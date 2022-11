Les propriétaires ne feront plus jamais confiance aux conservateurs alors que les factures hypothécaires montent en flèche, dit Ed Davey à Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les propriétaires ne feront plus jamais confiance aux conservateurs alors que leurs factures hypothécaires montent en flèche, dira le chef libéral démocrate Ed Davey, en accusant Rishi Sunak d’avoir peur des élections.

Dans un discours retardé par la mort de la reine, le chef de la Lib Dem comparera également le Premier ministre et sa chancelière à des “voleurs de banque” alors qu’ils se préparent à déchaîner d’autres coupes dans les dépenses.

Sir Ed soutiendra qu’il est “évident” que le Royaume-Uni ait besoin d’élections générales après des mois de chaos politique, accusant M. Sunak de refuser de donner le choix aux électeurs car il serait expulsé du n ° 10.

Le discours vient après le nombre de signatures sur L’indépendantla pétition appelant à des élections anticipées a dépassé 465 000.

« Le peuple britannique en demande un. Alors pourquoi Rishi Sunak n’en a-t-il pas appelé ? Nous savons pourquoi. C’est parce qu’il sait qu’il perdrait », argumentera Sir Ed, s’exprimant à Londres.

Se référant aux récentes victoires aux élections partielles, Sir Ed dira: «Il a vu ce que les libéraux démocrates ont fait aux conservateurs dans le vrai Buckinghamshire, dans le Shropshire et dans le Devon.

“Et il sait que nous le ferons à nouveau – dans des sièges le long du mur bleu et dans tout le pays.”

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, déclare que Rishi Sunak “sait qu’il perdrait” (fil de sonorisation)

Les payeurs hypothécaires sont préparés à ce que le champion de la consommation Martin Lewis appelle le “choc horrible” d’une hausse annuelle de 3 000 £ des factures, après que les taux d’intérêt ont été relevés à 3% jeudi.

Dans une interview samedi, le Premier ministre a promis : “Je vais faire absolument tout ce que je peux pour résoudre ce problème, pour limiter la hausse de ces taux hypothécaires.”

Mais le chef de la Lib Dem le mettra en garde : « L’inflation par le toit et les exportations par le plancher. Et une crise des prêts hypothécaires, avec des mensualités en hausse de centaines de livres.

« Plus jamais les conservateurs ne pourront prétendre être le parti des propriétaires, le parti des affaires ou le parti de l’équilibre budgétaire. Les conservateurs sont le parti du chaos.

M. Sunak supervise “un parti du chaos”, selon le chef de la Lib Dem (Getty Images)

Sur la déclaration d’automne imminente, le chef de la Lib Dem dira: «Après avoir infligé tant de chaos et de dégâts, les conservateurs veulent que nous autres payions pour nettoyer leur gâchis.

«Ils parlent déjà de hausses d’impôts plus injustes, de plus de coupes dans les pensions et les avantages sociaux, et de plus de coupes dans les écoles, la police et même notre NHS. Ils sont comme des voleurs de banque qui demandent un prêt pour acheter la voiture de fuite.

Le discours vient avec les Lib Dems qui se sont emparés du bastion conservateur de Tiverton et Honiton en juin, après les victoires surprises à Chesham et Amersham et North Shropshire l’année dernière.

Le parti est convaincu de répéter ce succès à travers le “mur bleu” des sièges du sud détenus par les conservateurs, avec des électeurs aisés anti-Brexit consternés par les scandales de Boris Johnson.

Les Lib Dems pensent également qu’ils ont volé une marche avec des appels précoces à une taxe exceptionnelle sur les bénéfices pétroliers et gaziers et à un gel hivernal des prix de l’énergie – et ont récemment appelé à des rendez-vous garantis avec un médecin généraliste dans un délai d’une semaine en Angleterre.

C’est un principe simple et fondamental que le gouvernement tire sa légitimité démocratique du peuple. L’avenir du pays ne doit pas être décidé par des complots et des demi-tours à Westminster ; il doit être décidé par le peuple lors d’élections générales. Et pour cette raison, The Independent demande la tenue d’élections. Exprimez-vous et signez notre pétition électorale en cliquant ici