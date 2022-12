Les propriétaires de Wrexham Ryan Reynolds et Rob McElhenney rencontrent le roi

Le roi Charles et la reine Camilla ont rencontré les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney lors d’une visite à Wrexham. Le roi s’est rendu au stade de l’équipe lors des célébrations du nouveau statut de ville de Wrexham. Wrexham, la quatrième plus grande ville du Pays de Galles, est devenue la huitième place au Royaume-Uni à recevoir le statut de ville cette année.

Avant la réunion, Reynolds a déclaré qu’il était ravi d’accueillir le roi à Wrexham. “Je dirais que nous sommes incroyablement ravis de l’accueillir sur le terrain de l’hippodrome, cette église historique qui réside au cœur de Wrexham et est le cœur de Wrexham”, a déclaré l’acteur.

“Rob et moi l’avons dit dès le début, et cela reste vrai et pour le reste de nos vies, nous ferons tout pour élever et élever cette communauté et ce club et la visite du roi est certainement une façon de le faire. Ça c’est sûr.”

Reynolds souhaitait discuter des idées de stade avec le roi

La star de Deadpool espérait également pouvoir discuter des projets du club avec le King. “J’aimerais lui dire un peu ce que nous espérons réaliser avec la rénovation du stand Kop”, a déclaré Reynolds. “Et ce n’est même pas une rénovation, je dirais que c’est une réinvention complète du stand Kop, et ce que cela signifiera non seulement pour le club, mais aussi pour la communauté de Wrexham.”

Il a été annoncé précédemment que le duo d’acteurs avait reçu l’approbation d’agrandir le stade de Wrexham. Racecourse Ground, l’un des plus anciens stades de football au monde, va bientôt faire peau neuve. Des plans sont en place pour un nouveau stand de 5 500 places à ajouter à l’arène historique.

Le roi Charles accueilli à Wrexham par Reynolds et McElhenney

En plus de visiter le stade, le roi a également visité une église voisine et s’est promené dans le centre-ville de Wrexham. Des centaines de personnes ont visité la célébration dans des conditions de froid glacial.

Wrexham est maintenant devenue la septième ville du Pays de Galles à recevoir cet honneur. Bangor, Cardiff, Newport, St. Davids, St. Asaph et Swansea étaient les autres récipiendaires précédents du statut de ville.

PHOTO : IMAGO / PA Images