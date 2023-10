Les propriétaires d’entreprises hispaniques inspirent les futurs entrepreneurs – The Rider News

Par Jay Roberson

La semaine de l’entrepreneuriat féminin et le Mois du patrimoine hispanique ont été combinés dans une soirée remplie d’empanadas, de guacamole et de plantains ainsi que de tables rondes dirigées par des entrepreneurs hispaniques le 12 octobre au Lynch Adler Hall 202.

Panélistes en vedette

Une panéliste, ancienne élève de Rider et fondatrice de Lopez and Associates Behavior Counseling, Jennifer Lopez, respectivement ’13 et ’15, a parlé de ses expériences en créant sa propre entreprise dans le domaine dans lequel elle travaille.

L’autre panéliste, fondatrice et propriétaire d’ESTIR Inc. Esther Tanez, a expliqué comment sa vie l’a amenée à servir la communauté à travers son entreprise.

« Servir la communauté faisait simplement partie du fait de grandir, de servir, de redonner, d’aider. J’entends quelqu’un dire qu’il a un problème et je passe en mode réparation », a déclaré Tanez. « Pour la plupart, nous [the Hispanic community] sont chaleureux, aimants, axés sur la communauté et le service parce que cela fait partie de notre culture.

Avant que les participants ne prennent de la nourriture, ils ont eu droit à une démonstration en direct sur la façon de préparer leurs propres empanadas, guacamole et pico de gallo, ainsi que des recettes à emporter à la maison.

Tanez a parlé de certains des ajustements qu’elle a dû faire pour s’assimiler à la culture américaine tout en restant fidèle à elle-même.

« L’authenticité est la clé : soyez vous-même, mais soyez approprié. En fin de compte, lorsque vous avez affaire à des gens, les gens sont des gens et ils aiment qu’on s’occupe d’eux », a déclaré Tanez.

Être soi-même en entreprise

Nanci Lazo, étudiante en deuxième année en entrepreneuriat, a expliqué qu’elle avait parfois du mal avec l’authenticité lorsqu’elle naviguait à l’université.

« Parfois, soit je suis trop hispanique pour rejoindre ce groupe, soit je ne suis pas assez hispanique pour rejoindre ce groupe. Des événements comme celui-ci me rappellent que cela n’a pas vraiment d’importance et que je suis d’accord avec le fait d’être hispanique, mais aussi d’être simplement américain », a déclaré Lazo.

De nombreuses femmes hispaniques ressentent une certaine pression pour être parfaites pendant les périodes de changement et n’essaient pas de chercher de l’aide, mais Lopez a rappelé aux participants qu’il est essentiel de trouver du soutien au sein de la communauté.

« Trouvez des personnes dans votre coin qui vont vous aider et vous soutenir », a déclaré Lopez. « Il faut évoluer, n’est-ce pas, et je ne vais pas dire que c’était facile. Le changement est difficile et inconfortable et je pense qu’il faut se sentir bien en sachant qu’à ce moment-là, cela peut sembler inacceptable, mais il y a un autre aspect à cela.

Sierra Willis, une jeune étudiante en marketing, a trouvé

l’événement est constructif car elle cherche à démarrer sa propre entreprise à l’avenir.

«Entendre les gens qui ont vécu cela et l’avoir vécu et permettre aux gens de Rider de trouver leur chemin. Cela vous encourage à vouloir plus et à faire plus », a déclaré Willis.

Il est temps de développer

Lopez a parlé de son voyage sans fin de découverte de soi et a récemment obtenu en 2023 son master exécutif en administration des affaires afin de développer son entreprise.

« Allez-y à votre rythme. Je pense que nous sommes tellement conscients des gens qui nous entourent, donc nous voulons nous précipiter et nous manquons de notre temps. Donc, si vous êtes centré et ancré dans votre temps, cela vous aidera à construire les bases dont vous avez besoin », a déclaré Lopez.

En parlant d’expériences partagées, de nombreux participants se sont sentis rassurés et vus par les panélistes.

« Ce que j’ai adoré, c’est la nourriture parce qu’elle me semble si proche de chez moi », a déclaré Lazo. « Ce que j’ai le plus aimé, c’est qu’il ne s’agissait pas seulement de parler d’informations ou autre. Nous nous sommes également rapprochés sur le plan personnel. Et je pense que c’est ce qui a fait de cet événement un merveilleux événement pour moi.

Le conseil le plus important était de défendre vos intérêts et de vous établir comme un atout.

« Dans la vie, certaines portes s’ouvrent à certaines personnes, d’autres fois, vous devez ouvrir cette porte à coups de pied… Vous devez leur faire savoir quelle est votre valeur, vous devez les appeler et leur dire ce que vous pouvez leur offrir et comment ils « Nous manquons une opportunité », a déclaré Tanez.