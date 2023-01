Les propriétaires de salons funéraires condamnés pour un atelier de coupe de corps

Un juge américain a qualifié l’affaire de “la plus épuisante émotionnellement” de toute sa carrière

L’exploitante de pompes funèbres américaines Megan Hess a été condamnée mardi à 20 ans dans une prison fédérale, six mois après avoir plaidé coupable d’avoir fraudé des proches des 560 cadavres qu’elle et sa mère ont disséqués et vendus.

Le stratagème impliquait Sunset Mesa Funeral Home et son opération sœur, Donor Services, propriété de Hess et de sa mère, Shirley Koch, qui a été condamnée à 15 ans de prison.

Koch a également plaidé coupable d’avoir fraudé les proches des morts l’année dernière. La femme plus âgée aurait été responsable de la découpe des corps, tandis que Hess a parlé doucement avec les vivants, négociant les parties du corps et facturant jusqu’à 1 000 dollars aux familles pour des crémations qui n’ont jamais eu lieu.

“Hess et Koch ont parfois utilisé leur salon funéraire pour essentiellement voler des corps et des parties du corps à l’aide de formulaires de don frauduleux et falsifiés.», a déclaré le procureur Tim Neff dans un dossier au tribunal. “La conduite de Hess et Koch a causé une immense douleur émotionnelle aux familles et aux proches.” Quelque 26 victimes ont témoigné de l’angoisse qu’elles ont ressentie en apprenant ce qu’il était advenu de leurs proches.

Appelant le régime “le cas le plus épuisant émotionnellement que j’aie jamais connu sur le banc“, la juge de district américaine Christine Arguello a ordonné que le couple soit immédiatement envoyé en prison, disant aux personnes présentes à l’audience de détermination de la peine qu’elle l’avait trouvé”inquiétant« ce Hess »décline toute responsabilité quant à sa conduite.”

Hess, par l’intermédiaire de son avocat, s’est présentée comme «un être humain brisé” dont la criminalité était entièrement attribuable à une lésion cérébrale traumatique qu’elle a subie à 18 ans. Elle a été injustement diffamée en tant que “sorcière,” une “monstre” et un “goule,” elle s’est plainte.

Koch, d’autre part, a dit qu’elle était désolée et a insisté sur le fait qu’elle assumait la responsabilité de ses actes.

Il est techniquement légal aux États-Unis de vendre des têtes, des bras, des jambes, des épines et des torses à des fins de recherche ou d’éducation, comme l’a fait Hess, tant qu’ils ne sont pas destinés à une greffe. Les clients qui ont payé le gros prix pour les pièces n’avaient aucune idée qu’elles avaient été obtenues frauduleusement, mais selon la loi actuelle dans 40 des 50 États, selon Reuters, presque n’importe qui peut disséquer et vendre des corps humains.