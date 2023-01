Les propriétaires d’entreprise japonais ne trouvent pas de successeurs. Cet homme donne le sien.

Relay s’est différencié en faisant appel au sens de la communauté et à l’objectif des acheteurs potentiels. Ses inscriptions, mettant en vedette des propriétaires rayonnants devant des boutiques de sushis et des champs bucoliques, sont conçues pour plaire aux citadins pressés rêvant d’un mode de vie différent.

La tâche de l’entreprise dans le cas de M. Yokoyama n’était pas facile. Pour la plupart des Japonais, la ville où se trouve son entreprise, Monbetsu, qui compte environ 20 000 habitants et qui se rétrécit, pourrait tout aussi bien être le pôle Nord. Les seules industries sont la pêche et l’agriculture, et elles entrent en grande partie en hibernation à mesure que les jours raccourcissent et que la neige s’accumule jusqu’aux avant-toits. En plein hiver, certains touristes viennent manger des œufs de saumon et des pétoncles et voir les banquises qui s’enferment dans le modeste port de la ville.

Une rue pleine de cabarets et de restaurants des années 1980 est un instantané d’une époque plus prospère où de jeunes pêcheurs se rassemblaient pour se défouler et dépenser de gros chèques de paie. Aujourd’hui, des affiches fanées se décollent des vitrines abandonnées. Le plus grand bâtiment de la ville est un nouvel hôpital.

En 2001, Monbetsu a construit un nouveau bâtiment d’école élémentaire juste au coin de la société de M. Yokoyama. Il a fermé après seulement 10 ans.

Dans le passé, les salles de classe auraient été remplies des petits-enfants des producteurs laitiers locaux. Mais leurs propres enfants ont désormais pour la plupart migré vers les villes à la recherche d’un travail mieux rémunéré et moins pénible.