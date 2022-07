Les propriétaires ont du mal à expulser les locataires qui ont transformé les maisons de Toronto en maisons de chambres et doivent un loyer

Marissa Andersson et Oksana Kravchuk possèdent toutes deux des propriétés dans la même rue de Toronto, mais ne se connaissaient pas jusqu’à ce qu’elles disent avoir découvert un lien troublant.

Leurs locataires, qui ont dit aux propriétaires qu’ils étaient en couple, ont construit des chambres supplémentaires dans leurs maisons à leur insu, les ont louées à d’autres occupants et n’ont pas payé de loyer depuis plusieurs mois, selon des allégations déposées auprès de la Commission de la location immobilière de l’Ontario ( LTB).

Les deux propriétaires disent que Saeed Aldairi et Melissa Tulshi leur doivent ensemble près de 120 000 $ en loyer et services publics impayés, en dommages matériels et en frais juridiques.

Ils se disent également préoccupés par le bien-être des occupants des chambres – principalement des étudiants internationaux – car ils vivent dans des locaux exigus qui menacent leur santé et leur sécurité. Ils disent également que lorsque les maisons de chambres ont été découvertes, les locataires ont tenté de geler les étudiants en éteignant le chauffage, en faisant sauter la climatisation et en ouvrant les fenêtres.

Saeed Aldairi (L) et Melissa Tulshi (R) sont photographiés à l’extérieur de la propriété d’Oksana Kravchuk. Tulshi a signé un bail pour y vivre en août 2020. (Fourni par Oksana Kravchuk et Marta Golova)

“Ces nouveaux immigrants au Canada sont victimes et dans notre maison – ce qui était notre maison autrefois. L’idée que cela se produit nous a rendu malade”, a déclaré Andersson.

Andersson et Kravchuk ont ​​tenté d’expulser les locataires d’origine, mais leurs mains sont liées alors que leurs demandes progressent lentement dans le processus de la CLI. Ils ont tous deux déposé des demandes d’expulsion à la fin de l’année dernière décrivant la situation, mais les affaires sont toujours devant le conseil, même après avoir été accélérées.

Entre-temps, les propriétaires disent qu’Aldairi et Tulshi n’ont pas payé de loyer depuis environ huit mois, mais continuent d’exploiter une entreprise de maisons de chambres à partir de leurs propriétés.

“Il n’y a pas de conséquences”, a déclaré Andersson. “Je ne peux même pas mettre les pieds dans mon allée ou j’enfreins les règles. Le système qui permet cela est en panne.”

Oksana Kravchuk a déclaré qu’elle s’était inquiétée de la santé et de la sécurité des occupants séjournant dans sa propriété après avoir découvert des chambres comme celle-ci lors d’une inspection. Les autres chambres ajoutées n’ont pas de fenêtres. (Fourni par Oksana Kravtchouk)

CBC News a contacté Aldairi et Tulshi à plusieurs reprises par téléphone et par e-mail, mais n’a pas reçu de réponse.

Dans des documents déposés auprès de la LTB contre leurs propriétaires, Aldairi a qualifié les autres occupants vivant dans la maison d’Andersson de ses colocataires. Tulshi affirme que Kravchuk a accepté de la laisser louer des chambres pour gagner de l’argent supplémentaire pendant la pandémie.

Andersson a loué son bungalow sur la treizième rue à Etobicoke, du côté ouest de Toronto, à Aldairi en septembre dernier. À l’époque, Tulshi vivait dans la propriété de Kravchuk après avoir signé un bail en août 2020. Andersson a déclaré qu’Aldairi lui avait dit qu’il emménageait dans sa maison, qui se trouve à quelques maisons de celle de Kravchuk, car lui et Tulshi ont récemment rompu et il voulait vivre près d’elle pour coparentalité leur enfant.

“Nous avions vraiment l’impression de faire la bonne chose – aider les parents à coparentalité”, a déclaré Andersson à CBC News.

Dans les 16 jours suivant la signature du bail par Aldairi, le sous-sol d’Andersson a été transformé en maison de chambres et les premiers occupants ont emménagé, selon des messages texte entre les occupants et Tulshi et des photos et vidéos de la maison.

“Incrédulité” avec les rénovations

La saga a commencé à prendre forme pour Andersson et Kravchuk fin octobre lorsqu’un voisin a contacté Kravchuk pour lui dire que la police avait été appelée sur sa propriété après qu’un chien appartenant à sa locataire a attaqué et blessé un occupant qui y séjournait, selon des documents déposés auprès de la LTB.

“Ce fut un grand choc pour nous lorsque nous avons découvert [multiple people were living at the home] parce que nous faisions confiance à notre locataire », a déclaré Kravtchouk.

Kravtchouk a déclaré qu’elle avait alors appris que la même chose se passait dans une autre maison en bas de la rue. Elle a découvert qu’il appartenait à Andersson, a obtenu ses coordonnées d’un voisin et l’a informée.

Deux petites pièces ont été construites dans la salle de loisirs du sous-sol de Kravtchouk et étiquetées. Kravchuk raconte que lorsqu’elle a découvert les chambres, une étudiante internationale vivait dans l’une d’elles et que son amie voyageait au Canada sous peu et s’attendait à rester dans l’autre chambre. (Soumis par Oksana Kravtchouk)

Andersson et Kravtchouk ont ​​donné avis d’inspecter les propriétés. Une fois à l’intérieur, ils ont été choqués de trouver des pièces supplémentaires avec de nouvelles portes, garnitures et éclairages, l’installation d’armoires de cuisine et d’appareils supplémentaires. Les serrures avaient été changées dans les deux maisons et des caméras de sécurité avaient été installées à l’intérieur et à l’extérieur.

