Les propriétaires du PSG achètent une participation minoritaire dans le club portugais du SC Braga

Qatar Sports Investment, qui détient le PSG en France, a acheté une participation minoritaire dans le club portugais du SC Braga. Cette décision intervient au milieu de discussions fréquentes sur les clubs se diversifiant dans d’autres pays.

Qatar Sports Investment, également connu sous le nom de QSI, a acheté 21,67 % du SC Braga. Il n’y a aucune annonce sur les frais que QSI a payés à Braga pour la part minoritaire dans le club.

QSI, avec le président Nasser Al-Khelaifi, a repris le Paris Saint Germain en 2011. À son tour, Al-Khelaifi est devenu président et chef de la direction du PSG. Après son rachat, le PSG a remporté huit titres de Ligue Un au cours des 11 années de sa propriété. De plus, le PSG a remporté six victoires en Coupe de France au cours de ce mandat.

La note principale de la propriété du PSG par QSI est d’amener les plus grands noms du sport au club moyennant des frais élevés. Le club a établi le record des frais de transfert en 2017 lorsqu’il a acquis Neymar de Barcelone. Cette même année, il a annoncé la deuxième indemnité de transfert la plus élevée pour Kylian Mbappé. Cependant, Mbappé n’est entré en vigueur qu’en 2018, contournant les politiques de fair-play financier de l’UEFA. Ces deux joueurs ont coûté au club plus de 400 millions de dollars combinés.

Les propriétaires du PSG placent une participation minoritaire dans l’équipe portugaise de Braga

Désormais, les propriétaires du PSG se diversifient au Portugal via une participation minoritaire dans le SC Braga. Braga est dans une position similaire à celle du PSG lorsque QSI l’a repris en 2011. Le club n’a pas autant de succès ou de popularité que ses rivaux Porto, Sporting ou Benfica. Malgré le manque de matériel de ces clubs, Braga a récemment réussi. Il a perdu en finale de la Ligue Europa contre Porto en 2011. Au cours des 19 dernières saisons, Braga a terminé parmi les cinq premiers, sauf deux fois. Par conséquent, le club est un pilier de la Ligue Europa, sept saisons consécutives, dont 2022/23.

La propriété du PSG montre un engagement à se développer avec cette participation minoritaire dans Braga. D’autres clubs avec de gros investissements, dont le Red Bull Group ou le City Football Group, ont des clubs à travers le monde.

En fait, le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, a exprimé son désir de créer un schéma similaire avec l’équipe de Stamford Bridge. Il a cherché toute possibilité d’atteindre le Portugal, tout comme QSI.

Braga occupe actuellement la troisième place du classement Primeira Liga et la deuxième de son groupe Europa League. Le prochain match du club affrontera les chefs de groupe de la Belgique Royale Union Saint-Gilloise jeudi après-midi.

PHOTO : Images IMAGO / GEPA