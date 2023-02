Les propriétaires des Cleveland Browns chercheraient à obtenir une part minoritaire des Milwaukee Bucks

Les propriétaires des Cleveland Browns, Dee et Jimmy Haslam, tentent une autre chance en NBA.

Cherchant à étendre leur portefeuille de sports professionnels en dehors de l’Ohio, les Haslams sont en pourparlers pour acheter une participation minoritaire dans les Milwaukee Bucks, a déclaré vendredi à l’Associated Press une personne familière avec les négociations.

Les Haslams ont exploré l’achat d’autres équipes professionnelles, y compris les Timberwolves du Minnesota dans le passé, et recherchent maintenant la part de 25% actuellement détenue par le copropriétaire des Bucks, Marc Lasry, selon la personne qui a parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la situation.

Il n’y a pas de calendrier pour un accord ou une vente, a déclaré la personne. Sportico a été le premier à signaler l’intérêt du Haslam Sports Group pour les Bucks.

Lasry et Wesley Edens, tous deux dirigeants de sociétés d’investissement new-yorkaises, ont acheté les Bucks à l’ancien sénateur américain Herb Kohl pour environ 550 millions de dollars en 2014 avec des promesses de garder l’équipe à Milwaukee.

Les Haslams ont acheté les Browns en 2012 à Randy Lerner pour 1,05 milliard de dollars. Ils possèdent également le Columbus Crew de la Major League Soccer et gèrent les stades de ces deux franchises.

Le mandat des Haslams en tant que propriétaires de la NFL a été défini par la perte et le changement. Cleveland est allé 60-119-1 et a eu une apparition en séries éliminatoires au cours des 11 dernières saisons. L’équipe a également eu six entraîneurs à temps plein au cours de cette période.

Reportage de l’Associated Press.

