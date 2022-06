Les propriétaires d’entreprises noires de moins de 20 ans sur les premières leçons de réussite

Gabby Goodwin, Rachel Holmes et Christon Jones en sont de bons exemples, et toutes ont plusieurs choses en commun : elles sont jeunes, elles sont noires, et elles ont toutes été propriétaires d’entreprise avant l’âge de 20 ans.

Selon la planificatrice financière certifiée et contributrice CNBC, Lazzeta Braxton, le moment est venu pour les Afro-Américains de créer leur propre entreprise. Braxton, co-fondateur et co-PDG de 2050 Wealth Partners, déclare que les jeunes entrepreneurs noirs en herbe devraient sortir de leur zone de confort, élargir leur réseau, participer à des concours de présentation pour gagner des financements, embaucher des personnes qui comprennent les chiffres et, plus important encore, être toujours passionné par leur entreprise.

Gabby, qui avec sa mère a créé la Mommy and Me Entrepreneurship Academy pour aider les jeunes filles et leurs mères à démarrer leur propre entreprise sous la marque Gabby, affirme qu’il est essentiel de trouver un réseau de soutien tôt.

« Nous avons un double coup dur parce que nous sommes deux minorités différentes. Nous sommes afro-américaines et nous sommes des femmes. Quand j’essayais d’obtenir un financement pour mon entreprise, ils ne m’écoutaient pas vraiment parce qu’un, mon âge , mais aussi à cause de ma race et de mon sexe. Je serais dans une pièce à parler de mes produits capillaires pour les filles noires aux cheveux bouclés, devant des hommes blancs et chauves. C’est tellement difficile de leur expliquer ce que fait exactement mon entreprise, comment cela fonctionne et comment ils peuvent aider mon entreprise à se développer », a-t-elle déclaré.

« Nous voulions nous assurer qu’il y avait une expérience complète à 360 degrés pour les filles qui arrivaient et non seulement se faire coiffer et se sentir confiantes en elles-mêmes, mais elles pouvaient également voir les coulisses et l’inventaire des entreprises que nous ont », a déclaré Gabby.

Les paramètres de son entreprise ont également évolué. En 2021, après sept ans d’activité hors de chez elle, Gabby et sa famille ont ouvert un magasin de détail et un salon de coiffure à Columbia, en Caroline du Sud, qui vendent tous les produits de son entreprise.

« Nous avons remarqué que beaucoup de nos clients avaient non seulement des problèmes de perte de barrettes, mais aussi d’emmêlement et d’avoir un produit qui aide le cuir chevelu de leurs enfants ou qui aide à maintenir l’humidité dans les cheveux de leur enfant », a déclaré Goodwin. « Avec les entreprises, vous voulez vous assurer que vous résolvez un problème et continuez à résoudre un besoin. Nous nous sommes donc assurés d’être à l’écoute de nos clients, et c’est ainsi que l’entreprise est passée de la simple révérence à la confiance. »

Rachel Holmes, fondatrice et directrice, Black Girls Mean Business

Holmes dit qu’être une entrepreneure noire à un jeune âge ne la prépare pas seulement au succès, mais aussi à d’autres. « Cela peut parfois être intimidant de savoir que vous ferez face à des obstacles et de savoir que les gens regardent ce que vous faites. Mais c’est incroyable de savoir que je peux faire une différence et donner l’exemple. La représentation compte ! » dit-elle.

« Les femmes noires sont confrontées à une quantité incroyable de discriminations dans les affaires provenant à la fois du racisme et du sexisme. Elles sont généralement sous-estimées, leur refusant le respect, les postes et le financement qu’elles méritent. Je voulais apporter une équité pour aider les filles à surmonter ces obstacles. En leur donnant les outils dont ils ont besoin pour réussir dès le début et les responsabiliser, j’espère voir une plus grande représentation dans les postes de direction et l’entrepreneuriat », a-t-elle déclaré.

« En tant qu’aspirante femme d’affaires moi-même, je comprenais les obstacles auxquels les femmes noires sont confrontées pour se lancer en affaires et je voulais m’assurer que les filles noires de ma communauté avaient le soutien et les ressources nécessaires pour atteindre leur plein potentiel », a déclaré Holmes.

En plus de gérer une école, une vie sociale et de concourir en tant que nageuse artistique, Rachel Holmes, 18 ans, est la PDG de Les filles noires veulent dire des affaires , un programme d’affaires d’été virtuel gratuit à l’échelle nationale pour les lycéennes noires. Le programme propose six ateliers Zoom pour aider à améliorer les compétences commerciales et professionnelles, à élargir un réseau et à préparer les filles à la vie après le lycée.

PDG, day trader, investisseur et auteur ne sont que quelques-uns des titres détenus par Christon « The Truth » Jones à l’âge de 15 ans. Alors qu’il n’avait que 10 ans, Jones a lancé son entreprise, Return On Investment. Grâce aux trois programmes de la société, $tocks 101, Black Wealth Matters et The Truth Success Series, les entrepreneurs noirs peuvent apprendre à commencer à investir et à négocier, à connaître le marché boursier et à créer des revenus passifs à court et à long terme.

Plus récemment, Jones s’est découvert un intérêt pour l’investissement immobilier. Il possède actuellement deux propriétés et espère en posséder 10 ou plus au cours des cinq prochaines années.

« J’étais toujours à la recherche d’une nouvelle avenue pour gagner de l’argent », a déclaré Jones. « Je me suis vraiment intéressé au sujet. J’ai commencé à demander à mes mentors et aux gens autour de moi qui pourraient vraiment m’apprendre et m’expliquer comment fonctionne l’entreprise », a-t-il ajouté.

Jones dit que surmonter la discrimination fondée sur l’âge et la race est l’un des défis les plus difficiles auxquels il ait été confronté.

« Aller à des événements de réseautage, être victime de discrimination, ne pas vraiment pouvoir rencontrer les gens que je voulais rencontrer parce qu’ils ne veulent pas me parler parce que, vous savez, ils sont comme ‘tu es un petit enfant noir’. Ouais. D’accord. Déplacez-vous sur le côté « , a déclaré Jones.

Les ingrédients clés de son succès et du dépassement des obstacles incluent la cohérence, la créativité, l’autodiscipline, l’action et, surtout, la patience.

« La patience est probablement l’une des choses les plus importantes que je connaisse », a déclaré Jones. « Lorsque vous démarrez l’entrepreneuriat, vous voulez en quelque sorte tout précipiter, vous voulez obtenir votre argent, vous voulez être célèbre. Vous voulez obtenir toutes ces connexions, mais votre voyage est vraiment beaucoup plus lent », a-t-il ajouté.

—Par Jaala Brown, stagiaire en développement des talents CNBC

S’INSCRIRE: Money 101 est un cours d’apprentissage de 8 semaines sur la liberté financière, livré chaque semaine dans votre boîte de réception. Pour la version espagnole Dinero 101, cliquez ici.

Divulgation: NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.