Les propriétaires du Hollywood Casino Aurora présentent leur intention de quitter le centre-ville pour se rapprocher du centre commercial – Shaw Local

Hollywood Casino Aurora veut quitter le centre-ville et déménager vers un site plus proche de la I-88, ont annoncé lundi des responsables de Penn Entertainment.

Le nouvel emplacement coûterait environ 360 ​​millions de dollars et comprendrait un casino avec environ 900 machines à sous, 50 jeux de table en direct et un bookmaker, ainsi qu’un hôtel de 200 chambres avec environ 10 000 pieds carrés d’espace de réunion et d’événement.

L’emplacement aurait également de nouveaux bars, restaurants et un spa, selon le communiqué de presse publié par la société basée en Pennsylvanie qui possède 43 casinos et hippodromes aux États-Unis et au Canada.

Le porte-parole de la ville d’Aurora, Clayton Muhammed, a déclaré que le plan prévoit la construction du nouvel emplacement sur un terrain appartenant à la ville à côté du centre commercial Chicago Premium Outlets.

“La proposition de Penn représente l’un des développements les plus importants de l’histoire d’Aurora”, a déclaré Muhammed.

Muhammed a déclaré que les détails du plan seront présentés au public lors d’une réunion du comité des finances du conseil municipal à 15 heures jeudi.

https://www.dailyherald.com/news/20221010/hollywood-casino-aurora-owners-present-plan-to-move-out-of-downtown-closer-to-outlet-mall