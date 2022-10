Les propriétaires se voient proposer des contrats pour accueillir des migrants illégaux de la Manche alors que la facture hôtelière du gouvernement s’élève à 2,4 milliards de livres sterling par an

Les PROPRIÉTAIRES se voient proposer des contrats à long terme pour accueillir des migrants illégaux dans le but de faire face à un nombre record.

On leur demande d’aider alors que la facture d’hôtel pour ceux qui traversent illégalement la Manche s’élève à 2,4 milliards de livres sterling par an.

Les propriétaires se voient proposer des contrats à long terme pour accueillir des migrants illégaux Crédit : PA

L’entrepreneur privé Serco propose des offres pouvant aller jusqu’à cinq ans – avec un loyer garanti en totalité chaque mois et des frais d’entretien couverts.

Il paiera également la taxe d’habitation des locataires, ainsi que les factures de gaz et d’électricité.

La nouvelle a provoqué la colère de certains députés, car les chiffres ont révélé que seulement 4% des demandes d’asile avaient été traitées l’année dernière – avec une pénurie d’espace hôtelier.

Plus de 38 000 migrants sont arrivés au Royaume-Uni en 2022 jusqu’à présent alors que le nombre arrêté par les Français a chuté, ont annoncé hier les députés.

Le ministère de l’Intérieur a admis qu’il dépensait près de 7 millions de livres sterling chaque jour pour les héberger, soit une hausse de 2 millions de livres sterling depuis février.

Serco – qui a obtenu un contrat record de 1,9 milliard de livres sterling sur dix ans avec le ministère de l’Intérieur en 2019 – héberge au moins 30 000 demandeurs d’asile dans 6 000 maisons.

L’entrepreneur – qui devrait gagner au moins 150 millions de livres sterling par an grâce au programme – a maintenant lancé un nouvel appel, affirmant qu’il envisagerait tous les types de propriétés dans le nord-ouest, les Midlands et l’est de l’Angleterre.

Les propriétaires de propriétés vides sont parmi ceux recherchés, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires, de maisons de soins et d’anciennes fouilles d’étudiants.

Hier soir, la députée de Douvres, Natalie Elphicke, a averti que cela aggraverait la pénurie de logements dans le pays.

Elle a déclaré: «La crise des petits bateaux rend beaucoup plus difficile pour les Britanniques qui ont déjà du mal à garder un toit au-dessus de leur tête ou à avoir leur propre maison. Cela souligne pourquoi il est si important de s’attaquer à la crise pour réduire la pression sur le logement et d’autres services locaux vitaux.

Les députés ont été informés hier que le gouvernement dépensait 5,6 millions de livres sterling par jour pour l’hébergement des migrants illégaux, les coûts continuant de monter en flèche.

1,2 million de livres sterling supplémentaires sont versées pour loger les demandeurs d’asile qui ont fui les talibans en Afghanistan.

Les Albanais sont désormais la plus grande nationalité à arriver au Royaume-Uni, avec 12 000 déjà cette année.

Ils comprennent 10 000 hommes adultes célibataires, dont beaucoup sont soupçonnés d’être liés à des gangs criminels.

Certains restent dans des centres de détention du Kent jusqu’à un mois en raison d’un manque de logements – malgré un objectif de 24 heures pour les déplacer.

L’inspecteur en chef des frontières et de l’immigration, David Neal, a déclaré hier aux députés qu’il était choqué par les “conditions misérables” à l’aéroport de Manston.

Il était censé contenir 1 000 à 1 600 personnes, mais lors de sa visite lundi, il y en avait 2 800 – et d’autres sont en route.

Il a déclaré: «Je ne suis pas quelqu’un qui est normalement sans voix. J’étais très inquiet pour Manston lors de ma visite lundi. Aussi inquiet, peut-être, que je l’ai jamais été à propos de quoi que ce soit ces dernières années.

« Il ne parvient pas à résoudre la vulnérabilité. . . il y a là des risques en termes d’incendie, de désordre, de santé et d’infection. C’est une situation vraiment dangereuse.

Les responsables ont également admis aux députés que le taux d’interception par les Français était passé de 50 % en 2021 à 42,5 % cette année.

Le commandant de la menace de la Manche clandestine, Dan O’Mahoney, a déclaré que les autorités françaises avaient arrêté 28 000 migrants traversant la Manche jusqu’à présent en 2022 et intercepté et détruit 1 072 bateaux.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré hier soir: «Le nombre de personnes arrivant au Royaume-Uni qui ont besoin d’un logement a atteint des niveaux records et a mis notre système d’asile sous une pression extrême.

“En raison de cette pression incroyable, il y a actuellement plus de 33 000 demandeurs d’asile dans des hôtels qui coûtent au contribuable britannique plus de 5 millions de livres sterling par jour. C’est inacceptable et nous travaillons dur avec les autorités locales pour trouver un logement sûr et permanent.