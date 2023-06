Les propriétaires hollywoodiens de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, rejoignent l’achat groupé d’Alpine F1

Les copropriétaires hollywoodiens de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, font partie d’un investissement dans Alpine F1

Les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney rejoignent un groupe d’investisseurs prenant une participation de 24% dans Alpine Racing.

La société mère de l’équipe de Formule 1, Renault, a annoncé cette décision lundi, avec un accord de 200 millions d’euros (171 millions de livres sterling) valorisant la société britannique Alpine à environ 700 millions de livres sterling après l’investissement.

Alec Scheiner, co-fondateur et associé d’Otro Capital, rejoindra le conseil d’administration d’Alpine.

La star de « Deadpool » Reynolds dirige Maximum Effort Investments avec McElhenney, de la série comique américaine « It’s Always Sunny in Philadelphia », et son collègue acteur Michael B. Jordan en tant que co-investisseurs.

Reynolds et McElhenney ont repris Wrexham en novembre 2020, finançant le retour du club de football gallois dans la Ligue anglaise de football après avoir remporté la Ligue nationale en avril.

Leur populaire série documentaire « Welcome to Wrexham » a rencontré un grand succès en Amérique du Nord, propulsant le club peu connu sous les projecteurs mondiaux.

Les copropriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenny, ont rejoint les joueurs et le personnel alors qu'ils célébraient leur retour à l'EFL après leurs 15 ans d'absence.

Renault a déclaré que l’investissement d’Otro et de RedBird comprenait la participation de la famille Huntsman et de Main Street Advisors.

La société d’investissement américaine RedBird, dirigée par l’ancien banquier de Goldman Sachs Gerry Cardinale, est un investisseur dans Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool en Premier League et de l’équipe de baseball des Red Sox de Boston.

RedBird détient également une participation majoritaire dans le club de football français Toulouse et a acheté l’AC Milan italien en août dernier dans le cadre d’un accord de 1,2 milliard d’euros (1 milliard de livres sterling) qui impliquait également les propriétaires de l’équipe de baseball des Yankees de New York.

Alpine, avec une usine à Enstone, a remporté les championnats du monde des constructeurs de Formule 1 en 2005 et 2006 lorsqu’ils ont concouru en tant qu’équipe d’usine de Renault et également en tant que Benetton en 1995.

Alpine F1 est actuellement cinquième au classement 2023, après huit courses

Ils ont terminé quatrièmes du championnat l’an dernier et sont actuellement cinquièmes après huit courses de la saison 2023.

Renault a déclaré qu’Alpine Racing SAS, l’entité française qui fabrique les moteurs de l’équipe à Viry-Chtillon, restera entièrement détenue par le constructeur automobile.

« Cette association est une étape importante pour améliorer nos performances à tous les niveaux », a déclaré le PDG d’Alpine, Laurent Rossi.

« Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments, en tant qu’acteurs internationaux ayant une solide expérience dans l’industrie du sport, apporteront leur expertise reconnue pour dynamiser notre stratégie média et marketing, essentielle pour soutenir nos performances sportives sur le long terme.

« Les revenus supplémentaires générés seront à leur tour réinvestis dans l’équipe, afin d’accélérer encore notre plan Mountain Climber, visant à rattraper les meilleures équipes en termes d’installations et d’équipements à la pointe de la technologie. »

« Mountain Climber » est un plan pour se battre pour les championnats en l’espace de 100 courses, à partir de 2022.