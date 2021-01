Les propriétaires de petites entreprises furieux disent que leurs magasins non essentiels pourraient faire faillite sous un troisième verrouillage national – un propriétaire de pub désespéré révélant qu’il a passé près d’un an sans revenu.

Le Premier ministre Boris Johnson exposera les « prochaines étapes » de la réponse du gouvernement à Covid-19 avec un discours à la nation ce soir à 20 heures, le Parlement étant rappelé mercredi.

MailOnline comprend que l’Angleterre se dirige vers un nouvel ensemble de restrictions générales similaires à celles imposées lors du premier verrouillage au printemps dernier.

Il n’a pas encore été révélé exactement ce que ces nouvelles mesures impliqueront, mais le PM devrait fermer toutes les écoles et imposer des limites plus strictes, par exemple sur ce que le commerce de détail – comme les jardineries – compte comme « essentiel ».

De nombreux propriétaires de petites entreprises durement touchés affirment que leurs magasins pourraient être menacés de ruine si les critères se resserrent.

Toute l’Angleterre – à l’exception de l’île de Scilly – est sous les niveaux 3 et 4, ce qui signifie que les restaurants et les bars sont fermés à l’exception des plats à emporter.

Le niveau 4 va plus loin et force la fermeture de toutes les activités non essentielles

Les supermarchés, les pharmacies et les stations-service figurent tous sur la liste des permis gouvernementaux de niveau 4 – tout comme les détaillants d’arbres de Noël, les nettoyeurs à sec, les champs de tir à l’arc et de tir et les centres d’équitation en plein air moins évidents.

La propriétaire du salon, Claire Miller, a écrit sur Twitter: ‘Lockdown encore … Désolé, mais quand exactement vont-ils se rendre compte que ce n’est pas assez strict et que ces 3 semaines en 2 semaines ne fonctionnent pas!?

« Mon entreprise va littéralement finir dans la cuvette des toilettes si quelque chose ne change pas ET rapidement. Malade à mort de tout cela. Porte tournante!

Alysha Daniels – propriétaire du salon et spa Infusion Wellbieng à Milton Keynes a ajouté: « Je veux juste l’annonce maintenant, car mon anxiété ne peut pas faire face à cela. Je sais que ça va être un verrouillage, mais combien de temps ai-je besoin de savoir maintenant pour que je puisse régler les choses pour mon entreprise.

La coiffeuse Ella Bulmer, basée à Redcar, dans le Yorkshire du Nord, a déclaré: « Ce verrouillage a frappé différemment. l’angoisse que je ressens pour l’annonce de ce soir est irréelle, fermer mon entreprise pour la troisième fois et ne pas avoir de revenus me fait des ravages.

Gary Murphy, qui dirige le Ye Olde Mitre à High Barnet, au nord de Londres, a déclaré à MailOnline que le soutien du gouvernement n’était pas suffisant pour maintenir son activité.

Il a déclaré: « Pour mon entreprise, c’est 500 £ par semaine, ce qui n’est pas suffisant. Le loyer à lui seul est de 2 000 £ par semaine.

Gary Murphy (à gauche), qui dirige le Ye Olde Mitre (à droite) à High Barnet, au nord de Londres, a déclaré à MailOnline que le soutien du gouvernement ne suffisait pas à faire fonctionner son entreprise.

«Combien de temps ça va durer? Si c’est quelques mois, ce sera une année sans revenu.

Ses commentaires font suite à des informations selon lesquelles le nouveau verrouillage national attendu de Boris Johnson pour l’Angleterre est susceptible de faire passer le coût du programme de congé à travers la barrière de 50 milliards de livres sterling.

Les chiffres officiels ont montré que le programme de maintien de l’emploi (JRS) atteignait 46,4 milliards de livres sterling avant Noël.

Les statistiques du HMRC montrent qu’il y a eu une forte hausse des paiements après le verrouillage de novembre et l’augmentation des restrictions en décembre dans le sud-est et à Londres.

Cela signifie qu’une autre fermeture de quatre semaines des entreprises anglaises – qui se produit déjà en Écosse – fera passer le chiffre au-delà du chiffre historique.

Il est susceptible de raviver l’inquiétude quant à l’impact de la pandémie en cours sur l’économie – et la vie des Britanniques de tous les jours.

