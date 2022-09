Les propriétaires d’entreprises noires de la capitale du Mississippi dénoncent les problèmes d’eau

JACKSON, Mississippi (AP) – Lorsque John Tierre a lancé son restaurant dans le quartier historique abandonné de Farish Street à Jackson, il a été attiré par le passé du quartier en tant que centre culturel économiquement indépendant pour les Mississippiens noirs et par la perspective d’aider à inaugurer une ère de prospérité retrouvée.

Cette semaine, il s’est assis sur la terrasse vide et ensoleillée du Johnny T’s Bistro and Blues et a déploré toutes les affaires qu’il a perdues alors que de l’eau contaminée coule dans ses tuyaux – tout comme les autres utilisateurs de la ville majoritairement noire de 150 000 habitants, s’ils ont eu de la chance assez pour avoir la moindre pression – et le renouveau que lui et d’autres envisageaient est très douteux.

“Les chiffres sont très bas pour le déjeuner”, a déclaré Tierre à l’Associated Press. “Ils emmènent probablement leurs affaires à la périphérie où ils n’ont pas de problèmes d’eau.”

Les pluies torrentielles et les inondations de la rivière des Perles fin août ont exacerbé les problèmes dans l’une des deux usines de traitement de Jackson, entraînant une baisse de la pression dans toute la ville, où les habitants étaient déjà sous le coup d’une ordonnance d’ébullition de l’eau en raison de sa mauvaise qualité.

Les responsables ont déclaré samedi que le service avait été rétabli pour la plupart des clients. Mais la crise de l’eau a aggravé la pression financière causée par une pénurie de main-d’œuvre continue et une inflation élevée. Et le flux de dollars des consommateurs de Jackson et de son infrastructure en ruine vers la périphérie de la ville frappe le plus durement les entreprises appartenant à des Noirs, selon les propriétaires.

Un autre entrepreneur noir qui a pris un coup est Bobbie Fairley, 59 ans, qui a vécu à Jackson toute sa vie et possède Magic Hands Hair Design dans le sud de la ville.

Elle a annulé cinq rendez-vous mercredi parce qu’elle a besoin d’une pression d’eau élevée pour rincer les cheveux de ses clients des produits chimiques de traitement. Elle a également dû acheter de l’eau pour se laver les cheveux afin d’essayer de s’adapter à tous les rendez-vous possibles. Quand les clients ne rentrent pas, elle perd de l’argent.

« C’est un gros fardeau », dit-elle. « Je ne peux pas me permettre ça. Je ne peux pas du tout me le permettre. »

Jackson n’a pas les moyens de régler ses problèmes d’eau. L’assiette fiscale s’est érodée au cours des dernières décennies à mesure que la population diminuait, résultat de la fuite principalement des Blancs vers les banlieues qui a commencé environ une décennie après l’intégration des écoles publiques en 1970. Aujourd’hui, la ville est à plus de 80 % noire et à 25 % pauvre.

Certains disent que l’incertitude à laquelle sont confrontées les entreprises noires s’inscrit dans un schéma d’adversité résultant à la fois des catastrophes naturelles et des décisions politiques.

“C’est une punition pour Jackson parce qu’il était ouvert à l’idée que les gens devraient pouvoir fréquenter les écoles publiques et que les gens devraient avoir accès aux espaces publics sans abus”, a déclaré Maati Jone Primm, propriétaire de Marshall’s Music and Bookstore à côté de Johnny. T. “A cause de cela, nous avons des gens qui se sont enfuis en banlieue.”

Primm pense que les problèmes d’eau de longue date de Jackson – qui remontent pour certains aux années 1970, lorsque les dépenses fédérales pour les services publics d’eau ont culminé, selon un rapport du Bureau du budget du Congrès de 2018 – ont été aggravés par l’inaction de l’Assemblée législative du Mississippi, majoritairement blanche et dominée par les conservateurs.

“Pendant des décennies, il s’agit d’une attaque maligne, pas bénigne. Et cela a été utile », a déclaré Primm.

Les dirigeants politiques n’ont pas toujours été sur la même page. Le maire démocrate de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a imputé les problèmes d’eau à des décennies d’entretien différé, tandis que le gouverneur républicain Tate Reeves a déclaré qu’ils découlaient d’une mauvaise gestion au niveau de la ville.

Lundi dernier, le gouverneur a tenu une conférence de presse sur la crise, et le maire n’a pas été invité. Un autre a eu lieu plus tard dans la semaine où ils sont tous les deux apparus, mais Primm a déclaré qu’il était clair que les deux ne sont pas de concert.

“Le manque de coopération témoigne de la punition continue que Jackson doit endurer”, a-t-elle déclaré.

Dans des circonstances normales, le week-end de la fête du Travail est une période animée chez Johnny T’s. La saison de football universitaire attire des fans dévoués de l’État de Jackson qui regardent les matchs à l’extérieur sur les téléviseurs à écran plat du bistrot ou quittant le stade après les matchs à domicile. Mais ce week-end, de nombreux habitués étaient occupés à faire le plein d’eau en bouteille pour boire ou d’eau bouillante du robinet pour cuisiner.

Même si les revenus ont chuté, les dépenses de Tierre ont augmenté. Il a dépensé 300 à 500 dollars par jour en glace et en eau en bouteille, sans parler des boissons gazeuses en conserve, de l’eau tonique et de tout ce qui serait généralement servi dans un pistolet à soda. Il amène le personnel quelques heures plus tôt que d’habitude afin qu’ils puissent avoir une longueur d’avance sur l’eau bouillante pour laver la vaisselle et empiler les canettes de soda supplémentaires.

Au total, a estimé Tierre, il débourse plus de 3 500 $ supplémentaires par semaine. Les clients paient le prix.

“Vous devez en transmettre une partie au consommateur”, a déclaré Tierre. “Maintenant, votre Coca coûte 3 $, et il n’y a plus de recharges.”

Cette semaine, sur un site de distribution d’eau dans le sud de Jackson, la résidente de la région, Lisa Jones, a apporté des seaux de peinture vides à remplir pour que sa famille puisse se baigner. Dans une ville aux infrastructures en ruine, Jones a déclaré qu’elle se sentait piégée.

« Tout le monde ne peut pas bouger en ce moment. Tout le monde ne peut pas aller à Madison, Flowood, Canton et tous ces autres endroits », a-t-elle déclaré, citant trois autres banlieues aisées. “Si nous le pouvions, croyez-moi, ce serait un spectacle sombre : les maisons seraient barricadées rue par rue, quartier par quartier.”

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press