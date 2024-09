Les propriétaires furieux d’une ville pittoresque anglaise critiquent une sculpture sous-marine « de mauvais goût » que les passants confondent avec une femme noyée

Les propriétaires furieux d’une ville anglaise pittoresque ont été indignés après qu’une sculpture sous-marine « de mauvais goût » ait été confondue avec une femme noyée.

Ceux qui apprécient la vue sur la rivière Stour depuis les ponts de Canterbury pourraient être surpris par sa dernière œuvre d’art.

À première vue, les passants pourraient être effrayés lorsqu’ils voient « Alluvia » et pourraient facilement le confondre avec un cadavre dans l’eau.

Fabriquée à partir de verre recyclé, de LED et d’acier inoxydable marin, la figurine réaliste d’Alluvia brille dans le noir et a été inspirée par Ophélie de Shakespeare dans Hamlet.

Mais les habitants ont déclaré que la statue en robe fleurie était offensante, sourde et « carrément dérangeante » – et ils veulent qu’elle disparaisse.

L’artiste Jason deCaires Taylor, qui a grandi à Canterbury, a installé pour la première fois Alluvia dans la rivière en 2008.

Il s’agissait de deux formes féminines moulées en ciment et en résine de verre.

Cependant, au fil des années, l’état de la sculpture s’est détérioré en raison de l’usure causée par le débit rapide de la rivière.

La Canterbury Commemoration Society (CCS) a donc commandé des travaux de restauration des sculptures, mais les œuvres originales étaient irréparables.

Jason a accepté de créer une nouvelle œuvre d’art en suivant la même inspiration que l’Ophélie de Shakespeare.

Jason a décrit Alluvia comme faisant référence aux « dépôts alluviaux de sable laissés par la montée et la descente du niveau d’eau de la rivière… la posture du personnage répond au débit de la rivière, reflétant à la fois son mouvement incessant et la barrière invisible de l’eau – comme être piégé derrière une fenêtre ».

Il a déclaré : « Alors que la rivière gonfle et se retire au gré des saisons, et que la lumière change, la sculpture se transforme, d’abord par le jeu des ombres et de la lumière, puis progressivement à mesure que des roseaux et des algues se forment sur et autour d’elle ».

Il le fera officiellement don à la ville lors d’un événement qui aura lieu ce dimanche et auquel participeront des représentants du conseil municipal et du CCS.

Charlotte Cornell, membre du cabinet de la culture, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accepter cette incroyable œuvre d’art de Jason deCaires Taylor et nous ne pouvons pas le remercier assez d’avoir si généreusement donné de son temps pour créer une nouvelle Alluvia pour la ville.

« Combiner l’art contemporain avec le patrimoine est au premier plan de notre approche de l’art public et Alluvia est la pièce parfaite pour cet endroit.

« Cela s’inscrit dans le cadre de l’acceptation du don du bronze d’Amy Johnson à Herne Bay, gracieusement offert par le projet Amy Johnson, et fait partie de notre engagement en faveur d’une représentation égale des femmes dans la sphère publique.

« Et la statue d’Aphra Behn, qui est une autre collaboration avec la Canterbury Commemoration Society, devrait les rejoindre début 2025.

« C’est une période vraiment passionnante pour l’art public dans le quartier et nous sommes fiers de travailler avec de grandes organisations et de grands artistes pour les réaliser. »

Mais un habitant de la région a déclaré : « Elle ressemble à une femme qui s’est noyée. Comment le conseil n’a-t-il pas vu le lien avec les femmes victimes de crimes ou le triste fait que tant de personnes se noient au large des côtes du Kent en tant que réfugiés ? Je suis stupéfait de la naïveté de ceux qui ont approuvé cela. »

Une autre a ajouté : « En tant qu’infirmière qui a soigné il y a des années une pauvre victime qui s’est noyée dans cette rivière, je suis offensée et attristée par cela. »

L’Université d’East Anglia a fait la une des journaux en 2017 lorsqu’elle a placé des statues d’un humain par l’artiste Antony Gormley sur le bord de certains toits de ses bâtiments, y compris le bord de la bibliothèque.

Dans un commentaire en ligne, un troisième a déclaré : « C’est un sérieux échec dans la lecture de la pièce. Un excellent travail sur les statues d’Aphra Behn et d’Amy Johnson, mais celle-ci est clairement différente de la sculpture précédente et vraiment dérangeante. »

« Ce n’est pas l’œuvre d’art publique la plus appropriée que j’ai vue », a ajouté un quatrième.

Ce n’est pas la première fois qu’une statue donne un choc désagréable aux habitants.

La sculpture en pierre a été prise par beaucoup pour une personne réelle, beaucoup craignant qu’elle crée des connotations suicidaires.

Il a été érigé au sommet de l’Université d’East Anglia (UEA), à Norwich, en 2017, mais son emplacement si proche de la période d’examens a été décrit comme « maladroit ».