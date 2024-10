Les propriétaires touchés par l’ouragan Hélène sont confrontés à la lourde tâche de reconstruire sans assurance contre les inondations.

Une semaine après que l’ouragan Helene a balayé le sud-est des États-Unis, les propriétaires les plus durement touchés se demandent comment ils pourraient éventuellement payer pour les dégâts causés par les inondations causées par l’une des tempêtes les plus meurtrières à avoir frappé le continent dans l’histoire récente.

La tempête de catégorie 4 qui a frappé pour la première fois la côte du golfe de Floride le 26 septembre a j’ai déversé des milliards de gallons d’eau à travers plusieurs États, laissant une traînée de destruction catastrophique qui s’étend sur des centaines de kilomètres à l’intérieur des terres. Plus de 200 personnes sont mortes dans ce qui est désormais l’ouragan le plus meurtrier à avoir frappé la partie continentale des États-Unis depuis Katrina, selon les statistiques du National Hurricane Center.

L’ouest de la Caroline du Nord et la région d’Asheville étaient frappé particulièrement fortavec des inondations qui ont détruit des bâtiments, des routes, des services publics et des terrains d’une manière à laquelle personne ne s’attendait, et encore moins s’y était préparé. Les zones intérieures de certaines parties de la Géorgie et du Tennessee ont également été emportées par les eaux.

Le quartier d’Oak Forest, dans le sud d’Asheville, porte bien son nom, avec des arbres dominant les maisons de style ranch des années 1960 sur de grands terrains. Mais le 27 septembre, alors que les restes d’Hélène balayaient l’ouest de la Caroline du Nord, bon nombre de ces arbres se sont effondrés, atterrissant parfois sur des maisons.

Julianne Johnson a déclaré qu’elle montait du sous-sol pour aider son fils de 5 ans à choisir des vêtements ce jour-là lorsque son mari a commencé à crier qu’un chêne géant tombait en diagonale dans la cour. L’arbre a en grande partie raté la maison, mais a quand même froissé une partie d’un porche métallique et endommagé le toit. Ensuite, a déclaré Johnson, son sous-sol a été inondé.

Vendredi, une bâche bleue était fixée sur le toit avec une brique. La moquette détrempée que la famille avait arrachée gisait sur le côté de la maison, attendant d’être envoyée à la décharge. Sans service de téléphonie mobile ni accès à Internet, Johnson a déclaré qu’elle ne pouvait déposer une réclamation d’assurance habitation que quatre jours après la tempête.

« Il m’a fallu du temps pour passer cet appel », a-t-elle déclaré. « Je n’ai pas encore d’expert. »

Les dommages au toit et aux arbres sont susceptibles d’être couverts par la police d’assurance habitation moyenne. Mais Johnson, comme de nombreux propriétaires, n’a pas d’assurance contre les inondations et elle ne sait pas exactement comment elle va payer pour cette partie des dégâts.

Ceux qui se remettent de la tempête pourraient être surpris d’apprendre que les dégâts causés par les inondations sont une chose complètement différente. Les professionnels de l’assurance et les experts avertissent depuis longtemps que l’assurance habitation ne couvre généralement pas les dommages causés à la maison par les inondations, même s’ils estiment que les inondations peuvent survenir partout où il pleut. En effet, les inondations ne se limitent pas à l’eau de mer qui s’infiltre dans les terres : il s’agit également de l’eau des berges, ainsi que des coulées de boue et des pluies torrentielles.

Mais la plupart des compagnies d’assurance privées ne proposent pas d’assurance contre les inondations, laissant le programme national d’assurance contre les inondations géré par l’Agence fédérale de gestion des urgences comme principal fournisseur de cette couverture pour les maisons d’habitation. Le Congrès a créé le programme fédéral d’assurance contre les inondations il y a plus de 50 ans, lorsque de nombreux assureurs privés ont cessé de proposer des polices dans les zones à haut risque.

La Caroline du Nord compte 129 933 politiques de ce type en vigueur, selon les dernières données de la FEMA, même si la majeure partie de cette protection sera probablement concentrée sur la côte plutôt que dans la région des Blue Ridge Mountains, où Hélène a causé le plus de dégâts. En comparaison, la Floride a mis en place environ 1,7 million de politiques contre les inondations dans tout l’État.

