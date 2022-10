Les propriétaires ont perdu près de 65 000 $ à la société de panneaux solaires de Toronto, selon eux, les ont fantômes

Sreedevi Dasari espérait tirer parti des programmes fédéraux de subventions et de prêts en installant des panneaux solaires sur sa maison à l’ouest de Toronto pour économiser de l’argent sur sa facture d’électricité et aider l’environnement.

Mais maintenant, la mère célibataire a perdu 3 500 $ qu’elle a payés comme dépôt pour les panneaux solaires.

“J’ai l’impression d’être bloqué”, a déclaré Dasari, qui vit à Milton, en Ontario.

Elle fait partie d’une demi-douzaine de propriétaires en Ontario et en Alberta qui ont déclaré à CBC Toronto qu’ils devaient collectivement près de 65 000 $ qu’ils avaient payés pour des contrats d’installation d’énergie solaire avec Sunwave Inc, une entreprise de Toronto qui a sollicité leur entreprise par le biais de ventes à domicile. Sunwave dit qu’il enquête sur les plaintes des clients

Les clients disent que les représentants commerciaux avec lesquels ils ont traité ont quitté l’entreprise et que les appels et les courriels des propriétaires à Sunwave Inc. n’ont pas reçu de réponse.

Dasari a signé un contrat de 24 700 $ avec Sunwave en avril pour trouver et installer un système de panneaux solaires sur le toit de sa maison. Après avoir payé l’acompte, Dasari dit qu’elle était censée remettre la moitié du solde restant lorsque la conception finale a été achevée en juillet, mais elle dit que cela ne s’est jamais produit.

“Je n’ai rien pour le moment”, a-t-elle déclaré. “Donc, même si je veux aller dans une autre entreprise, je dois repartir de zéro.”

Dasari craint que le redémarrage du processus n’affecte son admissibilité aux programmes de subventions et de prêts Canada Greener Homes – qui ont été lancés l’année dernière. Grâce à ces programmes, les propriétaires comme Dasari pourraient être éligibles jusqu’à 5 000 $ pour les panneaux solaires qu’ils ont installés et jusqu’à 40 000 $ de prêt sans intérêt pour financer la rénovation écologique.

Ressources naturelles Canada administre les programmes. Le ministère fédéral a déclaré qu’il avait reçu des plaintes de propriétaires concernant Sunwave et qu’il suivait les allégations.

Dans un communiqué, un avocat de Sunwave a déclaré à CBC Toronto que la société était au courant des allégations de ses clients et prenait leurs préoccupations au sérieux en enquêtant sur les plaintes avec son avocat.

“Nous apprécions la patience et la coopération de tous les clients alors que nous menons notre enquête sur ces allégations”, a déclaré l’avocate Carly Waisglass.

Un couple de retraités albertains a payé 30 000 $

Les parents de Heather Robinson ont signé un contrat avec Sunwave en octobre 2021. Le couple de retraités, qui vit juste à l’extérieur de Calgary à Chestermere, en Alberta, n’a pas versé d’acompte. Au lieu de cela, Daniel et Heimke Campbell ont reçu le plan de conception des panneaux solaires un mois après la signature de leur contrat, puis ont payé 30 300 $ en décembre.

Daniel Campbell et sa femme ont reçu ce plan de conception de panneaux solaires de Sunwave Inc. en novembre 2021. Depuis lors, leur fille Heather Robinson dit qu’aucun autre travail n’a été fait pour installer des panneaux solaires dans la maison de ses parents à Chestermere, en Alberta. (Soumis par Heather Robinson)

À ce moment-là, Robinson dit que l’entreprise a dit à ses parents qu’ils devraient attendre le printemps pour l’installation. Mais maintenant, près d’un an après que ses parents ont signé le contrat, elle affirme qu’aucun autre travail n’a été achevé.

“J’ai envoyé un e-mail et téléphoné au bureau tous les deux jours et rien – pas de réponse, pas de retour d’appel”, a déclaré Robinson.

“Je ne sais pas s’ils ont été dépassés et n’ont pas pu suivre ou ce qui s’est passé, mais j’espère que c’est le cas et qu’il y a un moyen de récupérer quelque chose.”

Après que CBC Toronto a contacté l’entreprise, deux clients ont déclaré avoir reçu un remboursement de Sunwave, et Dasari dit qu’un ancien représentant des ventes lui a dit qu’elle obtiendrait bientôt un remboursement.

Mais d’autres, comme Robinson et Ken Fritz de Kitchener, en Ontario, n’ont reçu aucune assurance.

Ken Fritz envisage de demander à une autre entreprise d’installer des panneaux solaires sur sa maison à Kitchener, en Ontario. (Soumis par Ken Fritz)

“Ils ne me répondront pas. J’ai tout essayé sous le soleil pour les joindre”, a déclaré Fritz, qui a versé un acompte de 3 500 dollars en mars.

Il dit que cela a été une expérience d’apprentissage et bien qu’il ait toujours l’intention de trouver une autre entreprise pour installer des panneaux solaires sur son toit, il s’assurera qu’ils ont des références.

“Tu dois vraiment faire tes devoirs.”