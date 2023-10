Les propriétaires d’iPhone 15 Pro signalent des modules NFC morts après avoir utilisé le chargement sans fil dans leur BMW

Apple a reconnu que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max souffraient de problèmes de surchauffe et a pointé du doigt un bug dans iOS 17. Un correctif est en cours, mais un nouveau problème est apparu : le chargement sans fil pourrait endommager le module NFC. Pour l’instant, seuls quelques incidents isolés ont été signalés, mais ils se sont produits suffisamment souvent pour ne pas pouvoir être ignorés.

Plusieurs personnes dans le MacRumeurs des forums ainsi que des affiches sur X ont signalé des problèmes de configuration d'Apple Pay : lors du remplacement des téléphones dans un Apple Store, les employés ont suggéré que le module NFC était mort.







Problèmes Apple Pay (peut-être un module NFC mort) après avoir utilisé le chargement sans fil dans une BMW

Finalement, les gens ont trouvé une cause possible : les problèmes ont commencé après avoir utilisé les chargeurs sans fil dans leur BMW. Et le téléphone n’a pas seulement subi des dommages en silence, il est parfois passé en mode de récupération de données. Et il ne s’agissait pas d’une unité défectueuse, les téléphones de remplacement ont également vu leurs modules NFC mourir. Selon les utilisateurs, ils n’avaient pas de problèmes de ce type avec les modèles d’iPhone précédents.

Jusqu’à présent, les rapports proviennent principalement de propriétaires d’iPhone 15 Pro qui conduisent une BMW, bien qu’un utilisateur possédant une Toyota Supra 2023 soit intervenu pour dire qu’Apple Pay sur son 15 Pro avait rendu l’âme.

Notre site sœur, ArenaEVje viens de faire un test de la BMW i7 xDrive60 et le téléphone Android utilisé lors des tests a survécu. Il faisait chaud pendant la charge, mais c’était tout. La chaleur ne peut pas être le problème, cependant, l’iPhone 15 Pro Max a été assez chaud lorsque nous l’avons comparé et rien n’en est sorti.

Si vous possédez un iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max et conduisez une BMW, évitez d’utiliser le chargement sans fil de la voiture, au moins jusqu’à ce qu’Apple et BMW comprennent ce qui ne va pas. Pour l’instant, il semble que les iPhone 15 et 15 Plus n’aient pas le même problème, mais vous voudrez peut-être quand même jouer la sécurité.

