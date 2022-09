Les propriétaires de Tesla entament une grève de la faim pour Musk — RT World News

Un porte-parole du groupe de propriétaires norvégiens de Tesla a déclaré jeudi à RT que la grève de la faim d’un jour et plus que le groupe avait organisée visait à attirer l’attention du constructeur automobile Elon Musk, le seul à pouvoir résoudre leur longue liste de griefs.

“Nous ne pensons pas qu’Elon permettrait cela, s’il était mis au courant de nos problèmes. Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de le sensibiliser, et nous pensons qu’une grève de la faim serait efficace. Erlend Morch a déclaré à RT dans une interview.

“Nous espérons qu’il nous contactera d’une manière ou d’une autre et résoudra peut-être nos problèmes, car nous pensons qu’il est le seul à pouvoir le faire”, a-t-il ajouté. Morch a ajouté. “Elon Musk, aidez-nous s’il vous plaît.”

Morch, 27 ans, a parlé au nom d’un groupe de propriétaires de Tesla qui ont participé à une grève de la faim samedi et dimanche. Selon leur site Web, la Norvège a le plus de Teslas par habitant au monde, mais le service client de l’entreprise ne semble pas pouvoir suivre les problèmes.

L’un des propriétaires a vu son alarme de voiture se déclencher “continuellement, pendant des jours” dit Morch, devant finalement le désactiver complètement. Un autre a dû conduire de Berlin à Oslo avec ses fenêtres baissées, en hiver, et a contracté une pneumonie en conséquence.















Les quatre principales plaintes répertoriées sur le site Web incluent les voitures qui refusent de démarrer par temps froid ou chaud, les poignées de porte qui ne fonctionnent pas par temps froid et un “bruit de grincement intense” tout en conduisant.

Les lumières, les portes, les climatiseurs et les ordinateurs de bord ne fonctionnent pas correctement parfois, les voitures ont du mal à se recharger et les nouveaux modèles ont des problèmes de rouille et de mauvaise qualité de peinture.

Pour autant, les propriétaires norvégiens de Tesla sont attachés à leurs voitures – et à Musk, qu’ils semblent considérer comme plus qu’un simple PDG. Avant de commencer la grève de la faim, ils ont arrangé leurs voitures pour épeler “AIDER” dans un parking d’Oslo. Annonçant le début de la grève, Morch a déclaré que les propriétaires “étends nos mains vers le ciel, et espère que celui qui nous regarde – avec ses satellites – entendra nos prières.”

“Je veux toujours que Tesla soit le numéro un, je veux juste que Tesla écoute ses clients lorsqu’ils se plaignent et entende notre appel à l’aide”, Morch a déclaré à RT.

On ne sait toujours pas si Musk, qui devait se rendre à Oslo pour une conférence sur l’énergie lundi, avait pris connaissance de l’action. Mercredi, il tweeté sur “jeûner périodiquement” et se sentir en meilleure santé en conséquence.