Charlotte Hicks, experte en assurance contre les inondations en Caroline du Nord qui a dirigé une formation sur les risques d’inondation et des activités de sensibilisation pour le département des assurances de l’État, a déclaré que la réalité est que de nombreux survivants d’Hélène ne seront jamais guéris. Sans assurance contre les inondations, certaines personnes pourraient être en mesure de reconstruire avec l’aide d’associations caritatives, mais la plupart des autres seront laissées à elles-mêmes.

« Il y aura certainement des gens qui seront financièrement dévastés par cet événement », a déclaré Hicks. « C’est navrant. »

Certains peuvent être saisis ou faire faillite. Des quartiers entiers ne seront probablement jamais reconstruits. Il y a eu des dégâts d’eau partout, a déclaré Hicks, et pour certains, des coulées de boue ont même emporté le terrain sur lequel se trouvait autrefois leur maison.

Pendant ce temps, Hélène s’avère être une catastrophe assez gérable pour le marché de l’assurance habitation privée, car ces plans ne servent généralement qu’à couvrir les dommages causés par le vent et les ouragans.

C’est un soulagement pour l’industrie, qui est de plus en plus touchée la pression exercée par d’autres catastrophes climatiques qui s’intensifient comme les incendies de forêt et les tornades. Nulle part le rétrécissement du marché privé dû à l’instabilité climatique n’est plus évident qu’en Floride, où de nombreuses entreprises ont déjà cessé de vendre des polices d’assurance – laissant la Citizens Property Insurance Corporation, soutenue par l’État, désormais le plus grand assureur habitation de l’État.

Mark Friedlander, porte-parole de l’Insurance Information Institute, un groupe industriel, a déclaré qu’Helene était un « événement de perte très gérable » et estime que les pertes des assureurs se situeront entre 5 et 8 milliards de dollars. Cela est à comparer aux pertes assurées suite à l’ouragan de catégorie 4 Ian en septembre 2022, estimées à plus de 50 milliards de dollars.

Friedlander et d’autres experts soulignent que moins de 1 % des zones intérieures qui ont subi les dégâts les plus catastrophiques dus aux inondations étaient protégées par une assurance contre les inondations.

« C’est très courant dans les communautés de l’intérieur du pays », a déclaré Friedlander. » Absence d’assurance contre les inondations Il existe une lacune majeure en matière d’assurance aux États-Unis, puisque seulement environ 6 % des propriétaires bénéficient d’une couverture, principalement dans les comtés côtiers.

Amy Bach, directrice exécutive du groupe de défense des consommateurs United Policyholders, a déclaré que les images de la destruction par les inondations en Caroline du Nord l’ont secouée malgré des décennies de relèvement difficile auquel sont confrontées les victimes de catastrophes naturelles.

« C’est une situation assez grave ici en termes de personnes déçues. Ils vont être déçus par leurs assureurs et ils vont être déçus par la FEMA », a déclaré Bach. « La FEMA ne peut pas égaler le montant que les assureurs privés sont censés contribuer à la reprise. »

Cette semaine, la FEMA a annoncé qu’elle pourrait répondre aux besoins immédiats d’Hélène, mais j’ai prévenu qu’il n’y avait pas assez de financement pour traverser la saison des ouragans, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre, bien que la plupart des ouragans se produisent généralement en septembre et octobre.

Même si un propriétaire l’a, le programme national d’assurance contre les inondations de la FEMA ne couvre que jusqu’à 250 000 $ pour les maisons unifamiliales et 100 000 $ pour le contenu.

Bach a déclaré que, parallèlement aux propriétaires qui se renseignent sur ce que leurs polices couvrent et ne couvrent pas, la solution réside dans un programme national d’assurance en cas de catastrophe qui fait pour l’assurance des biens ce que la loi sur les soins abordables a fait pour l’assurance maladie.

Après l’ouragan Floyd en 1999, l’État de Caroline du Nord a commencé à exiger que les agents d’assurance suivent un cours d’assurance contre les inondations afin de pouvoir informer correctement leurs clients des risques et des polices disponibles, a déclaré Hicks. L’État exige également que les polices d’assurance habitation indiquent clairement qu’elles ne couvrent pas les inondations.

« Vous ne pouvez pas empêcher la nature de faire ce qu’elle veut faire », a déclaré Hicks. « Penser que la situation ne sera plus jamais aussi grave serait une hypothèse dangereuse. Beaucoup de gens sous-estiment le risque d’inondation.

Les rédacteurs d’Associated Press Jeff Amy à Asheville, en Caroline du Nord, Lisa Leff à Londres et Paul Wiseman à Washington ont contribué à ce rapport.