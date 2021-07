Les propriétaires de Tesla pourraient obtenir 625 $ chacun en règlement sur la limitation de la batterie

Reuters a d’abord rendu compte des nouveaux dépôts dans le recours collectif, David Rasmussen c. Tesla Inc.

Selon des documents déposés auprès d’un tribunal de district américain de San Francisco et obtenus par CNBC, le règlement proposé obligerait Tesla à verser 1,5 million de dollars dans un fonds qui paierait les propriétaires pour les performances réduites du véhicule qu’ils ont subies en raison de l’étranglement de la batterie, et couvrirait le les honoraires et frais d’avocat des plaignants.

En mai 2019, Tesla faisait face à une publicité négative après l’un de ses véhicules Model S a pris feu à Hong Kong. Tesla émis une déclaration à l’époque, en disant :

« Par prudence, nous révisons les paramètres de charge et de gestion thermique des véhicules Model S et Model X via une mise à jour logicielle en direct qui commencera à être déployée aujourd’hui, afin de protéger davantage la batterie et d’améliorer sa longévité. «

Un propriétaire de Model S qui avait soigneusement suivi les performances de sa batterie au fil du temps, David Rasmussen, s’est plaint au tribunal en août 2019 après cette mise à jour logicielle.

En octobre 2019, Tesla et les propriétaires ont tenté de parvenir à un accord de règlement et les avocats ont suspendu le litige. Tesla a déployé une autre mise à jour logicielle en mars 2020 pour restaurer les batteries des propriétaires impactés à leur tension maximale au fil du temps pendant qu’ils conduisaient leurs Teslas.

Les documents déposés auprès du tribunal cette semaine indiquent que 1 552 des berlines Tesla Model S concernées ont déjà vu la tension de leurs batteries entièrement restaurée, et 57 ont reçu des remplacements complets de batterie. Les autres propriétaires de Tesla qui ont subi une limitation de la batterie devraient voir la tension maximale de leur Model S restaurée alors qu’ils continuent à conduire les voitures.

Dans le cadre du règlement proposé, Tesla devrait également « maintenir un logiciel de diagnostic pour les véhicules sous garantie afin d’informer les propriétaires et les locataires des véhicules qui, selon Tesla, pourraient nécessiter un entretien ou une réparation de la batterie pour certains problèmes de batterie ».

Les propriétaires du groupe comprennent des résidents américains qui possédaient ou louaient une Tesla Model S confrontés aux limitations de la batterie en raison de la mise à jour en direct de Tesla en mai 2019. Une audience pour finaliser le règlement proposé est prévue pour le 9 décembre 2021.

Les propriétaires de Tesla étaient représentés par Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, ainsi que par YK Law d’Ed Chen. Les honoraires d’avocat s’élèvent à environ 25 % des fonds de règlement. Ils ont proposé que le groupe Angeion serve d’administrateur de règlement.

Tesla n’a pas répondu à une demande de commentaire.