“J’étais incrédule”, a déclaré Kravtchouk. “Une pièce était très petite. Je ne sais pas comment quelqu’un pourrait vivre dedans.”

Une inspection des services d’incendie de Toronto en décembre montre que la maison de Kravchuk se composait de sept chambres et de neuf lits, ce qui était en violation des codes d’incendie et municipaux.

“Je suis vraiment, vraiment inquiète parce que cette maison n’est pas conçue pour y vivre 10 personnes”, a-t-elle déclaré.

Les étudiants ont payé 450 $ par mois pour partager une chambre

Surya Sriramula et son ami ont déménagé de l’Inde à Toronto pour l’école et ont loué une chambre dans la maison d’Andersson en septembre après avoir vu une annonce publiée par Tulshi dans un groupe Facebook pour les étudiants du Humber College à la recherche d’un logement.

Les documents bancaires en ligne et les messages entre Sriramula et Tulshi montrent qu’ils ont chacun payé 450 $ par mois pour un lit simple dans une chambre partagée au sous-sol.

Surya Sriramula est photographiée dans le sous-sol de la maison d’Andersson où il a vécu moins de deux mois. Il dit qu’il a été expulsé une nuit lorsque le chauffage a été éteint. (Soumis par Surya Sriramula)

Des panneaux ont été installés dans les maisons d’Andersson et de Kravchuk décrivant les règles pour les occupants, y compris où et quand ils peuvent passer des appels téléphoniques et un horaire de blanchisserie indiquant que les privilèges Internet seront révoqués s’ils ne sont pas respectés.

“Nous avons été complètement déçus”, a déclaré Sriramula après avoir appris les règles. “Cela a affecté [our studies] comme le jour de l’examen, elle a coupé Internet.”

Un panneau installé dans la propriété de Kravtchouk indique l’horaire de lessive pour les occupants. (Fourni par Oksana Kravtchouk)

Sriramula, Andersson et Kravchuk disent que Tulshi, Aldairi et un enfant vivaient entre les deux propriétés; parfois à part.

Les annonces que Tulshi a publiées en ligne montrant qu’une poignée d’unités locatives, y compris les propriétés d’Andersson et de Kravchuk, étaient toujours actives la semaine dernière. Il semble qu’ils aient été retirés depuis.

Une entreprise de services pour animaux de compagnie liée à Tulshi est toujours répertoriée au domicile de Kravchuk, selon Google Maps.

REGARDER | Les équipes abattent les murs qui ont été érigés pour loger les étudiants :

Les équipes démontent le mur de la chambre qui a été construit des mois auparavant Surya Sriramula a pris cette vidéo qui montre des équipes abattant des murs dans des chambres construites pour que les étudiants y vivent

Aldairi et Tulshi exposent plusieurs griefs contre leurs propriétaires dans des documents LTB, notamment l’entrée illégale dans les maisons, le harcèlement, la calomnie, le refus de jouir de leurs propriétés et la suppression de services vitaux comme l’eau. Andersson et Kravchuk nient les allégations.

Aldairi et Tulshi demandent aux propriétaires de leur payer un total de 61 300 $ pour les indemniser pour les allégations.

Le propriétaire aide les étudiants après la coupure de chaleur

Dans le cadre du processus de la Commission de la location immobilière, Andersson et Kravchuk ont ​​demandé à Aldairi et Tulshi de réparer les modifications non autorisées de la maison. Une vidéo prise par Sriramula et d’autres occupants montre une équipe démolissant les murs de la chambre et enlevant les portes pendant que les occupants restaient dans les maisons.

“Je n’étais pas sûr de ce qui se passait. J’étais complètement impuissant”, a déclaré Sriramula.

Début novembre, Aldairi ou Tulshi ont tenté d’expulser les occupants de la maison d’Andersson en essayant de les “geler”, selon les documents LTB de Sriramula.

REGARDER | La propriétaire partage son expérience de la transformation de sa maison en maison de chambres :

La propriétaire dit qu’elle s’inquiète pour les étudiants et se sent abandonnée par le système Melissa Andersson raconte comment elle a été affectée après avoir appris que son locataire avait rénové sa propriété pour exploiter une maison de chambres.

Les occupants ont appelé la police. La vidéo prise par Andersson montre des officiers à la maison ainsi qu’un thermostat avec les piles retirées et presque toutes les fenêtres grandes ouvertes.

Dans sa demande de LTB contre Andersson, Aldairi a déclaré qu’il avait laissé une fenêtre ouverte parce que son chat de compagnie s’était enfui et qu’il attendait son retour.

N’ayant nulle part où aller, Andersson a payé près de 2 000 dollars pour que Sriramula et son ami séjournent dans un hôtel voisin et Airbnb pendant près d’un mois, selon les reçus.

“Nous ne pouvions pas laisser ces jeunes au sous-sol”, a-t-elle déclaré. “Il s’agissait d’étudiants qui sont à l’école et qui essaient juste de se faire une vie.”

Sriramula a déclaré que lui et son ami avaient depuis trouvé un nouvel endroit sûr où vivre.

Andersson et Kravchuk disent que bien qu’Aldairi et Tulshi ne vivent plus chez eux, ils louent toujours des chambres à d’autres étudiants internationaux. L’affaire devrait revenir devant la Commission de la location immobilière de l’Ontario en août.

“J’espère au moins récupérer ma maison”, a déclaré Kravtchouk.

Lors d’une récente audience de la CLI, un autre propriétaire a déclaré que Tulshi avait signé un bail avec lui le 1er novembre et qu’il payait un loyer. Il a dit qu’à sa connaissance, un enfant et Aldairi séjournent également dans la maison, ainsi qu’au moins quatre autres au sous-sol.