Plusieurs propriétaires de maison dans les régions rurales d’Ottawa disent qu’ils sont fatigués, frustrés et qu’ils ont dépensé des dizaines de milliers de dollars après avoir embauché un entrepreneur pour un travail qui n’a jamais été terminé.

CBC a parlé à quatre personnes qui ont toutes confirmé avoir embauché Serge Yasmine de BMX Renovations, une entreprise de Gatineau, au Québec, pour installer des piscines creusées sur leurs propriétés pendant la pandémie. Trois ont accepté de partager leurs histoires.

Tous ont dit avoir signé des contrats avec Yasmine après qu’il ait été recommandé par quelqu’un qu’ils connaissaient, avoir payé des dizaines de milliers de dollars en dépôts, en équipement et en main-d’œuvre, et dans tous les cas, les travaux n’ont jamais été achevés.

Deux des propriétaires avec lesquels CBC s’est entretenu poursuivent Yasmine et l’entrepreneur a également été accusé par la police d’Ottawa d’avoir proféré des menaces de mort contre l’un de ses clients.

Yasmine a ignoré à plusieurs reprises les demandes d’entrevue de CBC, mais dans une série de messages texte, a blâmé la pandémie et l’inflation pour les retards dans la réalisation des projets pour lesquels il avait été embauché.

La vue de la cour arrière de la maison de Tyler Bruce à Greely, en Ontario. Il dit que son jardin avait cet aspect pendant des mois après avoir embauché l’entrepreneur Serge Yasmine pour installer une piscine. Le chantier ne devait durer que quelques semaines. (Soumis par Tyler Bruce)

Promesses faites, argent payé

Tyler Bruce regarde sa piscine inachevée dans la cour arrière de sa maison récemment construite à Greely, dans le sud d’Ottawa.

C’est un travail qui devait être fait maintenant et par Yasmine.

En février 2021, Bruce a rencontré Yasmine pour une consultation.

“Il nous a promis qu’il allait le faire, et ce sont ses mots, pas les miens, ‘réaliser nos rêves d’arrière-cour'”, se souvient Bruce.

Le couple a signé un contrat de 70 000 $ avec Yasmine et a versé un acompte de 20 000 $ destiné à couvrir tous les matériaux de la piscine. Les travaux devaient commencer en août et s’achever en six semaines environ.

REGARDER | Tyler Bruce a engagé Serge Yasmine pour installer une piscine chez lui à Greely :

Le propriétaire de Greely détaille son expérience «stressante» avec un entrepreneur de piscine Tyler Bruce, qui a embauché Serge Yasmine pour installer une piscine dans sa maison de Greely, dit qu’il s’est séparé de l’entrepreneur après de nombreux retards et qu’il doit maintenant payer “six chiffres” pour terminer le travail.

Un an plus tôt, à environ 16 kilomètres de là, à Manotick, Khalid Amr avait également embauché l’entrepreneur pour installer une piscine. Il a signé un contrat avec Yasmine pour 48 000 $ et a immédiatement payé un acompte de 15 000 $. Le travail devait commencer en juillet 2020 et Amr avait promis qu’il serait terminé au plus tard à la fin du mois d’août de la même année.

“C’était une histoire d’horreur”, a déclaré Richard Brant, qui dit avoir vécu une expérience similaire.

Ayant déjà embauché quelqu’un pour faire l’aménagement paysager de sa cour arrière, Brant et sa femme cherchaient à faire installer une piscine pour l’été 2021.

Après avoir vu plusieurs de ses voisins embaucher BMX Renovations, Brant a déclaré avoir signé un contrat standard d’une valeur de 46 000 $ pour un travail d’installation de trois semaines devant commencer en juillet. Il a également payé un acompte de 15 000 $, puis 12 500 $ supplémentaires pour les fournitures à l’avance.

Serge Yasmine est le propriétaire de BMX Rénovations, l’entreprise que trois propriétaires disent avoir embauchée pour refaire leur arrière-cour et installer des piscines creusées. (Serge Yasmine/Facebook)

Retards et excuses

Il n’a pas fallu longtemps pour que les sonnettes d’alarme se déclenchent. Au début des travaux, les trois clients ont déclaré que les progrès étaient lents.

Des pelouses ont été arrachées, des arbres arrachés, des trous creusés et du béton a finalement été coulé, mais le tout sur une période de plusieurs mois au lieu des quelques semaines promises.

Interrogé sur le timing, “l’entrepreneur s’assombrissait pendant des semaines. Il promettait tout. Jour après jour, pendant des mois, il disait ‘J’y vais maintenant’. Ensuite, toujours quelque chose”, a déclaré Bruce.

“J’étais sur lui constamment, constamment, constamment”, a déclaré Brant.

Qu’il s’agisse de dysfonctionnements de l’équipement, d’un décès dans la famille ou de rendez-vous médicaux, Bruce a déclaré qu’il y avait “toujours une excuse, jamais de livraison”.

CBC a examiné des centaines de messages texte échangés entre Brant et Yasmine de novembre 2020 à octobre 2021, qui montrent au moins 30 cas dans lesquels du travail, de l’équipement ou des communications ont été promis, puis annulés par Yasmine.

REGARDER | Richard Brant dit que l’entrepreneur de la piscine les a laissés au sec :

“Perte de temps et d’efforts inutiles”: un résident dit que l’entrepreneur de la piscine les a laissés au sec Richard Brant dit que Serge Yasmine de BMX Renovations n’était pas souvent sur le site pour superviser l’installation d’une piscine qu’il avait accepté de construire. Dans une série de SMS, Yasmine a imputé à la pandémie et à l’inflation les retards dans l’achèvement de plusieurs projets.

