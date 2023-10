Les propriétaires d’entreprises s’opposent au projet de la ville de financer le complexe du centre de congrès

CORPUS CHRISTI, Texas — Mercredi, des membres de « Voters For Good Government » et certains propriétaires d’entreprises se sont réunis pour annoncer leur opposition à la proposition A lors des prochaines élections.

« Nous ne sommes pas contre l’expansion. Nous ne sommes pas contre un hôtel. Nous sommes contre la manière dont il est financé et contre le contrôle de la ville », a déclaré Joshua Tijerina, directeur des ventes de Hawthorne Suites et Candelwood Suites.

Tijerina a déclaré qu’il représentait plusieurs propriétaires d’hôtels.

La proposition A est la réaffectation de la taxe de vente municipale existante appelée fonds de type A.

Les fonds de type A prennent 1/8 de cent de dollar pour payer la dette et l’entretien de l’American Bank Center (ABC) et 1/8 de cent supplémentaire pour rembourser la dette et l’entretien de la digue. Cela représente 1/4 de cent de dollar.

Cela génère environ 17 millions de dollars par an et pourrait augmenter avec l’augmentation des ventes dans la ville.

La taxe expire pour l’ABC en 2025 et pour le Seawall en 2026

Si les électeurs approuvent, une fois ces obligations payées, l’argent serait alors investi dans un complexe de centre de congrès. Ce complexe comprend la digue, l’arène, le centre de congrès, l’auditorium Selena et un nouvel hôtel pour le siège.

Une somme d’argent moindre serait consacrée aux parcs régionaux, aux routes commerciales et industrielles et aux nouvelles destinations aériennes à l’aéroport international de Corpus Christi.

Conformément à la loi de l’État, les fonds de type A doivent être utilisés pour des éléments qui assurent le développement économique. C’est pourquoi l’argent ne peut pas être utilisé sur les routes résidentielles.

« Nous voulons pouvoir étendre cela aux améliorations et améliorations du complexe du centre des congrès, car nous ne sommes actuellement limités qu’à l’arène », a déclaré Roland Barrera, conseiller municipal du district 3 de Corpus Christi.

Tijerina a déclaré que le personnel de la ville était venu demander le soutien des hôteliers sur cette proposition mardi. Il a dit qu’ils trouvaient irrespectueux de s’adresser maintenant aux hôteliers et de ne les inclure dans aucun processus de planification.

Tijerina et d’autres ont déclaré qu’ils n’aimaient pas l’idée que la ville participe à un projet privé.

« Cet hôtel sera subventionné par la ville de Corpus Christi tandis que beaucoup de nos propriétaires d’hôtels ont construit des propriétés de plusieurs millions de dollars à leurs propres risques, sans aucune subvention de la ville », a déclaré Tijerina.

Cependant, Barrera a déclaré que ce n’était pas sans précédent, car la ville s’implique actuellement auprès des hôtels privés à travers certains programmes d’incitation.

« La ville est déjà impliquée dans des projets privés », a-t-il déclaré. « Il y a trois hôtels dans le centre-ville. À l’Emerald Beach Hotel, nous venons de voter en faveur d’un incitatif de 2 millions de dollars. Le Homewood Suites, qui sera le plus récent hôtel du centre-ville en face du Surf Club, représente une incitation de 1,5 million de dollars.

Barrera a déclaré que le fait de disposer de fonds de type A pour ce projet constitue le financement le plus compétitif et le plus avantageux si un hôtel devait s’installer dans le complexe du palais des congrès.

Si un hôtelier venait et souhaitait y construire un hôtel, Barrera a déclaré que la ville suivrait le même processus de construction qu’elle le fait toujours.

« Ce serait une incitation. Tous ces autres hôteliers sont libres, comme dans tout autre processus », a déclaré Barrera.

Aux côtés des électeurs pour un bon gouvernement et des propriétaires d’entreprises, le Parti républicain du comté de Nueces a également voté pour s’opposer à la proposition A. Brandey Batey, du parti, a déclaré que cela ne correspondait pas à sa plateforme.

« Nous avions l’impression que la plupart des choses étaient destinées à bénéficier à des personnes extérieures à la communauté. Et il y avait tellement de choses qui pouvaient être abordées ici, dans notre ville », a-t-elle déclaré.

Le conseil municipal souhaitait créer ce complexe de centres de congrès après que Corpus Christi ait raté plusieurs opportunités touristiques.

Parmi les cinq sources de financement que le conseil municipal prévoyait d’utiliser pour le projet, les fonds de type A seraient ceux qui contribueraient le plus.

Une étude réalisée sur le projet estime qu’il coûterait 725 millions de dollars.

La proposition figurera sur le bulletin de vote lors des élections du 7 novembre. En cas d’échec, la ville aura la possibilité de réessayer lors d’une prochaine élection.

