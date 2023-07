Les propriétaires d’entreprises de l’île de Vancouver sont affligés par des retards supplémentaires avec davantage de fermetures de l’autoroute 4

Les entreprises de l’île de Vancouver sont à nouveau confrontées à des défis après la fermeture de l’autoroute 4 dimanche soir et des fermetures quotidiennes sont prévues à partir de lundi après-midi.

L’autoroute 4 est la seule route pavée menant à la ville de Port Alberni et à ses 18 000 habitants, ainsi qu’à Tofino, Ucluelet et la plupart des communautés de la nation Nuu-Chah-Nulth.

Kamal Sanghera, PDG de San Group, affirme que son usine et ses petites entreprises de construction de maisons ont eu du mal à exporter des produits en raison de fermetures répétées.

Il dit que ses employés qui font la navette depuis Qualicum Beach, Nanaimo et Combs ont du mal à se rendre à Port Alberni – dont trois sont restés coincés dans leur voiture pendant la nuit pendant 14 heures après la récente fermeture climatique – et d’autres ont vu leurs trajets prolongés de 30 minutes à trois heures par la déviation de l’autoroute.

« C’est un très gros casse-tête… Nous travaillons sur différents plans, mais jusqu’à présent, nous sommes bloqués. Nous sommes bloqués dans une boucle temporelle. »

Sanghera dit que pendant qu’il travaille à trouver d’autres moyens d’exporter leurs produits finis, il espère que la province pourra répondre aux préoccupations des entreprises et de l’industrie du tourisme pour éventuellement envisager la construction d’une autre route reliant l’ouest de l’île de Vancouver.

« Cela se passe depuis deux mois comme l’autoroute fermée, l’autoroute ouverte, la saison des incendies et avec ces [closures] en ce moment », a-t-il dit.

Faire entrer et sortir les produits de Port Alberni – nous aurons une mise à jour sur la façon dont les usines de Port Alberni gèrent les fermetures quotidiennes de l'autoroute 4. Gregor Craigie s'est entretenu avec Kamal Sanghera, PDG de San Group.

Construction « complexe », selon le ministère

Dans un communiqué, le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique a déclaré que l’autoroute avait été fermée à 16 heures dimanche en raison de vents violents, ce qui a posé des inquiétudes pour les grues suspendant un treillis métallique de protection à Cameron Lake Bluffs, un tronçon de l’autoroute où la colline a été brûlée par un récent incendie de forêt.

Le grillage a été abaissé par précaution, ce qui a augmenté le risque de chute de débris sur la route.

Le ministère a déclaré avoir retardé la fermeture prévue lundi matin pour permettre le passage du trafic de nuit. Les fermetures programmées reprendront lundi à 13h30

À compter de mardi, l’autoroute 4 sera fermée deux fois par jour de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 17 h pour permettre aux équipes de commencer les travaux d’écaillage de roches à Cameron Lake Bluffs.

⚠️#BCHwy4 : fermetures deux fois par jour pour l’écaillage des rochers à Cameron Lake Bluffs EN SEMAINE à partir du 17 juillet : ⛔️9h-11h30 FERMÉ

🟢11h30-12h30 OUVERT pour le trafic en direction OUEST

🟢12h30-13h30 OUVERT pour le trafic en direction EST

⛔️1 : 30h-17h FERMÉ Plus d’infos & itinéraire de détour : https://t.co/LYuKzArx3K —@TranBC

Les conducteurs circulant sur l’autoroute peuvent s’attendre à une circulation alternée à une seule voie les week-ends et en semaine avant 9 h, de 11 h 30 à 13 h 30 et après 17 h.

« Compte tenu de sa nature complexe, l’écaillage des roches doit être effectué par beau temps, avant que les vents et les pluies ne se lèvent à l’automne. C’est maintenant le temps le plus prévisible pour garantir que cette étape puisse être achevée le plus rapidement possible », a déclaré le ministère dans son communiqué. .

« Ces travaux sont nécessaires avant que l’autoroute puisse être rouverte en toute sécurité à la circulation dans les deux sens, prévue d’ici la mi-août. »

Une autre route de gravier entre le lac Cowichan et Port Alberni demeure ouverte.

Les fermetures prévues de l’autoroute 4 commencent lundi après-midi alors que les équipes effectuent des travaux d’écaillage de roches à Cameron Lake Bluffs. L’autoroute est la principale route est-ouest sur l’île de Vancouver et relie les communautés de Port Alberni, Tofino et Ucluelet au reste de l’île. (Ministère des Transports de la Colombie-Britannique/Flickr)

« Trouvez une alternative »

Sanghera dit que bon nombre de ses produits d’usine et de ses petites maisons entièrement construites ne peuvent pas être transportés sur la route alternative en raison de préoccupations concernant les dommages.

Au lieu de cela, il considère l’eau comme une alternative.

« Nous sommes en train de mettre une rampe de barge à Port Alberni, [but] ce processus ne se fera pas du jour au lendemain », a déclaré Sanghera, qui prévoit également des livraisons sur autoroute tard dans la nuit avec des entreprises de camionnage.

Mais le transport par barge n’est pas financièrement réalisable lorsqu’il est utilisé uniquement pour son entreprise, dit-il. Il dit qu’il prévoit offrir le service à d’autres entreprises de Port Alberni, y compris des moulins et des entreprises de pêche.

Selon Sanghera, même avec l’option de secours, le transport routier est le moyen le plus fiable de faire entrer et sortir les produits et les visiteurs de la ville.

Il espère que la province écoutera les propriétaires d’entreprises et les exploitants touristiques pour envisager un deuxième tracé routier.

« Tout est bloqué… C’est bloqué en ce moment… Vous devez trouver une alternative pour sortir de la vallée ou faire quelque chose de différent », a-t-il déclaré.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a déclaré dans un communiqué qu’il y avait eu « un vaste travail de consultation » avec les entreprises locales, les gouvernements et les communautés des Premières Nations concernant les fermetures de l’autoroute 4.

« La priorité du ministère est de garantir que la chaîne d’approvisionnement des biens et services essentiels continue d’atteindre les communautés », a-t-il déclaré.