Plus d’argent demandé

Bruce, Amr et Brant se sont tous vu demander plus d’argent par l’entrepreneur, même si la majorité des travaux n’avaient pas encore commencé. Yasmine leur a dit que c’était pour payer les fournisseurs.

Amr a payé 15 000 $ supplémentaires, suivis d’une autre demande de 5 000 $. Brant s’est vu demander 5 000 $ en espèces dans la première heure où Yasmine a commencé les travaux chez lui.

Bruce a également effectué des paiements supplémentaires, comme les autres, croyant qu’il payait d’avance les fournisseurs pour l’équipement nécessaire.

Mais une grande partie de l’équipement n’est jamais apparue. L’entrepreneur a imputé les retards à la pandémie, aux clients et aux fournisseurs.

Dans un échange de SMS, Brant dit à Yasmine qu’il est nerveux à l’idée qu’on lui demande plus d’argent si tôt dans le projet.

“Si vous avez des problèmes de confiance, je préfère que nous nous séparions maintenant parce que ça ne fera qu’empirer à partir d’ici”, a répondu Yasmine. “J’ai un lynx roux de 100 000 $ assis sur votre propriété. Vous pensez que je vais [take] l’argent et courir?”

Richard Brant avait embauché Serge Yasmine pour réaménager sa cour arrière et installer une piscine l’année dernière. Il a fini par devoir embaucher une autre entreprise pour terminer le travail. (Francis Ferland/CBC)

Allégations de retenue de remboursements, profération de menaces

Mais malgré les assurances, des mois après le début du travail, il est devenu clair pour Bruce, Amr et Brant qu’ils devaient mettre fin à leurs contrats avec Yasmine. L’hiver approchait et Brant se retrouvait avec une fosse de boue remplie d’eau et de grenouilles.

Bruce, qui s’attendait à ce que la piscine soit terminée d’ici la fin de l’été l’an dernier, a attendu tout l’hiver et jusqu’au printemps. Lui et sa fiancée avaient l’intention d’organiser leur réception de mariage dans leur jardin en juin, qu’ils ont dû annuler.

Les arrière-cours d’Amr et lui ne sont toujours pas entièrement terminées. Brant a embauché une autre entreprise pour compléter sa piscine à la fin de l’année dernière.

Tous attendent toujours le remboursement du travail inachevé de Yasmine. Bruce a demandé 25 000 $, Brant a dit qu’il lui devait environ 10 000 $ et Amr a dit qu’il lui devait environ 20 000 $.

Ils ont menacé de poursuites judiciaires. Yasmine aurait riposté par ses propres menaces.

Plus tôt cette année, il a été accusé par la police d’Ottawa d’avoir proféré des menaces de mort après avoir laissé un message vocal sur le téléphone de Brant. CBC a examiné la messagerie vocale. Il ne contenait qu’un seul mot qui ressemblait à “mort”.

Après avoir refusé de lui payer plus d’argent, Yasmine a également mis un privilège sur la maison d’Amr, qu’Amr a depuis fait enlever.

Khalid Amr dit que Yasmine lui doit environ 20 000 dollars pour le travail inachevé qu’il a payé. (Zoom)

Yasmine répond

Lorsque CBC a demandé une entrevue à Yasmine par texto, il a répondu en disant: “BMX Renovations a malheureusement subi d’énormes pertes financières l’année dernière et ne s’est pas rétabli depuis.”

Il a déclaré que son entreprise était actuellement en cours de dissolution.

“C’est malheureux pour certains clients car nous n’avons pas pu récupérer financièrement. Ajoutez l’inflation et toutes les pénuries de matériel et les clients refusant de payer pour certains travaux, nous ne pouvions pas rester en activité”, a écrit Yasmine.

Il n’accepterait pas d’interview.

“Je vais renvoyer cette affaire au Service de police d’Ottawa, et je m’en remets à leur position. Comme pour toute réclamation, les médias ne sont pas le forum approprié pour poursuivre ou traiter ces réclamations, dont certaines remontent à plus de deux ans, », a écrit Yasmine dans un dernier texte à CBC.

Richard Brant dit que c’est l’étendue du travail accompli par Yasmine, des mois après le début du travail. (Soumis par Richard Brant)

Passer à autre chose

Bruce, Amr et Brant ont tous été forcés d’embaucher d’autres entrepreneurs pour terminer le travail.

Bruce a déclaré qu’il avait terminé une partie du travail par lui-même, en construisant un hangar pour lequel il avait engagé Yasmine. Une nouvelle entreprise a pris en charge la finition de sa piscine et l’aménagement paysager de sa cour arrière.

Il estime avoir dépensé plus de 100 000 $ pour toute cette épreuve.

“Quand vous travaillez pour quelque chose et que vous payez quelqu’un pour le faire et que vous devez ensuite le faire vous-même, c’est très frustrant, n’est-ce pas ? C’est un peu décourageant et vous perdez beaucoup de confiance en beaucoup de gens”, a-t-il déclaré.

Amr a déclaré qu’il avait dépensé 30 000 $ de plus que ce qu’il avait payé à Yasmine pour qu’un autre entrepreneur travaille sur sa piscine.

“Je viens de lâcher prise et j’essaie de faire tout ce que je peux pour réparer”, a-t-il déclaré.

Brant a continué d’essayer de récupérer son argent auprès de Yasmine. Après de nombreux textos et appels à l’entrepreneur, la police l’a mis en garde contre le harcèlement de l’entrepreneur.

“J’ai essayé d’aller avec une entreprise réputée, mais parce que je voulais avoir la piscine le plus tôt possible, je suis allé avec quelqu’un, dirons-nous moins réputé, avec qui je n’avais pas cette histoire prouvée”, a-t-il déclaré.