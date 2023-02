Les propriétaires de Worcester Warriors and Wasps fixent la «date limite» par RFU pour l’inscription au championnat 2023/24 | Actualités du rugby à XV

Worcester Warriors et Wasps ont jusqu’au 14 février pour terminer leurs prises de contrôle respectives

La RFU a donné aux Wasps et aux Worcester Warriors un «dernier délai» pour remplir les conditions qui leur permettraient de participer au championnat la saison prochaine.

Wasps et Worcester avaient initialement reçu la date du 12 décembre pour la conclusion des accords, bien que la RFU ait maintenant prolongé ce délai jusqu’au 14 février.

La RFU n’a pas encore approuvé le consortium Atlas de Jim O’Toole et James Sandford, qui ont été nommés les nouveaux propriétaires de Worcester, alors qu’ils ont confirmé que les nouveaux propriétaires de Wasps n’avaient pas encore rempli toutes les conditions fixées.

Dans un communiqué, la RFU a déclaré: “La RFU a informé les nouveaux propriétaires de Wasps RFC et les administrateurs de WRFC Trading Limited (la principale entité opérationnelle de Worcester Warriors RFC) qu’ils ont jusqu’au 14 février pour conclure leurs négociations et fournir des preuves. qu’ils remplissent les conditions pertinentes fixées.

“Il s’agit d’une extension significative du calendrier initial de la mi-décembre pour offrir aux clubs les meilleures chances possibles d’être dans le championnat l’année prochaine. Cependant, une date limite finale doit être fixée pour donner une certitude aux clubs du championnat et de la Ligue nationale, les joueurs et d’autres acteurs du rugby sur le format de la saison prochaine.

“Dans le cas de Wasps, le conseil d’administration de RFU a approuvé la reprise sous condition, mais toutes les conditions fixées ne sont pas encore remplies, y compris le dépôt d’une caution et la signature d’un accord qui engage le nouveau club aux conditions pertinentes. Les deux seraient doit être fait avant la date limite pour que l’approbation reste en place.

“Les acheteurs proposés de Worcester Warriors avaient informé la RFU qu’ils n’étaient pas prêts à remplir les conditions fixées, qui comprenaient des engagements de ne pas céder de terrain autour du stade Sixways sans approbation et n’étaient pas en mesure de satisfaire la RFU des sources et de la suffisance du financement.

Les Worcester Warriors espèrent faire partie du championnat la saison prochaine

“La RFU n’a pas été en mesure de confirmer l’aptitude des propriétaires potentiels. Par conséquent, le conseil d’administration de la RFU n’a pas été en mesure d’approuver leur candidature. Si cette position change dans le délai imparti, la RFU pourra reconsidérer si la candidature peut être approuvée, mais sinon, malheureusement, la décision de la RFU restera la même.”

Quel avenir pour Worcester ?

Worcester et Wasps ont été suspendus de la Gallagher Premiership au début de la saison 2022/23, ce qui a entraîné la réduction de l’élite de 13 à 11 clubs, bien que les deux espèrent revenir au deuxième rang la saison prochaine.

Les administrateurs Begbies Traynor disent qu’ils peuvent désormais faire avancer la vente de Worcester “après un processus complexe”, l’ancien directeur général de Worcester O’Toole et son partenaire commercial Sandford ayant vu leur offre acceptée par les administrateurs.

Julie Palmer, associée chez Begbies Traynor, a déclaré : « Suite à un processus complexe, nous sommes désormais en mesure de faire progresser la vente de Worcester Warriors et des actifs associés à Atlas Worcester Warriors Rugby Football Club Limited (« Atlas »).

“Nous pouvons confirmer que des contrats ont été échangés avec Atlas. Il s’agit d’une position contractuelle exclusive, et Atlas s’engage à conclure cette transaction le plus tôt possible et partagera avec la communauté du rugby et la communauté locale leurs plans pour l’avenir du club.

“En raison de la nature confidentielle de cette transaction, nous n’avons pas été en mesure de fournir cette mise à jour plus tôt, mais nous avons apprécié l’intérêt continu des supporters, du personnel et des organisations associées.

“Nous sommes ravis de voir qu’il existe un plan clair en place pour offrir à la fois du rugby et de nombreuses autres initiatives passionnantes axées sur la communauté à Sixways, convenant aux fabuleuses installations et qui divertiront la vaste base de soutien.”

Qu’en est-il des Worcester Warriors Women?

Sale Sharks Women et Worcester Warriors Women ont reçu des offres conditionnelles pour rejoindre la ligue Allianz Premier 15s pour la saison 2023/24, sous réserve de fournir les informations requises demandées par la RFU.

En fonction de la vente du club, l’équipe féminine des Worcester Warriors peut fonctionner avec le club masculin, bien que l’équipe féminine ait récemment obtenu un financement pour leur permettre de continuer à fonctionner de manière indépendante.

Belinda Moore, PDG de Women’s Premier 15s LTD, a déclaré : “C’est une période vraiment excitante pour le rugby féminin à tous les niveaux, et nous sommes vraiment ravis de voir 10 clubs aller de l’avant dans leurs préparatifs pour rejoindre Allianz Premier 15s pour la saison prochaine.”