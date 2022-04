Les propriétaires de salles de cinéma sont optimistes quant au box-office 2022 avant CinemaCon

Les cinémas verront un flux constant de films très attendus après la sortie de « Doctor Strange » le 6 mai. « Top Gun : Maverick », « Jurassic World : Dominion », « Lightyear », « Minions : The Rise of Gru » et « Thor : Love and Thunder » arriveront sur grand écran en succession rapide sur une période de neuf semaines.

Les studios avaient été réticents à sortir des films, craignant que leurs nouveaux films ne rapportent pas de bénéfices et beaucoup ont choisi de reporter les titres jusqu’en 2022. Maintenant, avec de nombreux mandats de santé et de sécurité abrogés et les consommateurs apparemment plus à l’aise de retourner dans les cinémas, les studios ont collé à leurs dates de sortie.

Les propriétaires de salles de cinéma disent à CNBC qu’ils espèrent que les ventes de billets continueront d’augmenter dans les semaines à venir, en particulier après la sortie de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness » de Marvel, qui lance la saison des superproductions estivales.

Des titres à succès comme Warner Bros.’ «The Batman», «Sonic 2» de Paramount et «Spider-Man: No Way Home» de Marvel-Sony ont entraîné une augmentation de près de 400% des ventes de billets à partir de 2021, atteignant 1,7 milliard de dollars, selon les données de Comscore.

CinemaCon, une convention pour les studios hollywoodiens et les propriétaires de salles de cinéma à Las Vegas, démarre lundi, et les exposants expriment un optimisme prudent quant à la saison estivale des films et au reste de l’année.

Le succès de « The Batman » et « Spider-Man : No Way Home », qui a montré que le public adulte reviendrait pour les fonctionnalités de la franchise, contribue à susciter cet optimisme. Et la participation à « Sonic 2 », qui a généré plus de 126 millions de dollars sur le marché intérieur depuis sa sortie le 8 avril, donne aux cinémas l’espoir que le suivi de Toy Story « Lightyear » et le prochain film de la franchise Minions pourront attirer dans les familles.

De plus, les retours au cinéma au cours de l’année écoulée ont également stimulé le secteur des concessions, selon un nouveau rapport publié jeudi par le site de billetterie de cinéma Fandango. Une enquête auprès de 6 000 cinéphiles ayant acheté un billet sur Fandango a déterminé que 93 % avaient acheté des concessions au cinéma au cours de l’année écoulée, contre 84 % l’année précédente.

De plus, 67% des personnes interrogées ont déclaré avoir dépensé 20 $ ou plus en pop-corn, bonbons, sodas et autres concessions. Ce rapport de dépenses est de bon augure pour les propriétaires de salles de cinéma, qui ne partagent pas les ventes de concession avec les studios comme ils le font avec les ventes de billets de cinéma.

La semaine prochaine à CinemaCon, les exposants discuteront des moyens d’attirer les cinéphiles qui ont mis du temps à revenir au cinéma ainsi que de la façon d’améliorer l’expérience d’aller au cinéma.

Les propriétaires de salles de cinéma ont fait preuve de créativité pendant la pandémie, offrant des options uniques de nourriture et de boissons, ajoutant plus d’options mobiles pour la commande et le paiement avancés et diversifiant le contenu disponible sur grand écran.

Le consensus actuel parmi les analystes du box-office et les propriétaires de salles de cinéma est que 2022 ne pourra pas dépasser les 11,4 milliards de dollars générés en 2019, mais disent qu’ils pourraient sonner près du double des 4,4 milliards de dollars collectés l’année dernière. La plupart estiment à environ 8 milliards de dollars les ventes de billets, les films de franchise agissant comme catalyseur.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal possède Fandango.