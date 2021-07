Les propriétaires noirs d’un restaurant du Texas accusés de racisme après avoir introduit un code vestimentaire étendu – RT USA News

Turkey Leg Hut – un restaurant de Houston, Texas appartenant à un couple afro-américain – a été accusé de racisme après avoir dévoilé un long code vestimentaire qui comprend l’interdiction des jeans déchirés, du décolleté et des pantalons amples.

Le restaurant, spécialisé dans les cuisses de dinde, a publié vendredi son nouveau code vestimentaire face à de vives critiques en ligne.

Le code vestimentaire comprenait l’interdiction du décolleté, des cuisses et des fesses exposées, des maillots de bain, des soutiens-gorge de sport, des débardeurs, des jeans déchirés, des vêtements avec « graphiques offensants », divers chapeaux dont « bonnets, du chiffons » et bandanas, et « pantalons excessivement amples ou affaissés ».

« Sachez que nous sommes un restaurant familial qui sert quotidiennement tous les âges, des enfants aux adultes, et que la mise en place de ce code vestimentaire était nécessaire pour garantir que toutes les fêtes de nos invités à notre personnel soient habillées de manière appropriée dans notre établissement. » a déclaré le restaurant, ajoutant qu’il avait été contraint d’appliquer le code vestimentaire « en raison de la tenue vestimentaire de certains invités » qui avait visité.





« Nous ne sommes pas un club » Turkey Leg Hut a poursuivi, avant de conclure qu’il veut maintenir un certain niveau de standards.

Bien que Turkey Leg Hut appartienne à des Noirs et possède une grande fresque de George Floyd à l’extérieur de son restaurant, certains utilisateurs de médias sociaux appelé le code vestimentaire « Anti-Noir » et « raciste intériorisé ».

« C’est la chose la plus raciste et sexiste que j’aie jamais vue », Une femme plaint, tandis que certains ont affirmé que la politique empêcherait les clients noirs locaux de manger au restaurant.

Déçu des propriétaires pour celui-ci. Les ppl noirs du quartier les ont rendus riches, sont leurs clients réguliers et leur restaurant se trouve littéralement au milieu du quartier. Peut-être quelques règles que je comprends, mais il semble que la moitié des personnes qui les ont rendus célèbres ne puissent même plus y dînerine – Je suis votre Khaleesi (@TheDejaKing) 2 juillet 2021

La partie folle est que cet endroit est au milieu du capot. Propriétaires de hotte réformés avec clientèle de hotte. Ce n’est pas comme la merde juste à côté du Ritz. Être réel. – Luna Lovehood (@ItsRylandDuh) 2 juillet 2021

D’autres ont déterré des photos de l’un des copropriétaires portant des jeans déchirés au restaurant – un vêtement explicitement interdit sur le nouveau code vestimentaire – et ont plaisanté sur les vêtements nécessaires pour entrer.

« J’ai assisté à des mariages avec des codes vestimentaires plus décontractés » un utilisateur a commenté, tandis qu’une femme du Michigan a écrit, « Ne pas mettre mon meilleur ajustement pour aller dans un endroit avec une hutte à son nom. »

Pourtant, tout le monde n’a pas critiqué le code vestimentaire strict de Turkey Leg Hut.

« Dieu ne plaise qu’un établissement appartenant à des Noirs ait un standard de décence. Les gens savent comment s’habiller lorsqu’ils vont dans des restaurants appartenant à des blancs et des asiatiques », un homme pesé dans.

Ce n’est pas la première fois que les propriétaires de Turkey Leg Hut se retrouvent récemment en difficulté. En mai, il a été signalé que le copropriétaire Lyndell Price avait été convoqué au tribunal pour des accusations de voies de fait graves avec une arme mortelle après avoir été accusé d’avoir frappé un homme à la tête avec une arme à feu et menacé de le tuer lors d’une altercation.





