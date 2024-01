Les propriétaires d’iPhone réalisent tout juste qu’ils peuvent doubler la durée de vie de la batterie de leur appareil grâce à deux astuces peu connues

Les utilisateurs APPLE viennent de découvrir deux astuces pour augmenter la durée de vie de la batterie de leurs appareils.

Après des années de harcèlement de la part des consommateurs, le géant de la technologie a finalement révélé des secrets d’initiés pour maximiser la durée de vie de la batterie.

Pomme dit : “Il existe deux manières simples de préserver la durée de vie de la batterie, quelle que soit la façon dont vous utilisez votre appareil : régler la luminosité de votre écran et utiliser le Wi-Fi.”

De manière générale, lorsque vous diminuez la luminosité d’une lumière, cela signifie que moins d’énergie est consommée.

Ainsi, avoir une luminosité d’écran plus faible sur votre appareil Apple signifierait qu’il consomme beaucoup moins d’électricité.

Apple a ajouté que vous pouvez choisir d’atténuer manuellement votre écran ou d’activer la luminosité automatique pour prolonger la durée de vie de la batterie de votre appareil.

Il disait également : « Pour diminuer l’intensité, ouvrez le Centre de contrôle et faites glisser le curseur Luminosité vers le bas. »

Tandis que : “La luminosité automatique ajuste automatiquement votre écran aux conditions d’éclairage. Pour l’activer, accédez à Paramètres > Général > Accessibilité > Adaptations d’affichage et réglez la luminosité automatique sur Activé.”

Les experts en technologie ont mis en garde contre les écrans lumineux et leur impact, affirmant qu’ils peuvent « économiser beaucoup de batterie ».

En plus de cela, vous pouvez également opter pour le Wi-Fi au lieu de vos données cellulaires.

Cela est dû en grande partie à la proximité entre l’émetteur et le récepteur : si la distance est plus grande, comme lors de l’utilisation de données cellulaires, plus de puissance est utilisée pour garantir que la force du signal ne diminue pas.

Ainsi, la distance jusqu’à l’émetteur a un coût sur la durée de vie de votre batterie.

Apple a déclaré : « Lorsque vous utilisez votre appareil pour accéder à des données, une connexion Wi-Fi consomme moins d’énergie qu’un réseau mobile. Gardez donc le Wi-Fi activé à tout moment.

“Pour activer le Wi-Fi, accédez à Paramètres > Wi-Fi pour accéder à un réseau Wi-Fi.”

Un expert en technologie Apple a ajouté : « Lorsque le Wi-Fi est connecté, il utilise 30 MW en continu, que ce soit pour transférer des données ou non.

“Mais les données mobiles consomment entre 50 et 500 MW en fonction de la force du signal lors de l’utilisation des données ou de la voix. Le Wi-Fi est donc toujours le meilleur choix si vous utilisez activement le téléphone.”

Un autre fanatique d’Apple a révélé que vous pouvez optimiser la durée de vie de la batterie de votre iPhone en gardant vos applications ouvertes.

L’astuce se lit comme suit : “Vous pourriez être tenté de quitter souvent des applications dans l’espoir de rendre votre téléphone plus rapide, mais ne le faites pas.

“L’iPhone est optimisé pour exécuter des applications en arrière-plan ou les mettre en pause de manière efficace.

“Il sera en fait plus rapide de simplement fermer et basculer entre les applications.”

Apple a également répondu à la question, affirmant que les utilisateurs ne devraient quitter les applications que si elles ne fonctionnent pas.

“En général, il n’y a aucune raison de quitter une application”, a expliqué Apple.

“Le quitter n’économise pas la batterie, par exemple.”

Un mémo distinct d’Apple note : “Vous ne devez fermer une application que si elle ne répond pas.”