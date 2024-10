Les propriétaires du gratte-ciel Frank Lloyd Wright vendent des meubles protégés

Pour recevoir des Morning Links dans votre boîte de réception chaque jour de la semaine, inscrivez-vous à notre Petit-déjeuner avec ARTnews bulletin.

Les gros titres

DROIT DE VENDRE ? Les propriétaires de Frank Lloyd Wright Le seul gratte-ciel réalisé à Bartlesville, dans l’Oklahoma, était censé le transformer en un nouveau centre pour les start-ups technologiques, mais deux ans après l’avoir acheté à la ville pour presque rien, ils ont plutôt vendu une partie de la servitude unique du bâtiment. protégé les meubles et mis l’ensemble du bâtiment en vente, rapporte Le New York Times. Le bâtiment est répertorié sur un site d’enchères immobilières, « à côté de centres commerciaux vides et d’un Burger King vide ». Cynthia Blanchard directeur général de Groupe d’arbres à cuivre qui a acheté le bâtiment pour seulement 10 $, avec une promesse de régler la dette du bâtiment et de dépenser 10 millions de dollars en améliorations, a déclaré au New York Times« Nous n’avons rien fait d’illégal ou rien de mal. » Les 10 millions de dollars, ni le pôle technologique, ne se sont jamais concrétisés. Et le Conservatoire du bâtiment Frank Lloyd Wrightqui dispose d’une servitude de conservation sur la propriété interdisant la vente des objets protégés sans son autorisation, tente de bloquer les ventes. Les meubles Wright échangés « sont des marchandises trafiquées », insiste-t-il. Liz Waytkusdirecteur exécutif de Docomomo FR une organisation pour la préservation architecturale. « La même chose que vous diriez des poteries ou des vases d’Égypte ou de Mésopotamie obtenus de manière illégale. »

DÉCOUVERTE PICASSO. Un portrait trouvé par un brocanteur alors qu’il vidait une cave à Capri en 1962 est aujourd’hui considéré par certains experts comme étant un portrait authentique. Pablo Picasso peinture, reportages Le Gardien. Pendant des décennies, la peinture, considérée comme Dora Maar, accroché Luigi Lo RossoLe salon, même s’il ne plaisait pas à tout le monde. La femme de Lo Rosso « n’arrêtait pas de dire que c’était horrible », se souvient son fils, Andrea Lo Rosso. Mais un examen par des experts, dont le détective d’art Maurizio Seraciniet Cinzia Altieri membre du comité scientifique du Fondation Arcadiea confirmé que le tableau était de Picasso et était évalué à 6,65 millions de dollars. La Fondation Arcadia s’apprête maintenant à présenter ses conclusions au Fondation Picasso. Luigi Lo Rosso est décédé depuis, mais son fils Andrea a poursuivi ses recherches sur les origines du tableau. « Mon père était originaire de Capri et ramassait des déchets pour les revendre pour presque rien », a-t-il déclaré. « Il a trouvé le tableau avant même ma naissance et n’avait aucune idée de qui était Picasso. Ce n’était pas une personne très cultivée.

Le Digeste

Un tableau jusqu’alors remis en question, rare et racé du peintre français Nicolas Poussin sera mis aux enchères à l’Hôtel Drouot à Paris en novembre prochain. Vénus Épieée par Deux Satyres (Vénus espionnée par deux satyres) (1625-1627) est estimé à 1,2 million de dollars. Le tableau montre un sujet atypiquement érotique pour Poussin, qui faisait autrefois douter de son attribution. [Artnet News]

Trois militants pour le climat qui ont jeté de la soupe sur des tableaux de Vincent Van Gogh chez Londres Galerie nationale Vendredi, ils ont plaidé non coupables de dommages criminels. Les membres du Arrêtez simplement le pétrole Stephen Simpson, 71 ans, Mary Somerville, 77 ans, et Phillipa Green, 24 ans, ont vandalisé les peintures, évitant ainsi des dommages permanents, pour protester contre la condamnation de leurs collègues militants pour avoir commis le même acte. [AFP and Barron’s]

Un groupe d’artistes participant au Musée de Brooklynà l’occasion du prochain anniversaire de l’appel ouvert, ont co-écrit une lettre appelant le musée à « mettre fin à son silence sur la violence génocidaire en cours contre le peuple de Palestine ». La lettre a été signée par plus de 200 personnes. [Hyperallergic]

Salvador Dalí Des lithographies laissées dans un garage et oubliées ont été vendues bien au-dessus de leur estimation aux enchères à Londres lundi. Estimés entre 670 et 930 dollars en moyenne, certains lots se sont vendus jusqu’à 6 527 dollars. [Le Figaro]

Le botteur

JEUNES VIVANENS. Magazine Culturel a annoncé les noms de sa « Liste des jeunes photographes » 2024. Tous âgés de moins de 35 ans, les artistes sélectionnés « représentent un microcosme d’une génération vaste et remarquable de créateurs d’images », écrit Rebecca Bengal. Ils comprennent Daoud Bey, Justine Kurland, Oiseau Cass, Elle Pérez, Lyle Ashton Harris, Tyler Mitchell, Farah Al Qassimi, Jack Pierson, Richard Moss, et Ethan James Green. « Considérez ce nouveau groupe comme le prochain anneau, s’étendant vers l’extérieur, à une époque où la photographie est peut-être plus prisée, plus omniprésente et plus méfiante que jamais », ajoute-t-elle.