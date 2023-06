Les propriétaires des Red Sox achètent l’équipe de Boston à Tiger Woods, la ligue de golf Rory McIlroy

Une autre puissance sportive a rejoint les rangs des propriétaires de la ligue de golf développée par Tiger Woods et Rory McIlroy.

Fenway Sports Group, détenu et dirigé par John Henry et Tom Werner, sera la deuxième des six équipes à rejoindre TGL, la ligue de golf aux heures de grande écoute qui devrait commencer la compétition en janvier.

« Nous sommes ravis de ce nouveau voyage », ont déclaré Henry et Werner dans une annonce lundi. « Grâce à cette nouvelle version du jeu axée sur la technologie, les fans de sport de la Nouvelle-Angleterre auront bientôt une équipe de joueurs de classe mondiale du PGA Tour à encourager et à redéfinir pour cette communauté ce que signifie jouer au jeu à l’ère moderne. »

Fenway Sports Group possède plusieurs grandes franchises sportives, dont les Boston Red Sox de la Major League Baseball, le Liverpool Football Club et les Pittsburgh Penguins de la Ligue nationale de hockey. L’équipe FSG est la deuxième équipe annoncée par TGL. Le 8 juin, il a annoncé que le co-fondateur de Reddit Alexis Ohanian, Serena Williams et Venus Williams étaient devenus propriétaires d’une équipe de Los Angeles.

« L’équipe de FSG est particulièrement bien placée pour aider à construire une communauté en expansion pour les fans de golf et embrasser ce public est fondamental pour la mission de l’équipe TGL de Boston », a déclaré Mike McCarley, co-fondateur de TMRW Sports, qui contrôle TGL.

Le développement de TGL intervient à un moment charnière pour le monde des gros sous du golf professionnel. Woods, McIlroy et McCarley ont fondé TMRW Sports Group (prononcé « demain ») l’année dernière en partenariat avec le PGA Tour. À l’époque, cela était considéré comme une réponse à la ligue de golf LIV soutenue par l’Arabie saoudite, qui était impliquée dans une âpre bataille juridique avec le PGA Tour.

Ce mois-ci, cependant, le PGA Tour et LIV ont convenu de fusionner leurs intérêts commerciaux pour former une nouvelle société. McIlroy est l’un des plus grands critiques publics de LIV, et Woods aurait a rejeté une offre massive pour rejoindre la ligue financée par l’Arabie saoudite.