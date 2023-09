Les propriétaires disent que 5 % est le chiffre magique

Après avoir atteint un plancher en dessous de 3 % en janvier 2021, le taux moyen d’un prêt hypothécaire à taux fixe sur 30 ans se situe désormais au-dessus de 7 %, ce qui est tout simplement trop élevé pour que de nombreux propriétaires envisagent de vendre.

Aux taux actuels, la plupart des propriétaires devraient financer une nouvelle maison à un taux plus élevé que celui qu’ils détiennent actuellement, ajoutant ainsi des centaines de dollars par mois à leur versement hypothécaire. Cela les a incités à rester là où ils sont.

« Même s’ils achetaient une maison moins chère, leurs paiements augmenteraient », a déclaré Nicole Bachaud, économiste principale chez Zillow.

« Ces propriétaires existants ne peuvent pas ou ne veulent pas vendre leur maison parce qu’ils ne peuvent pas se permettre d’emprunter une nouvelle maison », a déclaré Bachaud.

Mais il y a un point de bascule, selon des rapports récents : les propriétaires sont presque deux fois plus disposés à vendre leur maison si leur taux hypothécaire est de 5 % ou plus, selon Zillowet 71 % des acheteurs potentiels qui envisagent d’acheter leur prochaine maison avec un prêt hypothécaire ont déclaré qu’ils n’accepteraient pas un taux supérieur à 5,5 % — c’est le « taux hypothécaire magique », selon une enquête réalisée par John Burns Recherche et Conseil.