Les propriétaires d’entreprise augmentent les salaires pour compenser les pénuries de personnel: économiste

Alors que les ramifications de l’inflation continuent de se propager dans l’ensemble de l’économie canadienne, les pénuries généralisées de personnel entraînent des augmentations des salaires, selon un économiste.

Bien que des salaires plus élevés semblent être une victoire pour les employés qui comblent les lacunes laissées par moins de travailleurs, les experts préviennent que cette tendance aggravera l’inflation.

“Nous voyons un moteur fondamental de l’inflation des salaires”, a déclaré Sal Guatieri, économiste principal et directeur chez BMO Capital Markets.

“Si les travailleurs sont rares, les entreprises doivent simplement payer plus pour non seulement attirer de nouveaux travailleurs, mais aussi pour conserver le personnel actuel afin que les gens ne partent pas pour d’autres entreprises”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

Guatieri a expliqué que si les employeurs paient davantage leur personnel, le coût de leurs services augmentera également. Cela entraîne une hausse des prix des biens et des services.

Cette réaction en chaîne d’augmentation des coûts est particulièrement difficile pour les propriétaires de petites entreprises.

James Stockton, qui possède et exploite la Sound Factory Music School, un studio d’enseignement de la musique à Waterloo, en Ontario, a déclaré vendredi à CTVNews.ca que les coûts de ses services avaient augmenté parallèlement aux salaires de ses employés.

“Notre salaire est lié à notre prix”, a-t-il déclaré. « Nous avons augmenté notre prix en conséquence parce que pour couvrir nos coûts, nous devons faire notre pourcentage. Malheureusement, le client doit le payer.

Stockton a déclaré qu’une augmentation de salaire était la seule option pour retenir et obtenir des employés dans un marché concurrentiel d’éducateurs en musique.

La même causalité de l’augmentation des coûts s’applique à divers secteurs des petites entreprises, notamment l’industrie hôtelière.

Une enquête de juin, publiée par Statistique Canada, a révélé que 64 % des répondants des services d’hébergement et de restauration ont déclaré qu’ils seraient confrontés à des pénuries de main-d’œuvre au cours des trois prochains mois.

Pour combler ces lacunes, certains employeurs se tournent vers des alternatives technologiques au lieu d’embaucher plus de personnel.

Graham Campbell, directeur de l’exploitation de Givex, une entreprise technologique qui propose des kiosques et des logiciels de gestion pour les restaurants et les entreprises, a vu comment les pénuries dans l’industrie hôtelière ont laissé les employeurs avec trop de travail et trop peu d’aide.

« Heureusement, les choses s’ouvrent et les gens retournent dans ces nouvelles entreprises, mais le temps qu’il faut pour embaucher de nouveaux employés, les former et les retenir a laissé un vide là-bas. Bien que cet écart existe, les clients comptent sur une technologie comme la nôtre », a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique vendredi.

La technologie de Givex permet aux services de pivoter vers les ventes en ligne, ce qui peut atténuer la pression pour embaucher plus d’employés en période d’inflation.

« Modules de vente et de livraison en ligne autorisés [short-staffed] entreprises non seulement pour rester à flot, mais aussi pour augmenter leurs ventes », a-t-il déclaré.

Bien que les solutions numériques ne remplacent pas le nombre réduit d’employés, Campbell pense qu’elles peuvent compléter efficacement les entreprises qui espèrent améliorer l’expérience client.

“La réduction des frais généraux et l’augmentation de l’efficacité opérationnelle devraient être la priorité absolue des entreprises”, a-t-il déclaré.