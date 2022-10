Les propriétaires de Rivian ne peuvent s’empêcher de parler de leurs camions, de leurs défauts et de tout

Washington DC

CNN

—



Denis Wang dit qu’il a toujours détesté le processus d’achat d’une voiture – jusqu’à ce qu’il rencontre Rivian.

L’achat de la camionnette électrique R1T du constructeur automobile était si merveilleux qu’il dit qu’il a conduit 45 minutes jusqu’au bureau de Rivian à Irvine, en Californie, pour emmener l’employé de Rivian qui l’a guidé tout au long de son achat pour prendre un café. (Rivian associe les nouveaux acheteurs à un « guide » qui répond à toutes les questions pendant le processus.)

Wang a dit qu’il avait apporté une carte de remerciement et une carte-cadeau de 100 $ à REI, sachant que son guide avait un voyage en Amérique du Sud à venir.

“J’avais l’impression que je lui devais en quelque sorte”, a déclaré Wang à CNN Business. “Il était vraiment investi dans tout ce processus et voulait s’assurer que j’avais une expérience formidable.”

Par exemple, Wang a déclaré que son guide s’était souvenu d’une configuration du R1T qui l’intéressait initialement, et avait trouvé un véhicule qui lui correspondait et l’avait offert à Wang afin qu’il puisse recevoir son camion plus tôt.

Wang, comme de nombreux nouveaux propriétaires de Rivian, a fait l’éloge du service client de Rivian et de la qualité des véhicules.

Ils disent que leurs Rivians sont parmi les meilleurs véhicules qu’ils aient jamais possédés, sinon les meilleurs. Certains ont comparé leurs Rivians – qui peuvent atteindre 60 mph en 3 secondes environ – à la conduite d’une voiture de sport. Les véhicules ont des défauts, y compris un rappel touchant presque tous les Rivian au début du mois, mais moins que ce qu’ils disent attendre d’un nouveau constructeur automobile. Au moins un propriétaire de Rivian a été contacté par l’entreprise après avoir publié sur un forum en ligne un problème avec son camion.

“Je pensais que Tesla avait fixé la barre, et c’est toujours le cas à certains égards”, a déclaré Wang, qui n’avait jamais possédé de camion auparavant. “Le Rivian est probablement mon véhicule préféré.”

Rivian, fondée en 2009 par RJ Scaringe, ingénieur formé au MIT, est devenue publique en 2021 comme l’une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps, levant 11,9 milliards de dollars, deux mois seulement après la fabrication de ses premiers véhicules pour les clients. Des entreprises comme Ford et Amazon y ont investi. De nombreux experts automobiles disent que c’est le mieux placé d’un groupe de startups de véhicules électriques qui espèrent concurrencer Tesla et des opérateurs historiques comme Toyota, Volkswagen et General Motors.

Il est confronté à des difficultés de croissance car il a lancé trois véhicules à la fois – le R1T, le SUV R1S et une camionnette de livraison pour Amazon. Les livraisons ont été retardées. L’action de Rivian a chuté de 66 % cette année, la valeur des constructeurs de véhicules électriques ayant largement chuté. Rivian a licencié 6% de ses employés en juillet.

CNN Business a interrogé 13 propriétaires de Rivian pour savoir à quel point ils sont satisfaits de leurs véhicules, qui peuvent coûter environ 100 000 $, selon les options incluses.

Matt Thomson était nerveux à l’idée de récupérer sa R1T plus tôt cette année. Il n’avait même jamais testé le pick-up. Il l’avait attendu plus de trois ans depuis qu’il avait fait un dépôt, et se demandait s’il pouvait être à la hauteur du battage médiatique.

Thomson a récupéré son R1T dans un centre de service de la région de Denver et l’a ramené à la maison. Sur le chemin de terre menant à son ranch, un problème est apparu.

Thomson a garé sa R1T à la maison et, sous les yeux de sa famille, a essayé de démontrer le couvre-lit automatique de la camionnette qui s’ouvre et se ferme en appuyant sur un bouton.

Mais il s’est coincé car de la terre et du gravier s’y étaient coincés, a-t-il déclaré.

De nombreux propriétaires de Rivian décrivent des problèmes similaires avec la fonctionnalité. Certains propriétaires disent qu’ils gardent la fonction lubrifiée avec du WD-40 ou du graphite pour l’empêcher de se casser. Certains décrivent le fait d’éviter d’utiliser le couvercle ou de le manipuler délicatement pour essayer d’éviter les problèmes.

“Comme vous le savez probablement, il y a des problèmes avec notre couvre-tonneau motorisé”, a envoyé Rivian par e-mail aux propriétaires en septembre. “Alors que la plupart fonctionnent comme prévu, beaucoup ne le sont pas.”

Il a depuis cessé d’expédier la fonctionnalité et a déclaré qu’il travaillait sur une solution.

“C’était un gros flop de leur part”, a déclaré Thomson. “Mais si c’est la pire chose qui puisse arriver à un tout nouveau constructeur automobile, je vais être d’accord avec ça.”

Il dit que son Rivian tire mieux sa remorque à cheval et à âne que son dernier véhicule, un GMC Sierra 2020. Thomson était l’un des nombreux propriétaires qui disent que c’est si doux qu’ils oublient presque qu’ils remorquent quelque chose. Thomson a déclaré qu’il adorait la suspension, qui s’ajuste automatiquement pour rester à niveau lorsqu’elle est chargée, plutôt que de se pencher maladroitement vers l’arrière comme ses vieux camions.