Les employeurs peuvent aider les travailleurs à traverser la crise et leur donner une bouée de sauvetage financière en leur offrant un congé, a déclaré le TUC.

Et les parents qui travaillent à leur compte devraient avoir automatiquement accès au régime de soutien du revenu des travailleurs indépendants, faute de quoi ils pourraient se retrouver dans de graves difficultés financières et s’endetter.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré: «La santé et la sécurité du personnel scolaire, des enfants et des parents et de la communauté au sens large doivent passer en premier. Ce gouvernement n’a pas réussi à assurer la sécurité du personnel scolaire sur son lieu de travail.

Combien coûte le programme de congé? Le Trésor estime les coûts d’un milliard de livres par mois pour chaque million de travailleurs bénéficiant du programme de congé. La Banque d’Angleterre a déclaré qu’elle s’attend à ce que 5,5 millions de personnes soient mises en congé, ce qui suggère une facture d’environ 5,5 milliards de livres sterling par mois. Le groupe de réflexion Resolution Foundation affirme que le coût mensuel pourrait être encore plus élevé à 6,2 milliards de livres sterling par mois.

«Avec la fermeture de nombreuses écoles, de nombreuses familles essaieront désespérément de trouver un moyen d’équilibrer leur travail et leurs engagements en matière de garde d’enfants.

«Sans autre action, beaucoup n’auront d’autre choix que de réduire leurs heures de travail ou de prendre un congé sans solde. Cela entraînera de nouvelles difficultés et frappera plus durement les mères et les parents seuls.

«Les employeurs doivent faire ce qu’il faut et donner congé aux mamans et aux pères qui ne peuvent pas travailler en raison de leurs responsabilités en matière de garde d’enfants. Et le gouvernement devrait donner à tous les parents le droit de travailler de manière flexible plus 10 jours de «congé parental payé par an».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Nous encourageons les employeurs et les employés à être aussi flexibles que possible pendant cette période difficile, à soutenir les collègues ayant des responsabilités en matière de garde d’enfants.

«Cela comprend la fourniture de conditions de travail et de travail à domicile flexibles, ainsi que la prise en compte des demandes de congé des parents, ce qui est à la discrétion de l’employeur.

M. Sunak a considérablement prolongé le programme de congé en novembre, mais seulement jusqu’à la fin du mois de mars.

Le mois dernier, il l’a mis à jour et a déclaré que l’énorme plan de sauvetage se poursuivrait désormais jusqu’à la fin du mois d’avril pour donner une «certitude» aux entreprises, tandis que les entreprises pourront accéder à des prêts d’urgence jusqu’à la fin du mois de mars.

Les travailleurs peuvent obtenir un congé à 80 pour cent de leur salaire habituel, jusqu’à un plafond de 2 500 £ par mois, les employeurs n’ayant à contribuer qu’aux coûts de l’assurance nationale et des pensions.

Les subventions aux travailleurs indépendants seront versées à 80 pour cent des bénéfices antérieurs moyens de novembre à janvier, au lieu de 40 pour cent.

Les chiffres publiés avant Noël ont montré que l’économie britannique a augmenté de 16% entre juillet et septembre après l’assouplissement des règles de verrouillage des coronavirus – mais le PIB était encore près de 9% en dessous de ce qu’il était à la fin de 2019.

L’augmentation de 16 pour cent au troisième trimestre de l’année représente la plus forte expansion trimestrielle de l’économie britannique jamais enregistrée par l’Office for National Statistics depuis le début des registres en 1955.

Les dernières données de l’ONS révèlent qu’il y a eu une baisse cumulée du PIB au premier semestre 2020 de 21,2%, la fermeture nationale de mars ayant martelé UK PLC.

L’économie britannique a reculé de 3% au premier trimestre entre janvier et mars, le pays ayant ressenti les premiers effets de la pandémie avant de chuter de 18,8% au deuxième trimestre alors que les freins draconiens frappaient durement.

Malgré le rebond massif au troisième trimestre, l’ONS a déclaré que le PIB britannique était toujours de 8,6% en dessous de ce qu’il était avant la pandémie.

Pendant ce temps, les emprunts du gouvernement restent à des niveaux records alors que la dette nationale du Royaume-Uni continue de grimper au-dessus de 2 billions de livres sterling, la dette étant maintenant à son plus haut niveau depuis 1962.