Les propriétaires ont dépensé jusqu’à 6 000 $ en moyenne pour les réparations et l’entretien en 2022

L’an dernier, les propriétaires ont dépensé en moyenne 6 000 $ en entretien et en réparations, selon un rapport récent de la compagnie d’assurance Hippo. UNE étude séparée du site Web des services à domicile Angi, qui a mesuré des coûts similaires en 2022, montre que l’entretien s’élevait en moyenne à 2 467 $ et que les dépenses d’urgence à domicile – c’est-à-dire une réparation inattendue – étaient de 1 953 $ en moyenne (4 420 $ au total).

Certaines dépenses liées à l’accession à la propriété peuvent souvent être imprévisibles et coûteuses.

“C’est pour les trois seaux”, a déclaré Hicks. “Pour une maison de 400 000 $, le [$4,420] dans les dépenses d’entretien et d’urgence dans notre rapport est plus proche de 1 %. Vous voulez vous assurer d’avoir ce 1% couvert.”

Pour commencer, le conseil général est de mettre de côté chaque année au moins 1 à 3 % du prix d’achat de votre maison pour couvrir une combinaison d’améliorations, d’entretien et de réparations, a déclaré Angie Hicks, directrice de la clientèle d’Angi.

Et certaines choses, comme se souvenir de remplacer régulièrement le filtre de votre fournaise pour aider à maintenir le fonctionnement optimal du système, peuvent souvent être faites par le propriétaire.

“Nous constatons une concentration accrue sur les activités de maintenance, ce qui est bon à voir”, a déclaré Hicks. “Quand il y a pressions inflationnistes, les gens… ne veulent pas être surpris, alors ils commencent à faire plus de projets de type maintenance qu’ils auraient pu ignorer auparavant.”

À titre d’exemple : il vaut la peine de faire une inspection visuelle de votre toit quelques fois par an pour vous assurer de ne pas voir de bardeaux manquants ou recourbés qui justifient une réparation avant que le problème ne s’aggrave et que vous ne subissiez d’importants dégâts d’eau, Hicks m’a dit.

En outre, “apprenez à connaître les systèmes critiques de votre maison – gros appareils électroménagers, plomberie, électricité, etc. – afin de pouvoir surveiller leur usure au fil du temps”, a déclaré Klosterman.

Cela vaut la peine de faire entretenir régulièrement vos principaux systèmes, tels que le chauffage et la climatisation, a déclaré Courtney Klosterman, experte en informations sur la maison chez Hippo.

Vous voudrez peut-être garder une trace de la durée de vie des gros appareils électroménagers de votre maison. Par exemple, les fournaises durent généralement de 15 à 20 ans si elles sont bien entretenues, selon le fabricant d’électroménager Carrier. Si le vôtre se rapproche de cet âge, vous saurez être financièrement prêt à le remplacer ou à le réparer au lieu d’être surpris par son échec.

Les coûts imprévus liés à la maison ont tendance à peser plus lourdement sur les propriétaires, a déclaré Klosterman.

“Quand quelque chose ne va pas, cela provoque une vague d’anxiété et de crainte quant à ce qui pourrait mal se passer ensuite”, a-t-elle déclaré. “Adopter une approche proactive des soins à domicile peut économiser non seulement de l’argent, mais aussi du temps et de l’anxiété.”