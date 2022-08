Les propriétaires du club de golf Turnberry menacent de couper l’approvisionnement en eau d’irrigation de RedTail, propriété du village – Shaw Local

Après avoir menacé de couper l’eau du village du RedTail Golf Club, propriété de Lakewood, le Turnberry Golf Club est dans une autre bataille juridique avec le village, la deuxième cette année.

Le village a demandé une ordonnance de recyclage temporaire en mai après que le propriétaire de Turnberry, Sonny Oberoi, a déclaré aux responsables du village qu’il ne maintiendrait pas les pompes qui maintiennent l’approvisionnement en eau d’irrigation de RedTail en marche, selon une requête déposée devant le tribunal du comté de McHenry par le village.

Le village a demandé au juge – qui a accepté – de forcer Turnberry à allumer les pompes, à les maintenir en marche et à continuer à approvisionner RedTail en eau sans frais, selon les archives judiciaires.

Oberoi a demandé le rejet de l’action en justice, arguant devant les tribunaux que son entreprise ne devrait pas être soumise à un accord de 2005 qui oblige Turnberry à fournir l’eau

Selon les documents juridiques, l’accord de 25 ans, conclu en 2005 et codifié dans une servitude de 2009, oblige Turnberry à répondre aux besoins d’irrigation en eau de RedTail, y compris l’entretien des pompes.

Le 25 mars, Oberoi a informé les responsables de Lakewood que Turnberry n’honorerait plus l’accord et que Lakewood devrait payer Turnberry pour accéder à l’eau.

“Ils veulent que je respecte ces contrats signés il y a 15, 20 ans”, a déclaré Oberoi. “Notre position est que nous n’avons pas signé ces contrats.”

Oberoi, qui a acheté Turnberry en 2016, a déclaré qu’il reconnaissait les droits du village mais demandait au village de payer pour pomper l’eau et demander le remboursement de Turnberry, plutôt que de faire payer Turnberry pour la transmission de l’eau.

Le village, à son tour, a demandé au tribunal de circuit du comté de McHenry une ordonnance d’interdiction contre Turnberry le 12 mai, exigeant le respect des conditions de la servitude. Dans le dossier initial, l’avocat de Lakewood, Scott Puma, a déclaré que “le village sera irrémédiablement blessé si une injonction immédiate n’est pas accordée” car “la saison de golf a commencé et le village doit irriguer le terrain de golf RedTail”.

Turnberry, dans sa réponse, a demandé que la requête soit rejetée et a déposé une requête en rejet de la plainte le 16 juin.

Turnberry et Lakewood sont en désaccord sur une série d’amendes infligées au club de golf totalisant plus de 70 000 $ depuis l’année dernière. Bien qu’Oberoi n’ait pas dit que la décision d’ignorer la servitude était une mesure de représailles, il a reconnu que les deux problèmes étaient liés.

“Le village travaille activement à nous mettre en faillite”, a déclaré Oberoi. “Mais s’ils dépensent leur propre argent et doivent nous réclamer de l’eau et de l’argent, ils sont moins susceptibles de vouloir que nous fassions faillite.”

Les responsables de Lakewood et la direction de RedTail ont refusé de commenter la situation.

Le village organise des réunions publiques depuis le début du printemps pour déterminer l’avenir de RedTail; les responsables du village ont exprimé le désir de construire un nouveau pavillon pour le site, bien que les résidents aient exprimé des inquiétudes quant à la provenance de l’argent.

Bien qu’une injonction préliminaire ordonnée le 24 mai par le juge Kevin G. Costello maintienne le statu quo et assure le maintien du parcours de golf de RedTail pendant la saison estivale 2022, une audience a été fixée au 25 août. Cependant, Costello a déjà déclaré dans l’injonction préliminaire ordonner que le “demandeur a une probabilité de succès sur le fond”.

Il y a eu une audience sur le statut le 12 juillet pour examiner la demande de Turnberry de se déconnecter du village de Lakewood. Le juge Thomas A. Meyer a conseillé à Lakewood et à First Leap Holdings, la société mère de Turnberry, de tenter de résoudre la déconnexion et les problèmes d’eau d’ici le 1er septembre.

Si cela ne se produit pas, une conférence de règlement est prévue pour le 8 septembre.