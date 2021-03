L’homme affirme qu’il était toujours submergé par la réponse surprenante qu’il a reçue lorsque Steve Chu, l’un des propriétaires du restaurant, a proposé de rencontrer la famille dans le Vermont et d’y préparer le plat frais. «Merci d’avoir contacté. Ephrem et moi sommes plus que disposés à vous rencontrer dans le Vermont et à préparer la nourriture afin que ce soit exactement ce dont elle se souvenait.

L’homme poursuit en partageant que sa belle-mère a reçu un diagnostic de cancer du poumon de stade 4 fin décembre et que la famille devait lui rendre visite dans le Vermont ce week-end pour passer du temps avec elle et lui dire au revoir. Il écrit en outre que la famille cherche un moyen d’honorer son souhait et d’apporter son plat préféré à un patient malade, mais après 6 heures de route, le brocoli tempura n’aurait pas le même goût, alors il a contacté les propriétaires d’Ekiben pour voir s’il y avait un moyen pour eux d’obtenir la recette ou certains des ingrédients à élever et à la cuisiner pour elle.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy