Les propriétaires du PSG à la recherche d’une équipe de Premier League ont rencontré les Spurs

Les propriétaires du PSG, dirigés par Nasser Al-Khelaifi, recherchent un club potentiel de Premier League à ajouter à leur portefeuille. Al-Khelaifi, propriétaire de Qatar Sports Investment, ou QSI, aurait rencontré le président et président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy.

Sky Sports rapporte que les Spurs, ou tout club de Premier League d’ailleurs, pourraient être les prochains à tomber sous l’égide de QSI. Le groupe propriétaire du PSG n’est pas seulement à la recherche d’un club de Premier League. Il s’agit plutôt d’une croissance générale. En 2022, les propriétaires du PSG ont acheté une participation minoritaire dans Braga à l’élite portugaise. Pourtant, c’était pour moins de 25% de Braga.

Tottenham a nié l’allégation selon laquelle Levy aurait rencontré Al-Khelaifi et d’autres propriétaires du PSG. Cependant, Sky Sports note que Levy et Al-Khelaifi se connaissent bien. Ce dernier est le président de l’Association européenne des clubs. L’ECA existe pour “protéger et promouvoir le football interclubs européen”. Levy est membre du conseil d’administration de l’ECA.

Le PSG étend sa portée avec un club de Premier League

QSI peut trouver un moyen d’acheter Tottenham. Après tout, l’argent ne serait pas un problème pour le groupe. Pourtant, ce faisant, l’acquisition peut signaler l’ambition de la propriété du PSG. Sky Sports déclare que le club et ses propriétaires voient 2023 comme une année pour se développer dans de nouvelles opportunités de propriété. C’est la même tactique que des organisations comme Red Bull et le City Football Group utilisent.

Cela permet aux équipes d’avoir différents débouchés pour le développement des joueurs. Par exemple, Jack Harrison est passé du NYCFC à Manchester City simplement en signant un contrat avec le club partenaire. Les joueurs se déplacent souvent de Salzbourg à Leipzig, comme Hwang Hee-chan, Dayot Upamecano et Naby Keita.

Le PSG et son propriétaire veulent suivre le même schéma. De plus, le revenu potentiel de l’ajout d’un nouveau club est difficile à laisser passer.

Cela étant dit, Levy et ENIC, le groupe propriétaire de Tottenham, ne sont pas pressés de vendre le club. Malgré les ventes divertissantes de Manchester United et de Liverpool et la chute de Chelsea sous un nouveau propriétaire, Tottenham pourrait rester fidèle à sa structure de propriété actuelle.

PHOTO : IMAGO / Panoramique