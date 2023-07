Les propriétaires d’entreprises locales réagissent aux augmentations du salaire minimum

Les augmentations du salaire minimum devraient entrer en vigueur le 1er juillet dans le Nevada, l’Oregon, Washington, DC et dans diverses autres villes et comtés des États-Unis. Et pour certains propriétaires d’entreprises locales, les hausses sont un changement bienvenu – et très attendu. Une augmentation du salaire minimum – et, par conséquent, des salaires de base au sein des communautés locales – permet aux entreprises de prospérer, a déclaré Gina Schaefer, fondatrice et copropriétaire de A Few Cool Hardware Stores, à CNBC Make It. Schaefer possède 13 magasins Ace Hardware dans toute la région métropolitaine DC-Maryland-Virginie. « Nous espérons avoir plus de clients parce que les gens de la ville gagneront plus d’argent. La ville aura plus de recettes fiscales. Et j’aime espérer et penser que les employés qui gagnent plus d’argent auront une existence plus confortable dans un lot. des communautés », dit Schaefer.

Gina Schaefer, propriétaire des magasins Ace Hardware de la région de DC, avec d’autres politiciens et défenseurs du salaire minimum lors d’une conférence au Capitol Visitor Center en 2015. Tom Williams | Cq-roll Call, Inc. | Getty Images

Paul Saginaw, un résident de Las Vegas et propriétaire de Saginaw’s Delicatessen, partage le même état d’esprit. « En ce qui concerne le salaire minimum, il est beaucoup trop bas depuis trop longtemps », déclare Saginaw. « Les gens ne peuvent pas vraiment bien vivre de cette façon. » Cependant, il convient de noter que tous les propriétaires d’entreprise ne sont pas d’accord. Certains s’opposent aux augmentations du salaire minimum, car elles augmentent les coûts globaux. En 2022, par exemple, plusieurs Les propriétaires d’entreprise du Nevada ont exprimé leur inquiétude sur l’augmentation du salaire minimum de l’État, craignant que cela ne nuise à ceux dont les marges sont déjà serrées et ne fasse grimper tous les salaires. Cela dit, voici à quel point le salaire minimum augmente aux États-Unis et pourquoi ces deux propriétaires de petites entreprises applaudissent le changement.

De combien le salaire minimum augmente

À partir de samedi, l’heure du Nevada salaire minimum passera de 9,50 $ à 10,25 $ pour les employés bénéficiant de prestations de santé et de 10,50 $ à 11,25 $ pour les employés sans prestations de santé admissibles. Une augmentation du salaire minimum à l’échelle de l’État à 12 $ pour tous les employés (quel que soit le statut des prestations) aura lieu en juillet 2024. Norme à l’échelle de l’État de l’Oregon salaire minimum devrait passer de 13,50 $ à 14,20 $ de l’heure. À Portland, le salaire minimum passera de 14,75 $ à 15,45 $. À Washington, DC, le salaire minimum horaire de 16,10 $ passera à 17 $ de l’heure. Le salaire minimum horaire de DC pour les employés à pourboire augmentera également, passant de 6 $ à 8 $. Juste à l’extérieur de la capitale du comté de Montgomery, dans le Maryland, le salaire minimum augmentera en fonction de la taille de l’entreprise : 16,70 $ pour les grands employeurs de 51 employés ou plus, 15 $ pour ceux de 11 à 50 employés et 14,50 $ pour les petits employeurs. Le salaire minimum augmente également à Chicago et à San Francisco, entre autres villes et comtés. À Chicago, salaire minimum passera à 15,80 $ pour les employeurs de 21 employés ou plus et à 15 $ pour les petits employeurs. A San Fransisco, salaire minimum passera à 18,07 $ de l’heure.

Des salaires plus élevés aident l’économie locale : « Plus les gens gagnent d’argent, plus ils peuvent dépenser »

Au cours des deux dernières décennies, Schaefer a défendu l’augmentation du salaire minimum, qui, selon elle, constituera une amélioration essentielle non seulement pour les employés, mais aussi pour la santé des économies locales. « Plus les gens gagnent d’argent, plus ils peuvent dépenser, et je suis une entreprise locale, j’ai besoin que les gens puissent dépenser de l’argent dans mes magasins », dit-elle. Schaefer a ouvert sa première quincaillerie en mars 2003 et a toujours payé ses employés au-dessus du salaire minimum. En 2021, elle et son mari – qui est également son partenaire commercial – ont également commencé à vendre leur entreprise à leurs employés par le biais d’un programme d’actionnariat salarié.

Schaefer possède des propriétés dans toute la région métropolitaine de DC, y compris Logan Hardware. Gina Schäfer

« Nous voulions nous assurer que nous attirions un candidat vraiment qualifié. Et l’une des façons dont nous pouvions être compétitifs était de payer plus », dit-elle. Elle ajoute que les zones métropolitaines sont chères et vivre à Washington DC coûte très cher. Schaefer veut voir le confort financier devenir plus accessible à DC, en particulier pour les travailleurs du commerce de détail. « Pour attirer et retenir des employés qui vivent assez près pour pouvoir se déplacer facilement, ils doivent pouvoir se permettre de vivre ici », dit-elle. En fin de compte, augmenter le salaire minimum est une victoire pour tous, dit Schaefer. Elle reconnaît que la « conversation sur le salaire minimum » n’est pas facile à avoir, mais dit qu’elle est extrêmement importante pour la santé et le bonheur des communautés.

L’augmentation du salaire minimum « renforce le pouvoir d’achat des consommateurs »