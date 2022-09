Les propriétaires perdent leur richesse alors que la hausse des taux d’intérêt pèse sur la valeur des maisons

“L’appréciation annuelle du prix de l’immobilier s’élevait toujours à plus de 14 %, mais dans un marché caractérisé par autant de volatilité et de changements rapides qu’aujourd’hui, de telles mesures rétrospectives peuvent être trompeuses car elles peuvent masquer des réalités plus actuelles et urgentes”, a écrit Ben Graboske. , président de Black Knight Data & Analytics.

De même, les prix des maisons ont chuté de 0,77 % de juin à juillet, selon un récent rapport de Black Knight, une société de logiciels, de données et d’analyse. Bien que cela puisse sembler peu, il s’agissait de la plus forte baisse mensuelle depuis janvier 2011 et de la première baisse mensuelle de toute ampleur en 32 mois.

Environ 85 % des principaux marchés ont vu les prix atteindre des sommets jusqu’en juillet, un tiers ayant baissé de plus de 1 % et environ un sur 10 chutant de 4 % ou plus. En conséquence, après avoir gagné collectivement des billions de dollars en capital immobilier au cours des deux premières années de la pandémie, certains propriétaires perdent maintenant en capital.

Les fonds propres dits exploitables, que Black Knight définit comme le montant sur lequel un propriétaire peut emprunter tout en conservant une participation de 20% dans la propriété, ont atteint leur 10e record trimestriel consécutif au deuxième trimestre de cette année à 11,5 billions de dollars. Mais les données suggèrent qu’il a peut-être culminé en mai.

La baisse de la valeur des maisons en juin et juillet a fait chuter le montant total des fonds propres exploitables de 5 %, et compte tenu de l’affaiblissement du marché du logement depuis lors, le troisième trimestre de cette année affichera une baisse plus importante.

“Certains des marchés les plus riches en actions du pays ont connu des reculs importants, notamment parmi les principales métropoles de la côte ouest”, a noté Graboske.

D’avril à juillet, San Jose a perdu 20 % de ses fonds propres exploitables, suivi de Seattle (-18 %), San Diego (-14 %), San Francisco (-14 %) et Los Angeles (-10 %).

Les propriétaires sont encore beaucoup plus avides qu’ils ne l’étaient la dernière fois que le marché du logement a subi une correction majeure. Pendant le krach des subprimes, qui a commencé en 2007, et la Grande Récession qui a suivi, la valeur des maisons a chuté de près de moitié sur certains grands marchés. Des millions d’emprunteurs ont plongé dans leurs hypothèques, devant plus que la valeur de leur maison.

ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les emprunteurs actuels, en moyenne, ne doivent que 42 % de la valeur de leur maison sur les première et deuxième hypothèques. Il s’agit de l’effet de levier le plus faible jamais enregistré. Perdre de la valeur sur papier ne devrait pas du tout affecter ces propriétaires.

Il y a cependant environ 275 000 emprunteurs qui tomberaient sous l’eau si leur maison perdait 5 % de sa valeur actuelle. Plus de 80% de ces emprunteurs ont acheté leur maison au cours des six premiers mois de cette année, ce qui était le haut du marché.

Même avec une baisse universelle des prix de 15 %, les taux d’intérêt négatifs seraient encore loin des niveaux observés pendant la crise financière, selon le rapport.