Les propriétaires de Toronto Tesla peuvent désormais utiliser le mode de conduite autonome au centre-ville. Mais les experts en sécurité s’inquiètent

Les conducteurs de Tesla peuvent enfin utiliser la fonction de conduite autonome des véhicules dans le centre-ville de Toronto après que la société d’Elon Musk a supprimé cette semaine une barrière numérique à la technologie.

Tesla avait bloqué l’utilisation de son logiciel Full Self-Driving (FSD) au sud de Bloor-Danforth en mars, apparemment en raison de la difficulté que FSD avait avec les tramways TTC s’arrêtant et laissant descendre des passagers au milieu de la rue.

“La réponse officielle que nous avons obtenue d’Elon Musk était les tramways”, a déclaré Chansoo Byeon à CBC News après que le passionné de Tesla ait reçu une réponse personnelle du PDG de la société lui-même sur Twitter.

CBC Toronto a essayé et échoué à plusieurs reprises d’obtenir une explication de Tesla sur la façon dont la mise à jour logicielle résout le problème du tramway. Mais maintenant que le FSD n’est plus bloqué, certains critiques s’inquiètent de la sécurité routière dans le centre-ville de Toronto.

“Je pense qu’il y a un risque important tant que nous n’aurons pas une meilleure compréhension du fonctionnement de cet algorithme”, a déclaré Brian Patterson, président et chef de la direction de la Ligue de la sécurité de l’Ontario.

Il dit que le déménagement est dangereux pour un certain nombre de raisons, pas seulement à cause des tramways. Il souligne également les embouteillages, les zones de construction, les piétons et les conducteurs “moins que stellaires”.

Tesla n’a pas fourni de réponse à CBC Toronto sur la façon dont la mise à jour logicielle résout les problèmes de FSD avec les tramways TTC. (Rob Krbavac/CBC)

Patterson dit que la ville de Toronto devrait parler à la province des problèmes potentiels soulevés par les véhicules sans conducteur circulant au centre-ville.

Le ministère des Transports de l’Ontario, qui réglemente la conduite automatisée dans la province, n’a pas voulu dire si Tesla avait expliqué le correctif ou consulté la province avant de prendre la décision.

Les Teslas ne sont pas vraiment sans conducteur, prévient un policier

Const. Sean Shapiro, qui travaille avec la division des services de circulation du service de police de Toronto, affirme que Tesla a néanmoins le pouvoir de faire le changement sans la province.

“C’était déjà légal en Ontario”, a-t-il dit.

Cependant, Shapiro avertit les conducteurs de Tesla ne peuvent pas simplement s’asseoir, se détendre et faire défiler sur leurs smartphones pendant que le mode d’auto-conduite est en vigueur.

Il dit qu’il y a six niveaux d’autonomie (0 à 5) dans les véhicules et que le FSD de Tesla tombe sous le niveau trois (3), ce qui signifie que le véhicule réagit à son environnement et peut exécuter la plupart des fonctions de conduite, mais nécessite toujours une intervention humaine.

Const. Sean Shapiro dit qu’une personne assise dans le siège du conducteur d’une voiture en mode autonome est tout aussi responsable que le conducteur d’une voiture ordinaire. (Radio-Canada)

“C’est … vraiment quelque chose qui nécessite la participation active du conducteur superviseur.”

Pour cette raison, ajoute Shapiro, une personne assise dans le siège du conducteur d’une voiture en mode autonome est tout aussi responsable que quelqu’un conduisant une voiture ordinaire.

“Ce n’est pas le moment de sortir votre portable”, a déclaré Shapiro, ajoutant que les conducteurs pourraient toujours être facturés comme s’ils conduisaient en utilisant leur téléphone.

Shapiro dit avoir été témoin d’abus généralisés de véhicules autonomes lors d’une patrouille.

“Ils supposent qu’ils sont libres de faire autre chose”, a-t-il déclaré.

“Vous devez toujours être un participant actif, et si vous choisissez de ne pas le faire, vous mettez votre vie et celle des autres en danger.”

La technologie sans conducteur s’améliore, selon un expert

Bilal Farooq, un expert des véhicules autonomes, dit que les gens devraient être “prudemment excités” par les avancées technologiques, tant que l’industrie est correctement réglementée.

Les tests bêta du FSD de Tesla ont été introduits au Canada en mars dernier. Farooq dit que les conducteurs ayant des antécédents sûrs ont la possibilité de tester et d’améliorer la technologie, ce qui, selon lui, est la façon dont Tesla est arrivée à un point où elle pourrait la déployer au centre-ville.

“Je suppose que maintenant ils se sentent à l’aise de l’introduire et c’est pourquoi nous l’avons”, a déclaré Farooq, professeur agrégé d’ingénierie à l’Université métropolitaine de Toronto.

Farooq dit qu’il y a eu relativement peu d’accidents signalés impliquant des véhicules sans conducteur et des piétons.

“Je pense que la technologie elle-même mûrit maintenant de manière beaucoup plus stable”, a-t-il déclaré.

“L’accent devrait être mis sur le fait de s’assurer que les règlements sont là.”