« J’ai eu des BMW, des Lexus, tout le reste. Rien n’est même à distance comparable à la façon dont celui-ci conduit », a déclaré Thomson. « Littéralement, tout à ce sujet vient d’être exagéré. Je ne pourrais pas être plus satisfait que je ne le suis.

Thomson a déclaré qu’il économisait environ 650 $ à 700 $ sur les frais de carburant par mois et qu’il faisait plus d’excursions d’une journée avec sa famille parce qu’il ne s’inquiétait pas du coût.

Phil Barnhart, résident de l’Oregon, possède une Tesla Model S Plaid qu’il qualifie de « chef-d’œuvre absolu de réalisation technologique ». La berline commence à 135 990 $ et passe de 0 à 100 km/h en 1,99 seconde, plus rapide qu’une Lamborghini.

Il dit qu’il détient des actions de Tesla et qu’il a été l’un des premiers propriétaires du véhicule d’évasion de Tesla, la Model S 2012, qui a mis le constructeur automobile sur la carte et a été la voiture de l’année Motor Trend.

Mais ces jours-ci, Barnhart se retrouve à conduire son nouveau pick-up R1T plus que le Tesla Model S Plaid.

« C’est la ‘voiture de papa’ parfaite », dit-il à propos de sa R1T. Il conduit souvent trois enfants, leurs amis, du matériel de sport et le chien de la famille, dans ce qui est essentiellement un pick-up de taille moyenne comparable à un Toyota Tacoma ou un Ford Ranger.

Il était l’un des nombreux propriétaires qui ont fait l’éloge du «tunnel d’engrenage» de Rivian, un compartiment de rangement supplémentaire situé derrière la deuxième rangée du R1T. Ils disent qu’il est bien adapté pour ranger des choses comme des équipements sportifs ou de la nourriture. La porte du tunnel à engrenages sert également de siège pratique pour mettre ou enlever des chaussures, disent-ils.

Barnhart était l’un des nombreux propriétaires de Rivian à s’être dit satisfait de la précision avec laquelle Rivian estime l’autonomie de ses véhicules.

“L’estimation de la portée de Tesla est très ambitieuse”, a déclaré Barnhart. “L’estimation de la portée de Rivian est en fait informative.”

Barnhart pense que le premier véhicule de Rivian, le R1T, est clairement meilleur que le premier véhicule à large diffusion de Tesla, le Tesla Model S 2012, qu’il possédait. Mais le logiciel de Rivian ne peut pas être comparé à ce que Tesla propose aujourd’hui, y compris son logiciel d’assistance à la conduite Autopilot, ont déclaré Barnhart et d’autres propriétaires.

Tab Brewer, qui dit qu’il a été «époustouflé» par la qualité de son Rivian, dit qu’il aurait aimé qu’il soit livré avec Android Auto, un logiciel d’infodivertissement embarqué qui, selon lui, est supérieur à ce que Rivian propose actuellement. Plusieurs propriétaires disent avoir vu le logiciel de Rivian s’améliorer à partir des mises à jour en direct ces derniers mois et espèrent que les mises à niveau se poursuivront, y compris la navigation du véhicule, que beaucoup disent ne pas utiliser.

Tesla dispose également d’un réseau de recharge plus robuste, adapté aux longs trajets routiers, ont déclaré les propriétaires. Pour ceux qui chargent exclusivement à domicile, ils disent que ce n’est pas un problème.

Mike Feehley, qui vit à l’extérieur de Charlotte, en Caroline du Nord, dit que lorsqu’il a conduit sa nouvelle R1T à une exposition de voitures anciennes avec son fils, plus de gens se sont rassemblés autour de son camion que les voitures classiques.

“Les gars arrivaient en disant que ce sont les lignes les plus propres qu’ils aient jamais vues sur un camion”, a déclaré Feehley.

Feehley et d’autres propriétaires de Rivian disent qu’il est courant de recevoir des questions de spectateurs curieux dans les parkings, ou d’avoir des gens dans des voitures qui conduisent à côté d’eux pour prendre des photos.

Rivian surveille également de près ses véhicules. Feehley a déclaré que l’indicateur et les voyants d’avertissement ont commencé à clignoter sur son camion et que le courant a clignoté. Il en a parlé sur un forum en ligne tiers pour les propriétaires de Rivian et a été surpris de recevoir un appel du constructeur automobile lui disant qu’il trouverait un moment pour récupérer le camion et le faire réparer. Il a dit que Rivian l’avait de nouveau contacté lorsqu’il avait posté une vidéo d’eau dans sa porte.

Certains propriétaires de Rivian qui se sont entretenus avec CNN Business se sont demandé si le constructeur automobile serait en mesure de maintenir la qualité du service et les temps d’attente tout en augmentant la production. Rivian prévoit de produire 25 000 véhicules cette année après avoir livré moins de 5 000 véhicules au deuxième trimestre de l’année.

Les propriétaires de Rivian disent être si satisfaits de leurs véhicules qu’ils ont laissé passer des opportunités de vendre leurs véhicules immédiatement après l’achat et de réaliser un profit de dizaines de milliers de dollars.

Ross Gale se décrit comme un homme d’affaires avec “très peu d’attachement à un objet matériel”.

Il dit qu’il possédait des dizaines de voitures et en a renversé beaucoup à des fins lucratives pendant la pandémie de Covid alors que les prix des véhicules montaient en flèche. Mais il ne vendra pas sa R1T.

Comme le dit Gale, “Chaque fois que j’en vois un à vendre, je me dis : ‘Comment quelqu’un a-t-il pu faire ça ?'”