Les propriétaires du restaurant où Nicola Sturgeon a été surpris ne portant pas de masque ont raconté les réactions négatives qu’ils ont subies – alors que les parieurs ont demandé leur fermeture.

Le Stable Bar and Restaurant de Mortonhall, à Édimbourg, a fait face à des appels au boycott après que la photo du Premier ministre discutant avec trois femmes sans masque a fait surface.

Le personnel du restaurant, où Mme Sturgeon a été aperçue après avoir assisté à une veillée funèbre pour un haut fonctionnaire, a déclaré que la photo avait été prise par un client « chanceux ».

Mme Sturgeon a déclaré au Parlement écossais qu’elle n’avait « aucune excuse » et qu’elle se donnait des coups de pied pour l’infraction.

Les propriétaires Iain et Fiona Dempster ont déclaré avoir été dévastés par les attaques des médias sociaux contre leur entreprise et leur personnel pendant une période « horrible » pour l’hospitalité.

Les propriétaires du Stable Bar and Restaurant à Édimbourg se sont prononcés après avoir été confrontés à des appels au boycott pour une photo de Nicola Sturgeon sur les lieux sans masque.

Nicola Sturgeon a déclaré au Parlement écossais qu’elle n’avait « aucune excuse » et qu’elle se donnait des coups de pied pour la violation après avoir été photographiée en train de parler à trois femmes sans masque dans le bar de l’écurie

Le partisan de l’indépendance, Iain, a déclaré: « Cela a vraiment bouleversé ma femme et notre personnel, surtout en ce moment.

« Un client aléatoire a pris et vraisemblablement vendu la photo sans se soucier des conséquences et des réactions négatives pour une entreprise familiale ou son personnel assidu pendant cette période horrible pour l’hospitalité.

« Nicola était un joyau comme toujours et a parlé à notre personnel et à de nombreux clients, ce qui a dû être difficile pour elle venant juste d’un enterrement, mais c’est ce que nous attendons d’elle.

« Oui, elle a enfreint la règle, mais ce ne fut que quelques secondes alors qu’elle sortait de la porte, et elle s’est juste retournée pour dire bonjour aux trois dames.

«Personne d’autre n’était près d’elle et elle a gardé ses distances sociales.

Un membre du personnel a déclaré: «Le fait d’avoir le premier ministre là-bas a un peu changé les choses.

« Comme tout le monde, elle est arrivée avec son masque facial, mais elle a été reconnue tout de suite.

Elle a dit bonjour à tout le personnel du bar en entrant.

« Il y avait 20 personnes présentes aux funérailles comme le stipulent les règles, et elles se trouvaient dans la zone de réception que nous appelons la salle de la selle, qui est légèrement à l’étage.

« Elle a parlé à tout le monde là-bas et s’est finalement assise, a enlevé son masque et a pris une tasse de thé – pas même une demi-tasse, vraiment.

« Ensuite, c’était le masque et le retour dans les escaliers.

« Elle était sur le point de sortir lorsque trois clientes lui ont fait signe de la main et l’ont appelée. Alors, comme d’habitude, elle était gentille et est allée leur parler.

« Il n’y avait personne près d’elle et personne sur la table à côté des dames et nous pensons que ce qui s’est passé, c’est qu’une ou plusieurs femmes ne pouvaient pas l’entendre correctement et pendant quelques secondes, elle a enlevé son masque pour dire bonjour.

«Elle a fait une erreur, oui, mais elle avait certainement son masque en sortant.

« En d’autres termes, si quelqu’un du personnel l’avait vue, ils lui auraient demandé de remettre le masque.

« En fait, tout le monde a un appareil photo ces jours-ci et il ne s’agit que d’un cas d’un chancer utilisant l’appareil photo de son téléphone.

« Nous étions tous bouleversés lorsque la photo est apparue, et encore plus lorsque les gens sont allés sur Twitter pour demander la fermeture de l’endroit – ils ne savaient clairement pas qui dirigeait l’entreprise. »