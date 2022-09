Les propriétés de Trump nommées dans un procès pour fraude à New York

Un procès à la bombe contre l’ancien président Donald Trump déposé mercredi contient une quantité vertigineuse de détails sur l’immobilier, les prêts et autres arrangements financiers qui, selon le procureur général de New York, Letitia James, étaient des éléments d’une fraude de grande envergure qui a duré des années.

James affirme que Trump et sa société, la Trump Organization, ont frauduleusement manipulé les évaluations des propriétés détenues par la société pour obtenir de meilleures conditions sur les prêts et les assurances et pour réduire leurs charges fiscales. Trump nie fermement tout acte répréhensible.

Voici quelques faits saillants de la poursuite civile, qui nomme Trump mais ses trois enfants aînés, la Trump Organization, et deux dirigeants de l’entreprise comme accusés.