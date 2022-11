Les propriétaires d’entreprise ont une grande échéance fiscale bien avant avril

La création de nouvelles entreprises a explosé, ce qui signifie que plus de nouveaux propriétaires d’entreprise que jamais sont confrontés à la saison des impôts et aux cauchemars fiscaux potentiels.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de changements fiscaux qui affecteront les petites entreprises au cours de la prochaine saison fiscale, ce qui est nouveau – associé à des problèmes fiscaux persistants qui ont tendance à faire trébucher les petites entreprises – pourrait causer des maux de tête si les propriétaires ne font pas attention.

Pour commencer, il y a une grosse facture fiscale à venir pour de nombreux propriétaires d’entreprise liés à la pandémie, bien avant la date limite de l’impôt fédéral sur le revenu d’avril 2023.

Les petites entreprises qui ont profité des dispositions de Covid en 2020 pour reporter une partie de leurs cotisations de sécurité sociale ont dû rembourser 50 % de ce qui était dû au début de 2022. Les 50 % restants sont dus le 3 janvier 2023.

L’IRS a envoyé des avis rappelant aux propriétaires d’entreprise de payer ce qu’ils doivent à la date d’échéance, mais c’est quand même quelque chose qui peut facilement passer entre les mailles du filet, surtout si les propriétaires ne font pas très attention, a déclaré Eric Bronnenkant, responsable des impôts chez Betterment et professeur adjoint de fiscalité à l’Université Seton Hall.

Voici quelques conseils supplémentaires pour garder une longueur d’avance sur l’IRS cette saison des impôts.

Attendez-vous à un nouveau formulaire fiscal lié à Venmo, revenu PayPal

Pour l’année d’imposition 2022, de nombreux propriétaires d’entreprise peuvent recevoir un formulaire qu’ils n’ont pas reçu auparavant. Ce formulaire est un 1099-K et les propriétaires qui reçoivent un paiement de 600 $ ou plus via un processeur tiers tel que Venmo ou PayPal devraient le recevoir. Au cours des années passées, le formulaire n’était envoyé que si les paiements s’élevaient à plus de 20 000 $ et s’il y avait plus de 200 transactions individuelles.

L’obligation pour les propriétaires de déclarer leurs revenus n’a pas changé. Cependant, les propriétaires qui ont peut-être été laxistes dans le passé sont désormais plus incités à déclarer ce revenu puisqu’il y aura un dossier au dossier du gouvernement, a déclaré Bronnenkant.

Il suggère également aux propriétaires de vérifier que tous les paiements sur le formulaire 1099-K concernent bien des biens et des services, par opposition à un cadeau d’un ami qui a été mal qualifié. “Vous ne devriez pas avoir à payer d’impôt dessus simplement parce que quelqu’un vous a délivré un 1099-K avec des informations erronées”, a déclaré Bronnenkant.

Gardez les revenus professionnels et personnels, les dépenses séparées

De nombreux propriétaires ne pensent pas à tracer une ligne nette entre les revenus et les dépenses professionnels et personnels, mais cela peut être une grave erreur. Le mélange de fonds peut sembler plus facile, mais en réalité, cela crée un travail supplémentaire pour calculer les revenus et les dépenses de l’entreprise, et dans le cas d’un audit, cela pourrait entraîner des maux de tête fiscaux potentiels et peut coûter plus cher aux entreprises à long terme, disent les fiscalistes. .

L’étude Wave State of Small Business Study pour 2022 a révélé que 35 % des petites entreprises brouillent les frontières entre les comptes personnels et professionnels. C’est encore plus élevé parmi les microentreprises, où un peu moins de la moitié, 48 %, ont un compte bancaire de petite entreprise.

Le conseil contre le mélange est vrai pour les comptes bancaires et les cartes de crédit. Si une entreprise est auditée, les propriétaires doivent être en mesure de documenter que les dépenses qu’ils ont payées étaient liées à l’entreprise. S’ils utilisent une carte de crédit personnelle et que l’entreprise est examinée, l’IRS pourrait refuser ces déductions et il incomberait au contribuable de prouver qu’il s’agissait d’une dépense professionnelle légitime, a déclaré Steve Rossman, un partenaire fiscal du bureau de Philadelphie de cabinet d’expertise comptable et de conseil Armanino LLP. “Cela pourrait entraîner des sanctions de la part des gouvernements fédéral, étatiques et locaux pour sous-déclaration des revenus”, a-t-il déclaré.

Produisez votre déclaration de revenus même si vous ne pouvez pas effectuer de paiements

Les propriétaires d’entreprise qui ne peuvent pas payer le montant total dû en impôts doivent tout de même produire leur déclaration de revenus fédérale et adopter un plan de paiement, a déclaré Brad Sprong, responsable fiscal national de l’industrie pour KPMG Private Enterprise. Ces propriétaires paieront toujours des intérêts sur l’argent qu’ils doivent, mais ils peuvent éviter des pénalités supplémentaires pour non-déclaration ou pour déclaration tardive, ce qui peut encore réduire les bénéfices de l’entreprise.

“Il est difficile d’obtenir une réduction de ces pénalités et les pénalités ne sont pas déductibles, elles sortent donc directement du résultat net”, a déclaré Sprong.

Les propriétaires d’entreprise qui ont besoin de plus de temps pour travailler sur leurs déclarations au-delà de la date limite de dépôt initiale du 15 avril doivent demander une prolongation afin de ne pas devoir la pénalité pour production tardive. Cette pénalité est de 5% des impôts impayés par mois, plafonnée à 25% du solde dû, a déclaré Rossman. Les propriétaires doivent alors s’assurer de déposer l’extension avant la date d’échéance prolongée du 15 octobre, a-t-il déclaré.

Même avec une prolongation, cependant, les propriétaires devront estimer quelles seront leurs obligations fiscales et payer ce montant avant la date limite d’imposition initiale. Les propriétaires qui ne peuvent pas se permettre de payer le montant total à ce moment-là devraient payer ce qu’ils peuvent pour réduire les éventuelles pénalités de sous-paiement, a-t-il déclaré.

Mettre de côté des liquidités pour couvrir les dettes fiscales

Une bonne règle empirique pour les entreprises qui démarrent – et pour tous les propriétaires d’entreprise afin d’éviter la situation dans laquelle ils ne peuvent pas payer la totalité de la facture fiscale – consiste à mettre de côté 30 à 35 % du revenu net, selon Sprong. Ne pas mettre suffisamment de côté pourrait signifier que vous devrez vous démener pour trouver de l’argent pour payer l’oncle Sam. Il donne l’exemple concret d’un propriétaire d’une entreprise immobilière de 100 000 $ qui devait environ 30 000 $ d’impôts, mais n’avait pas l’argent pour payer parce qu’elle avait utilisé son argent disponible pour la publicité, les journées portes ouvertes et d’autres dépenses d’entreprise.

“Même si vous optez pour un plan de paiement avec l’IRS ou obtenez un prêt auprès d’une banque, vous avez absorbé une partie de votre capacité d’emprunt”, a-t-il déclaré.