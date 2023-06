Les propriétaires d’un salon de beauté arrêtés pour le «meurtre» d’un DJ sud-coréen de K-Pop qui a subi une procédure: rapport

Le meurtre présumé d’une DJ sud-coréenne au Cambodge a entraîné l’arrestation d’un couple chinois soupçonné de l’avoir tuée dans des circonstances mystérieuses dans leur clinique de beauté.

La DJ sud-coréenne de K-Pop et influenceuse BJ Ah Yeong, 33 ans, a été vue vivante pour la dernière fois deux jours avant que son corps ne soit retrouvé enveloppé dans une natte et jeté dans la province de Kandal au Cambodge le 6 juin et les enquêteurs ont retracé ses derniers mouvements jusqu’à une clinique de beauté. détenue par Lai Wenshao, 30 ans, et sa petite amie de 39 ans, Cai Huijuan, a rapporté Viral Press.

Ah Yeong, qui a été suivi par un demi-million de personnes sur réseaux sociauxsemblait avoir le cou cassé et son corps était couvert d’ecchymoses.

Wenshao et Huijuan auraient affirmé, interrogés par la police, que le DJ populaire était décédé dans leur clinique de Phnom Penh le 4 juin après avoir subi une crise alors qu’il recevait une goutte de solution saline au cours de ce qui était vraisemblablement une procédure médicale.

Le couple aurait paniqué et enveloppé Ah Yeong dans un tapis rouge, l’a mise dans le coffre de leur voiture et a parcouru plus de 80 km avant de jeter le corps.

Ah Yeong, qui aurait voyagé au Cambodge, est décrite comme étant « obsédée par la beauté » et avait déjà subi une chirurgie mammaire.

La police enquête malgré les aveux des propriétaires de la clinique de beauté et tente de déterminer si Ah Yeong a subi les blessures avant ou après sa mort.

« En coopération avec la force criminelle du commissaire provincial de Kandal et les forces armées provinciales, nous menons une enquête sur cette affaire de meurtre brutal, et nous recherchons tous les témoins qui auraient pu voir des étrangers dans la région ou un véhicule pour transporter le corps », a déclaré la police du district de Kandal Stung dans un communiqué.

La cause du décès n’a pas été déterminée et le couple chinois est détenu pendant que l’enquête se poursuit.

« L’ambassade de Corée du Sud a été informée et la famille de la victime a été contactée », a ajouté la police du district. « Ils fourniront des informations supplémentaires par les voies diplomatiques pour aider l’enquête policière. »