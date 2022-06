Les propriétaires québécois disent qu’Ottawa doit s’attaquer à des décennies d’érosion causée par le trafic maritime

Chaque année, Angélique Beauchemin, âgée de 100 ans, voit une plus grande partie de sa terre s’effondrer dans le fleuve Saint-Laurent.

De sa maison le long d’un tronçon de rivière achalandé à Verchères, au Québec, sur la Rive-Sud de Montréal, elle regarde les vagues des navires qui passent s’écraser sur le mur de roche à la base de sa propriété, balayant des morceaux et rongeant les rives non protégées par le bas.

Les parties les plus élevées de ses terres, a-t-elle dit, s’enfoncent d’un pouce ou deux par an à mesure qu’elles s’inclinent de plus en plus vers la rivière. Bien qu’elle ne soit pas scientifique, elle dit que sa plus grande peur est qu’un jour il y ait un glissement de terrain et que la maison blanche au sommet de la colline où elle a vécu pendant des décennies s’effondre.

“Cela pourrait aller complètement”, a-t-elle déclaré dans une récente interview.

Malgré son âge, elle a fait la randonnée raide en bas de la pente jusqu’à la rivière, portant un chapeau de paille et des lunettes de soleil, à l’aide d’une canne. En bas, elle a indiqué des endroits où l’eau a creusé des baies dans le rivage depuis sa dernière visite.

“C’est encore pire que c’était”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas rassurant.”

Beauchemin dit que la zone sous le mur était autrefois une petite plage de sable où les gens pouvaient nager. Maintenant, elle sent que le reste de la paroi rocheuse – ainsi que les restes du trottoir en béton qui permettaient aux résidents de se promener de ville en ville – seront emportés avant la fin de l’été.

Beauchemin fait partie d’un groupe de personnes qui vivent dans les villes de la Rive-Sud de Montréal et qui exhortent le gouvernement fédéral à contrer les effets de l’érosion des berges qui, selon eux, affectent les animaux et la végétation et endommagent leur territoire.

Les coupables, disent-ils, sont les vagues des grands navires qui traversent l’étroit tronçon du Saint-Laurent, rongeant les parois rocheuses et entraînant des tourbillons nuageux de terre à chaque ondulation.

Micheline Lagarde, la présidente d’un comité de résidents formé en 2019, ressort d’anciens articles montrant que le gouvernement fédéral a construit des infrastructures anti-érosives le long du fleuve dans les années 1960 et 1970.

Mais le programme fédéral qui finançait l’entretien des murs a finalement été réduit et entièrement éliminé en 1997. Les murs, a-t-elle dit, se sont effondrés depuis.

Dans une interview dans sa cuisine donnant sur la rivière, Lagarde a déclaré que les gens se sentaient “complètement abandonnés” face aux dommages matériels en cours.

“C’est comme si personne ne voulait prendre ses responsabilités”, a-t-elle déclaré.

Lagarde a déclaré qu’après des années de lobbying auprès de leurs députés, les habitants se sont regroupés pour former un comité de citoyens. Depuis, ils ont fait plus de lobbying et se sont même rendus à Ottawa pour présenter une pétition de 2 300 signatures et ont tenté en vain de rencontrer le ministre des Transports de l’époque, Marc Garneau.

Lagarde dit qu’il est presque impossible pour les propriétaires de construire ou de réparer eux-mêmes des murs de soutènement, car l’opération nécessite des entrepreneurs et des ingénieurs spécialisés et coûterait entre 5 000 et 6 000 dollars par mètre, ce qui signifie que la facture d’une propriété entière pourrait atteindre des centaines de milliers de dollars. Même s’ils le voulaient, elle a dit qu’ils pourraient même ne pas obtenir de permis parce que le fleuve Saint-Laurent relève de la compétence provinciale et fédérale.

La semaine dernière, Lagarde et sa collègue Diane Lalonde, membre du comité, ont emmené La Presse canadienne visiter plusieurs propriétés dans les régions de Verchères et de Contrecoeur, au Québec. Ils ont signalé des arbres et d’autres végétaux qui avaient été perdus, des morceaux de terre emportés et des murs de soutènement en béton et en pierre qui se sont effondrés.

La maison de John Masserey se trouve à environ neuf mètres de l’eau, avec une pelouse qui est retenue de la rivière par un mur de palplanches métalliques de neuf pieds de haut construit dans les années 1960.

La semaine dernière, Masserey a marché le long de la base, soulignant les endroits rouillés où l’eau a commencé à s’infiltrer. Le mur est ancré d’un côté par une base en béton, dont environ la moitié s’est érodée, et de l’autre par des tiges coudées creusant dans l’herbe.

“S’ils échouent et que la palplanche s’en va, la maison ne convient plus à l’habitation”, a-t-il déclaré.

Masserey a fait part de ses inquiétudes au sujet des palplanches il y a près de 30 ans, lorsqu’il a écrit au gouvernement fédéral suggérant que l’action des vagues du trafic maritime dégradait la base. La réponse de la Garde côtière canadienne en 1993 a déclaré qu’il n’y avait pas d’argent fédéral pour les restaurations.

Masserey et Beauchemin se sont joints à un recours collectif contre le gouvernement fédéral au nom des résidents de Varennes, au Québec, de Verchères et de Contrecoeur. La poursuite de 50 millions de dollars, qui n’a pas encore été entendue sur le fond, allègue que les propriétaires ont subi une aggravation de l’érosion qui dépasse ce qui se produirait par les processus naturels dus aux navires.

Dans un communiqué, Transports Canada a déclaré être conscient des problèmes d’érosion dans la région et suivre le problème avec d’autres partenaires.

«Afin de protéger les banques, des fonds ont été accordés par le gouvernement fédéral dans les années 1960 pour construire des structures de protection; ce programme a depuis pris fin», écrit-il.

Transports Canada a déclaré avoir pris des mesures pour réduire l’impact des vagues générées par les navires, notamment en émettant des avis de navigation basés sur les niveaux d’eau, en surveillant la vitesse des navires et en instaurant des mesures volontaires de réduction de la vitesse qui sont entrées en vigueur en 2000.

Le département a également déclaré que l’érosion n’est pas seulement due aux navires, mais également à des “facteurs naturels” tels que la glace, le vent et les courants.

“Comme ces problèmes ne relèvent pas du mandat de Transports Canada, le ministère n’a pas de programme ou de financement pour lutter contre l’érosion des berges liée à ces facteurs”, a déclaré le ministère, notant que la responsabilité de la rivière est partagée avec la province et les villes.

Lagarde a déclaré qu’elle n’était pas opposée au recours collectif, mais espère que l’affaire pourra être résolue à l’amiable.

Elle espère rencontrer les ministres fédéraux de l’Environnement et des Transports au sujet de la réparation des murs en ruine et travailler avec des scientifiques pour trouver de nouvelles façons écologiques de contrer l’érosion.