Les propriétaires d’entreprises et la police se réunissent pour « perturber » la criminalité dans la rue H

WASHINGTON (DC News Now) — Les propriétaires d’entreprises et les policiers s’efforcent de lutter contre la criminalité le long du couloir de la rue H.

« C’était une première étape importante », a déclaré Jarrod Bennett, directeur des opérations chez Atlas Performing Center.





Mardi, Atlas a organisé une réunion communautaire au cours de laquelle les propriétaires d’entreprises, les voisins et la police ont parlé ouvertement des problèmes persistants sur la rue H. Ensemble, le groupe a discuté de solutions et a élaboré un plan visant à perturber les problèmes quotidiens de la région.

« Nous avons beaucoup de problèmes avec les gens qui traînent devant notre magasin », a déclaré Caisa Ebron, propriétaire de Luxury Soil.

La boutique et le dispensaire ont ouvert leurs portes il y a environ un an, près du coin des rues 8e et H.

Ebron a déclaré que flâner provoquait une nuisance sur le trottoir, les gens traversant la rue pour éviter la foule au lieu de passer devant son entreprise.

« Ils sont assis là, ils parlent de bêtises. Et c’est juste ennuyeux. Nous avons un groupe énorme et les gens ne veulent pas traverser cela pour accéder à notre entreprise », a-t-elle expliqué. « Ils traverseront la rue, feront le tour, passeront sur le trottoir pour éviter cela. »

D’autres problèmes existent également.

« Quelqu’un qui était sous influence a frappé à notre porte et a cassé notre porte. Nous avons dû faire remplacer notre porte, il a dû être arrêté », a déclaré Ebron. « Nous avons aussi des problèmes avec la défécation et l’urine dans le dos, juste à la porte arrière, nous avons des rats partout. »

À quelques pâtés de maisons de l’Atlas Performing Center, Bennett a déclaré qu’il y avait souvent des problèmes avec les personnes sans logement qui ont besoin de ressources.

« Avoir des gens qui utilisent les toilettes à l’avant du bâtiment ou sur les côtés du bâtiment ou qui dorment sous le chapiteau, nous ne pouvons pas avoir cela. Parce que nous ne pouvons pas ouvrir les portes. Et c’est une situation dangereuse », a déclaré Bennett. «J’adorerais voir une sorte d’unité de santé mentale que nous pourrions appeler.»

« Nous voulions entendre la communauté. Ils sont nos yeux et nos oreilles, ils voient les choses depuis le sol », a déclaré le commandant du District Un, Colin Hall.

Hall a déclaré qu’il y avait eu des progrès sur la rue H.

« Nous avons procédé à des arrestations importantes, nous avons mis en place une unité de vélo qui est présente ici tous les jours et je pense que cela a un impact », a-t-il déclaré.

Hall espère qu’avec la collaboration de mardi, les progrès se poursuivront.

Au cours de la réunion, les voisins ont discuté de la nécessité pour les services municipaux de travailler ensemble plutôt qu’en silos.

Ebron pense que cela commence au sommet, avec les directives du bureau du maire.

« Certains commentaires étaient en fait de bonnes idées, impliquant toutes les agences gouvernementales travaillant ensemble », a-t-elle déclaré. «Je pense que c’était une bonne rencontre. Les gens ont pris leurs responsabilités, ils ont trouvé des réponses, il ne s’agissait pas simplement de détourner l’attention.