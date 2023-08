Les propriétaires d’entreprises d’Osoyoos se réunissent pour nourrir les pompiers

Deux propriétaires d’entreprise d’Osoyoos, dont l’une est sous ordre d’évacuation, se sont donné pour mission de nourrir et d’hydrater les pompiers et les premiers intervenants en première ligne de l’incendie d’Eagle Bluff. Ils organisent un barbecue lundi soir.

Melissa Genberg de Queen of the South Charcuterie et Sara Van Der Hoeven de Junction 3 Coffeehouse à Osoyoos préparent des centaines de repas pour tous les premiers intervenants depuis le début de l’incendie le samedi 29 juillet.

« Les pompiers travaillent très dur. Nous voulons juste nous assurer qu’ils sont nourris et hydratés », a déclaré Genberg. Le groupe de bénévoles locaux a servi des petits déjeuners et des déjeuners à l’aréna Sun Bowl d’Osoyoos où les pompiers se réunissent chaque jour.

L’affaire Queen of South Charcuterie est en ordre d’évacuation dans la zone industrielle c’est là que Genberg a eu l’idée de nourrir les pompiers.

«Mon amie Sara est propriétaire du café Junction 3, j’ai l’habitude de faire de la restauration et mon père est Tony, qui était propriétaire de Tony’s Meats à Penticton, nous savons donc tous comment préparer un repas. Mon père dit toujours que nous nous serrons les coudes et aidons en tant que communauté en cas de besoin, c’est donc ce que nous avons fait.

Lundi, le groupe de bénévoles qui comprend les enfants de Genbergs et une partie de son personnel a préparé 450 énormes sandwichs et deux énormes pots de piment, et a offert des barres granola, des chips, du Gatorade, de l’eau, des boissons gazeuses, des barres de chocolat, du lait, du yaourt, du jus et fruit.

Lundi soir, à l’aréna, ils serviront chaque équipe de pompiers à leur sortie de la ligne avec des hamburgers donnés par A&W, des smokies et une variété de salades.

Genberg et Van Der Hoeven reçoivent des dons depuis samedi pour les aider à acheter les produits d’épicerie et jusqu’à présent, 7 000 $ ont été donnés.

« C’est tellement bien de voir la communauté et les entreprises locales s’unir comme ça », a déclaré Genberg. « Les petites villes le font toujours. »

Le McDonald’s local a déposé des cheeseburgers et du café lundi.

Buy-Low Foods Osoyoos et Jakob Keller de Need A Lift Truck Services ont déposé une charge de petit-déjeuner, de fruits et d’autres friandises. Des petits-déjeuners et des déjeuners chauds sont préparés quotidiennement pour les pompiers lorsqu’ils sortent de la ligne.

De nombreux résidents qui avaient été évacués ont également fait des dons, remarquant que c’est pour « montrer notre appréciation aux personnes qui se battent pour sauver notre maison ».

Ils collectent toujours des dons en argent ou en nourriture et en boissons. Tout ce qui reste des fonds recueillis ira au service d’incendie d’Osoyoos, a déclaré Genberg.

Vous pouvez faire un don par virement électronique à [email protected] ou en espèces à Sara au Junction 3 Coffeehouse ou à l’aréna.

