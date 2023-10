Les propriétaires de Valley Street reprennent leurs activités | Actualités, Sports, Emplois

LEWISTOWN — Il y a eu une acclamation collective – et un soupir de soulagement – ​​de la part des propriétaires d’entreprises le long de Valley Street à Lewistown mardi matin lorsque le ministère des Transports de Pennsylvanie a annoncé qu’il supprimait la signalisation de détour.

Les équipes de PennDOT ont terminé le pavage entre les rues Walnut et Oak mardi, ainsi que divers autres travaux de pavage et de peinture des marquages ​​​​de la chaussée.

Les équipes effectueront également des travaux de réparation de la chaussée entre Oak Street et Ort Valley Road tout au long de cette semaine, ainsi que l’installation de la chaussée et des panneaux.

Des entreprises comme Tactics Firearm Supply au 231 Valley St., Gus’s Pizza Shop au 48 Valley St. et MR STAX au 233 E. Third St. ont eu du mal à conserver une clientèle en raison des désagréments causés par les travaux. Désormais, ils attendent le retour de leurs clients.

« Nous ne gagnons tout simplement pas d’argent parce que les clients ne viennent pas à cause de la construction de nos routes. » » a déclaré Jarid Breon, propriétaire de Tactics Firearm Supply, en juillet.

« Les travaux routiers nous ont absolument tués, cela ne fait aucun doute. » il ajouta. « Nous avons appelé nos représentants de l’État, du PennDOT et de l’arrondissement et, à notre grand étonnement, il n’y a aucune aide pour ces occasions où la construction de routes entraîne des pertes importantes pour notre entreprise. »

Breon a entendu dire qu’une compensation pourrait être disponible, mais « Nous n’avons rien trouvé et c’est notre représentant local qui a examiné la situation pour nous », il ajouta.

Il a parlé aux entreprises voisines, dont MR STAX, qui souffrent. « Je n’ai pas pensé à eux, mais vous ne pouvez même pas vous occuper de leurs affaires pour le moment », Breon a dit à l’époque.

Jonathon Mann, directeur de la construction des transports pour PennDOT, sympathise avec les entreprises de Valley Street, mais a déclaré que le financement n’est disponible que si les clients perdent l’accès complet à l’entreprise.

Mann a déclaré que les équipes de PennDOT avaient essayé de créer un accès à chaque entreprise en utilisant des cônes – verts pour les entrées et orange ou blancs pour les zones de construction.

« Tout au long du projet, nous avions creusé un accès pour chaque allée avec des cônes verts aux entrées » Mann a expliqué.

Le directeur de l’arrondissement de Lewistown, Kim Zimmerman, aurait également souhaité pouvoir offrir son aide aux entreprises touchées. « Je me sens mal pour eux, » » dit Zimmerman. «C’était un projet d’État. Il n’y a pas d’argent disponible pour les revenus perdus.

Breon estime que l’impact financier sur les activités de Valley Street se fera sentir pendant un certain temps, surtout après la pandémie. Les consommateurs ont simplement emmené leurs affaires ailleurs au lieu de subir les inconvénients dus à la construction.

« Une fois les travaux routiers commencés – c’est-à-dire l’été dernier lorsqu’ils ont commencé – nous avons perdu les deux tiers de nos revenus annuels. » » dit Bréon. « Est-ce que n’importe qui pourrait vivre avec une réduction des deux tiers de ses revenus ?

Toutes les personnes impliquées, en particulier les propriétaires, espèrent que les affaires reprendront maintenant que les détours des rues auront disparu. Si les consommateurs voient des signaleurs, qui pourraient encore être utilisés, les propriétaires espèrent qu’ils continueront à faire leurs achats dans leurs magasins.

PennDOT s’attend à ce que les impacts sur la circulation soient minimes, mais informe les conducteurs des retards potentiels. Les équipes reviendront au printemps pour construire un mur de soutènement entre Central Avenue et Virginia Street et terminer le fraisage et le pavage.

Glenn O. Hawbaker Inc., du State College, a été l'entrepreneur du projet de 5,4 millions de dollars.









