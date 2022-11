Les propriétaires d’iPhone pourront bientôt taper pour payer avec PayPal et Venmo

iPhone les propriétaires sont sur le point d’avoir encore plus de facilité à payer avec PayPal et Venmo, à la fois dans le monde réel et en ligne, en utilisant leurs téléphones et les plateformes de paiement Apple.

Les iPhones permettront bientôt aux applications PayPal et Venmo de taper pour payer chez les marchands américains participants, comme annoncé dans PayPal. rapport sur les résultats du troisième trimestre Jeudi.

Tap To Pay a été lancé plus tôt cette année pour effectuer des paiements sans contact à l’aide d’iPhones via NFC. Il n’a été utilisable que dans les Apple Stores et en utilisant L’application marchande de Squaredonc l’ajout d’options de paiement alternatives populaires facilite la tâche des consommateurs et des propriétaires de magasins, qui n’ont pas besoin d’acheter de matériel supplémentaire pour que la fonctionnalité fonctionne.

Si vous effectuez des achats en ligne à l’aide du processus de paiement de PayPal, vous pourrez également bientôt sélectionner Apple Pay en plus des options de paiement existantes. Et l’année prochaine, les clients américains pourront ajouter des cartes de crédit et de débit de marque PayPal et Venmo à Apple Wallet et les utiliser n’importe où. Payer Apple est accepté.

Ces nouvelles fonctionnalités ne sont disponibles que pour les marchands américains et les utilisateurs d’iPhone américains, et il n’est pas clair si elles s’étendront à d’autres régions. PayPal n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.