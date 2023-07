Les propriétaires des 49ers de San Francisco prennent le contrôle de Leeds United

Les propriétaires des 49ers de San Francisco de la NFL ont pris le contrôle du club de football anglais Leeds United.

Leeds United a annoncé lundi que la Ligue anglaise de football avait approuvé la vente du club à 49ers Enterprises, permettant « une transition immédiate de propriété ». Leeds a été relégué de la Premier League au championnat de deuxième niveau pour la saison prochaine.

« C’est un moment important pour Leeds United et nous travaillons déjà dur », a déclaré Paraag Marathe, qui prendra la présidence du club. « Cette transition est une réinitialisation nécessaire pour tracer une nouvelle voie pour le Club. »

Marathe succède à Andrea Radrizzani en tant que propriétaire majoritaire de Leeds. Le PDG de Leeds, Angus Kinnear, restera dans ce rôle.

Marathe et le PDG de 49ers, Jed York, dirigent 49ers Enterprises. Le groupe de propriété a d’abord investi à Leeds en 2018 et a augmenté sa part à 44% fin 2021, puis a conclu un accord le mois dernier pour reprendre Leeds avec les joueurs de la NBA Larry Nance Jr. et TJ McConnell en tant que partenaires minoritaires.

Les golfeurs Jordan Spieth et Justin Thomas seront également des partenaires minoritaires, a déclaré Spieth la semaine dernière, et vendredi, la star de la NBA Russell Westbrook a également acheté une participation dans le groupe.

Leeds a nommé l’ancien patron de Norwich City, Daniel Farke, comme nouveau manager il y a deux semaines, sur un contrat de quatre ans, pour remplacer Sam Allardyce qui a quitté le club d’un commun accord après la relégation.

Farke a mené Norwich en Premier League lors de sa deuxième saison avant d’être relégué au deuxième niveau en 2019-20. Ils ont remporté le championnat et obtenu un retour immédiat dans l’élite en 2020-21.

« Ce fut un honneur de guider Leeds United au cours des six dernières années et de passer autant de temps avec la meilleure base de fans du monde », a déclaré Radrizzani.

« 49ers Enterprises sont des partenaires fantastiques depuis des années et je suis convaincu qu’ils feront passer Leeds au niveau supérieur. »

Le communiqué n’a pas précisé si l’Italien, qui est également président et fondateur du groupe de diffusion sportive Eleven Sports, serait toujours lié au club.

Informations de l’Associated Press et de Reuters.