Les propriétaires ont perdu plus de 1 billion de dollars en capitaux propres depuis mai

La flambée historique des prix des maisons au cours des deux premières années de la pandémie a donné aux propriétaires des montants record de valeur nette de leur nouvelle maison.

Depuis mai, cependant, environ 1,5 billion de dollars ont disparu, selon Black Knight, une société de logiciels et d’analyses hypothécaires. L’emprunteur moyen a perdu 30 000 $ en capitaux propres.

La valeur nette des propriétaires a culminé à 11,5 billions de dollars collectivement en mai dernier, après que les prix des maisons ont bondi de 45 % depuis le début de la pandémie.

Fin septembre, les prix étaient encore en hausse de 41 % et les capitaux propres étaient encore assez solides. Les emprunteurs qui ont acheté leur maison avant la pandémie ont collectivement 5 billions de dollars de plus qu’avant la pandémie. Cela se traduit par un gain de 92 000 $ de plus par emprunteur qu’en février 2020.

“Bien que des baisses supplémentaires puissent se profiler à l’horizon, les positions des propriétaires restent globalement solides”, a noté Ben Graboske, président des données et de l’analyse chez Black Knight.

Mais les prix des maisons ont commencé à faiblir lorsque les taux hypothécaires ont augmenté au printemps, ce qui les a rendus beaucoup moins abordables à l’achat. Le paiement mensuel d’une maison moyenne, avec une mise de fonds de 20 % sur une hypothèque, a augmenté de près de 1 000 $ depuis le début de l’année.

Dans 10 % des principaux marchés – dont Las Vegas, Miami, Los Angeles, Phoenix, Tampa et San Diego – les propriétaires doivent dépenser deux fois le montant moyen à long terme du revenu médian des ménages pour effectuer leurs paiements mensuels.

C’est pourquoi les ventes de maisons ont commencé à chuter en mai et pourquoi les prix ont suivi.

Les prix des maisons ont chuté en septembre d’un mois à l’autre pour le troisième mois consécutif, bien que la baisse n’ait pas été aussi prononcée qu’en juillet et août. Alors que les prix chutent généralement de l’été à l’automne en raison du ralentissement saisonnier, ils ont chuté beaucoup plus fortement que d’habitude en 2022.

Les prix ont maintenant baissé de 2,6 % depuis la fin juin, soit la première baisse sur trois mois depuis la fin de 2018 et la plus forte depuis la crise financière du début de 2009. Depuis juillet, le prix médian des maisons a baissé de 11 560 $. Les prix, cependant, sont toujours 10,7% plus élevés qu’ils ne l’étaient en septembre 2021.

À la fin du mois de septembre, le montant des capitaux propres collectifs disponibles pour les emprunteurs tout en conservant 20 % de capitaux propres dans la maison a chuté de 1,17 billion de dollars depuis mai. Il s’agit de la première baisse des fonds propres dits exploitables en trois ans.

La part des emprunteurs qui doivent plus sur leur hypothèque que ne vaut leur maison est encore assez faible, à seulement 0,85 %. Mais les chiffres commencent à augmenter.

Moins de 500 000 emprunteurs sont actuellement sous-marins sur leurs hypothèques, mais c’est toujours le double de ce qu’il était en mai. Ceux qui ont acheté leur maison au cours de la dernière année seront les plus à risque d’aller sous l’eau puisqu’ils ont acheté au plus fort du marché.

“Il s’agit évidemment d’une situation qui exige une surveillance attentive et continue, mais pour mettre cela en contexte, seulement 3,6% des près de 53 millions de titulaires de prêts hypothécaires américains sont soit sous l’eau, soit ont moins de 10% de la valeur nette de leur maison, soit environ la moitié de la part entrant dans le pandémie », a déclaré Graboske.